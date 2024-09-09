«ميتا» تتيح إجراء المكالمات بين «واتساب» والخدمات المنافسة بحلول 2027

أكدت شركة ((ميتا))، في تحديث امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية، وذلك في ما يتعلق بتطبيقات المراسلة الخاصة بالشركة ((ماسنجر))، و((واتساب)).

ووفقاً لبيان الشركة، فإن قانون الأسواق الرقمية يُلزمها بتوفير خيار في تطبيقَي ((واتساب، وماسنجر))، يتيح للمستخدمين التواصل مع خدمات وتطبيقات مراسلة تابعة لجهات خارجية.

وبحلول عام 2025، تعتزم ميتا تقديم وظائف مجموعات الدردشة للجهات الخارجية، وفي عام 2027، ستطلق ميزات المكالمات الصوتية والمرئية، تماشياً مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية. وأوضحت ((ميتا)) أنها تعمل حالياً على إضافة إشعارات في واتساب وماسنجر، لإبلاغ المستخدمين بهذه التكاملات الجديدة مع خدمات المراسلة الخارجية، وتنبيههم عندما تصبح تطبيقات خارجية جديدة متوافقة.

كما ذكرت أنها ستقدم تجربة تمهيدية في تطبيقَي واتساب وماسنجر، لتعريف المستخدمين بالدردشات مع جهات خارجية وتفعيلها، وسيتمكن المستخدمون من خلال هذه التجربة، من إعداد مجلد مخصص للرسائل الخارجية، أو اختيار دمجها في صندوق وارد موحد. وستعمل لاحقاً ميتا على إدخال ميزات ((الرسائل الغنية)) في الدردشات مع الجهات الخارجية على واتساب وماسنجر، مثل الردود المباشرة، والإشعارات، ومؤشرات الكتابة.