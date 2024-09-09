موزة الحمراني تحتفي بقيم التواصل والانفتاح في «الصفحة الأخيرة»

يسلط ((الصفحة الأخيرة))، للفنانة ومصممة الوسائط المتعددة موزة الحمراني، والذي ينطلق اليوم في غاليري ((فن ديزاين)) بالسركال أفنيو، ويمثّل نهاية رحلتها في برنامج مركز تشكيل للممارسة النقدية 2024، الضوء على التقدم التكنولوجي الذي يشكل حياتنا المعاصرة، ويعبر عن تفاعلاتنا البشرية المتوسطة بشكل متزايد، داخل حدود الفن التشكيلي.

وتجمع في معرضها بين التقنيات التناظرية والطابع الفوري للعصر الرقمي، وتستكشف وتعيد تشكيل المعلومات، وتحتفي بقيم التواصل، في زمن يغلفه التداخل المتزايد للعالم الافتراضي، كما تتناول في المعرض القواسم المشتركة بين الفن والتكنولوجيا، وتحتفي بقيم التواصل والانفتاح.

تجربة شخصية

وحول أهمية فكرة المعرض، والتي تستهدف المحتوي الرقمي ومساراته الشائكة في عوالم الفضاء السيبراني، تقول موزة الحمراني: ((كغيرى من الأشخاص الذين انبهروا بتقنيات الإنترنت، ومحاولتنا في البدايات للغوص في هذا الابتكار التكنولوجي، واكتشاف عوالمه المتشعبة، وتكوين مجتمعات رقمية من محور تجارب شخصية، وباتت لدينا هذه الازدواجية بين الرغبة الملحة في التوغل في هذا الشأن، وما يطرحه من أفكار وبيانات وكذلك حلول، وبين الخوف من التعلق الشديد بالإنترنت، كوسيلة ترفيهية نقضي معظم أوقاتنا في التصفح والتنقل بين مواقعه.

وعن أهم المعطيات التي ارتكزت عليها خلال بحثها ضمن برنامج الممارسات الفنية بمركز تشكيل، تقول موزة الحمراني، التي تحمل شهادة البكالوريوس في تصميم الوسائط المتعددة من جامعة زايد، بدبي:))خلال التحاقي بالبرنامج، تتبعت فكرة تكوين وإنشاء أعمال فنية باستخدام البرمجة، من واقع تجربتي الشخصية لتصفح الإنترنت، وأعتقد أنه أحد أهم المشروعات الفنية المثيرة للاهتمام، كونها تربط بين عالمين متناقضين في الإيقاع، حيث ترتكز الفنون على ضخ كم هائل من العواطف والمشاعر لتكوين العمل الفني، في حين تعتمد التكنولوجيا على برامج الأكواد، وكذلك الخوارزميات والتطبيقات.

تضيف موزة الحمراني: ((لطالما كانت ممارستي الفنية تدور في فلك الانبهار الطفولي، المقترن بتجاربي كشخص بالغ، ما عكس إحساسي الدائم بالمرح والدهشة، ما جعل أعمالي تحمل ازدواجيتي المتناقضة، ونشاطي البصري، الذي يتميز بنغمات ساخرة في كثير من الأحيان)).

وتتابع: ((بعد أن بدأت في العمل كرسامة، وهو ما قادني مؤخراً إلى عالم الفن الرقمي، وباستخدام البرمجة، استطعت إنشاء أعمال فنية تركز على تصورات مفهومية وصعبة التجسيد.

وتوضح موزة أن أعمالها تشتمل على عناصر حركية ورسومية، بالإضافة إلى عبارات توضيحية:))من خلال البرمجة التي تتبعت مساراتها خلال برنامج الممارسات النقدية بمركز تشكيل، وتحت إشراف المصمم الغرافيكي سالم القاسمي، استطعت التعبير عن أفكار معقدة وعميقة، بطرق لا تكون ممكنة بسهولة، من خلال وسائل التعبير التقليدية، لتحويل المحتوى الرقمي الزائل، الذي تم إنشاؤه مع بدايات انتشار الإنترنت في المنطقة، إلى تجربة ملموسة وغامرة.

وعن أهمية إعادة إحياء المحتوى الرقمي الزائل، عبر معرض ((الصفحة الأخيرة))، تعتقد موزة، التي تتسم أعمالها غالباً بالفكاهة والمتعة: ((أن المعرض هو مساحة حرة للتأمل وإعادة التفكير في مساحات الحرية الضئيلة أو المخفية، التي توفرها تطبيقات الإنترنت)). وتضيف: ((من خلال هذا المعرض، يمكننا إثارة حوار حول تاريخنا الرقمي الإقليمي، وتأثيره المستمر في حاضرنا ومستقبلنا)).