فرائد الأوبريت العالمية تتهادى في دبي أوبرا

تستضيف ((دبي أوبرا))، خلال الشهر الجاري وأكتوبر المقبل، العديد من روائع عروض الباليه العالمية الشهيرة، حيث يقدمها نخبة من المبدعين أمام الجمهور، الذي سيقضي أوقاتاً ترفيهية ممتعة مليئة بالرقصات المبهرة.

((أوبرا عايدة))

ومن أبرز تلك العروض، التحفة الموسيقية الفنية الخالدة ((أوبرا عايدة)) للمؤلف الموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي، التي تحتضنها ((دبي أوبرا)) من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري. وتروي هذه الأوبرا حكاية عن الحب والتضحية في مصر القديمة، وتؤديها ((أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية)) ومنشدون وعازفون منفردون، بقيادة المايسترو ((باتريك فورنييه))، تحت إدارة المخرج روبرتو لاغانا مانولي.

ويتضمن العرض أحداثاً مثيرة، ومشاهد شائقة، حيث يتمحور العرض حول الأميرة الإثيوبية ((عايدة)) التي أسرها المصريون القدامى، والتي تجد نفسها عالقة في قصة حبّ مستحيل مع ((راداميس)) القائد العسكري الذي تربطه علاقة حب بـ ((أمنريس))، ابنة الفرعون.

ويأخذ العرض جمهور ((دبي أوبرا)) في رحلة في عوالم الحب والتضحية، كما سيستمتعون بأروع الرقصات والتصاميم.

((جيزيل))

وتستضيف ((دبي أوبرا)) عرض الباليه الفرنسي الرائع ((جيزيل)) من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، والذي يحفل بإبداعات فنية متفردة، حيث تشارك فيه ((فرقة الباليه والأوركسترا الوطنية البولندية)) بقيادة المايسترو ((باتريك فورنييه)). ويتضمن العرض أيضاً لوحات راقصة مبهرة صممها جان كورالي وجول بيرو.

جمهور دبي سيكون على موعد مع هذا العرض المبهر الذي وضع معايير جديدة للباليه الرومانسي، منذ انطلاقته للمرة الأولى في العام 1841، وسيعيشون أجواء خيالية ضمن أمسية لا مثيل لها تبحر في عالم الحب والأمل والخيانة، برفقة الموسيقى والرقص الراقي، ما يضفي مزيداً من الألق والجمال للعرض.

وتدور أحداث عرض الباليه ((جيزيل)) حول قصة خيالية بطلتها شابة يتحول حبها إلى مأساة ومعاناة، فتغادر الحياة لتتحول إلى طيف في غابة بعيدة، حيث تستقبلها عائلة ((ويليس)) في العالم الأثيري، ويصبح الرقص لغتها، فيما يواجه حبيبها ((ألبريشت)) كل المخاطر في سبيل أن يلتقيها.

((روميو وجولييت))

وتقدم ((دبي أوبرا)) لجمهورها 17 و18 أكتوبر المقبل، عرض باليه ممتع مستوحى من قصة الحب الخالدة والتحفة الفنية من أعمال شكسبير ((روميو وجولييت))، حيث يتولى تصميم رقصات العرض، بنيامين ميلبييه، الذي يشتهر بعمله المقدم في فيلم ((البجعة السوداء))، الحائز على جائزة الأوسكار.

ويتولّى أعضاء فرقة ((مشروع لوس أنجلس للرقص)) أداء العرض الفني، في استعادةٍ فنية غير مسبوقة لقصة الحب الدرامية الكلاسيكية في إطار معاصر مفعم بالإبداعات الفنية، والتكنولوجيا الحديثة. ويجمع هذا العرض الآسر المقتبس عن مسرحية شكسبير الشهيرة ((روميو وجولييت))، بين فنون السينما والرقص والمسرح، ويقدم منظوراً جديداً للرواية الكلاسيكية، على أنغام الموسيقى التصويرية الدائمة للمؤلف بروكوفييف.

كما يتميّز العرض بالمزج بين الرقص المباشر والتقنيات السينمائية والمؤثرات الحديثة، حيث سيقضي الجمهور أوقات مفعمة بالإثارة والترفيه والإبداع.