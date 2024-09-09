تحديات التعليم المهني والجامعي.. نموذج الصين

تشهد دول العالم، لا سيما الدول النامية كثيفة السكان، تحديات تعليمية تتمثل في ازدياد أعداد خريجي والأكاديميات العالية، مقابل انخفاضات مضطردة في أعداد خريجي المدارس والكليات المهنية.

وفي عالم يسوده عدم اليقين واضطراب أسواق العمل وعدم تطابق مخرجات مع متطلبات سوق العمل، تشكل هذه الظاهرة المتمثلة في وجود فائض في المعروض من خريجي الجامعات ونقص في المعروض من العمالة الماهرة، خطراً على الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة ونموها، ناهيك عن خطر تدني مستويات التعليم الأكاديمي بسبب كثافة أعداد الملتحقين بالجامعات وازدحام الكليات بهم.

وعليه يجب على خريجي المدارس الثانوية أن يعوا ويستوعبوا حقيقة أن التعليم الجامعي لم يعد يضمن الرفاهية والحصول على وظائف مجزية وتحقيق الأحلام الوردية، وأن التعليم الصناعي والمهني هو البديل لمستقبل مشرق. وأمامنا مثال، الصين، التي تفيد بياناتها التعليمية الرسمية للأعوام من 2015 إلى 2017 مثلاً بأن أعداد خريجي الجامعات فاقت أعداد خريجي المدارس الإعدادية والثانوية.

وهذا لئن دل على وجود زيادات مضطردة لجهة أعداد الملتحقين بالتعليم العالي والمتخرجين من الجامعات، فإنه يشير في الوقت نفسه إلى تدهور نظام التعليم العالي وجودته وتضرر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويزداد الأمر سوءاً عندما يعتقد خريجو الجامعات أن ((التعليم العالي هو تعليم النخبة)) فيمتنعون عن القيام بوظائف ((الياقات الزرقاء)) التي توفر أكثر الفرص حيوية في الصين، أو يرفضون فكرة تأهيلهم مهنياً، حتى وإنْ ضمنوا وظائف تزيد عوائدها على عوائد الوظائف الإدارية والمكتبية المريحة.

وللعلم فإن الصين شرعت منذ عام 1996 في إصدار قوانين خاصة بالتعليم المهني، حددت فيها مكانة هذا المجال ودوره في التنمية والجهات المسؤولة عنه وطرق تمويله.

وهكذا ظهرت في البلاد مدارس ومعاهد التعليم المهني على المستوى العالي (بعد الثانوية) والمستوى المتوسط (بعد الابتدائية) إلى جانب المدارس الفنية. ويعتبر التعليم المهني العالي أعلى درجات التعليم المهني الصيني ويضم اليوم 87 معهداً لتعليم فنون مهنية قصيرة المدة وأخرى تخصصية ذات مُدد أطول. أما المدارس الفنية التي يمكن الالتحاق بها بعد أي مستوى دراسي فمن مسؤولياتها إعداد الأكفاء من العاملين في الجبهة الأمامية للاقتصاد الوطني في المجالين التطبيقي والتكنولوجي.

وفي عام 2022 أصدرت الحكومة الصينية نسخة جديدة من دليل تخصصات التعليم المهني، ضمت 19 فئة رئيسة و1349 تخصصاً متنوعاً. غير أن التحولات التنموية والاقتصادية التي شهدتها الصين خلال العقود الماضية والتي أدت في مجملها إلى تغير في المفاهيم والقيم والتطلعات على المستوى الفردي، نجم عنها ميل رافض من قبل خريجي المراحل الثانوية للالتحاق بالتعليم المهني، وميل رافض آخر من قبل خريجي الجامعات للالتحاق بالوظائف المهنية.

وتظهر بيانات عام 2022 أنه من بين جميع الصينيين ممن هم في سن العمل، أكمل حوالي 30 بالمائة منهم تعليمهم الثانوي، و14 بالمائة تعليمهم الثانوي الأكاديمي، و9 بالمائة فقط أكملوا تعليمهم الثانوي المهني، والسبب هو الفكرة السائدة بأن عوائد التعليم الأكاديمي العالي هناك تزيد بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بعوائد التعليم المهني، مما يفقد التعليم المهني الجاذبية عند الشباب لصالح نيل الدرجات العلمية الجامعية.

ومن هنا قيل إن الصين ومشاريعها التنموية تواجه وضعاً خطيراً بسبب النقص في العمالة الماهرة المطلوبة من جهة، ورفض خريجي الجامعات من الصينيين الالتحاق بالوظائف المهنية من جهة أخرى.

ولهذا عمدت بكين في عام 2022 إلى تخصيص نحو 3.68 مليارات دولار لدعم التعليم المهني بزيادة نحو 8.5% عن العام 2021. وبطبيعة الحال فإن عوائق كثيرة تحول دول هجرة الصينيين من حملة الشهادات الجامعية إلى الخارج للبحث عن الوظائف التي حلموا بها ولم يعثروا عليها في وطنهم، وعلى رأس هذه العوائق عامل إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً وقراءة ونطقاً سليماً، وعامل اختلاف الثقافة وقابلية التكيف السريع مع الثقافات الأخرى. ولهذا فإن السبيل الوحيد أمامهم هو القبول بالانخراط في برامج التأهيل المهني لمدد تتراوح ما بين عام وعامين.

يمكن للصين أن تتجاوز مأزق عدم تطابق مخرجات التعليم فيها مع متطلبات السوق عبر اعتماد سياسات تعليمية وتدريبية مشابهة للمطبق في جارتها الهندية، ومنها على سبيل المثال معالجة فجوة الأجور بين الجنسين من جهة، وبين المتزوجات والعازبات من جهة أخرى، وبين الخريجين المهنيين والخريجين الجامعيين من جهة ثالثة. ومنها أيضاً العمل على تغيير التصور التقليدي الشائع للتعليم المهني كخيار أدنى، بمعنى الإعلان عن التعليم المهني بشكل أكثر إيجابية وتقديم حوافز للملتحقين به مع تحسين شامل لجهة جودة المناهج وجودة بيئات التدريب ذات الصلة.