ما بعد الصورة

لا يتوقف دور عند قيامه بعمله أو اشتغاله على فنه، كأن يرسم أو ينحت أو يعزف أو يدرس الفن ويطلق الشعارات، تلك واحدة من مقدمات الأدوار التي عليه أن يرسخها ليقدم رؤيته للناس ولطلابه ومريديه، لكن ماذا بعد الشعارات؟ ماذا بعد الصورة؟

في (بعد الصورة) للمخرج البولندي الراحل أندريه فايدا، الذي صنعه بقدر هائل من العاطفة والتأثير، ومات قبل أن يكمله، فأكملته زوجته، إشارة قوية وشديدة التوظيف والتأثير حول دور الفنان صاحب الفكر والقناعات التي ربما لا تتفق مع السائد الاجتماعي، أو مع توجهات النظام، فماذا عليه أن يفعل؟ ينتصر لأفكاره أو يتلمس عنقه ومصالحه؟ ويقول (فايدا) في فيلمه المترع بالأحاسيس والحنين، إن دور الفنان يأتي لاحقاً، بعد الصورة، بعد الموقف، وبعد الصرخة والحركة!

النموذج الذي ساقه المخرج ليقول فكرته من خلاله هو الفنان التشكيلي البولندي (البرفيسور ستريمنسكي) الذي عاش في بولندا وروسيا في تلك الفترة، وكان صاحب موقف في مواجهة نظام ستالين وأفكاره حول الواقعية الاشتراكية للفن، والتي رفضها تماماً، من منطلق رفضه تدجين الفن وتجيير الفنان لصالح أفكار السلطة بذلك الجبروت الشائع في تلك الفترة الرهيبة!

رفض الفنان فلاديسلاف ستريمنسكي (الرسام وأستاذ الفن) التشريعات كافة التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية في بولندا، والتي كان الهدف منها توحيد كل الفنون والآداب ومناهج التعبير في خدمة النظام، هذا النظام الذي بدأت أزمته الخطيرة معه في ديسمبر 1948!

فمن صالة بيته حيث يبدأ الفنان بالرسم على القماشة البيضاء، نلاحظ أنه سرعان ما تتحول قماشة الرسم إلى اللون الأحمر، وذلك بفعل قماشة حمراء كبيرة أُسدلت على نافذة الشقة، فيقوم غاضباً ويمزق تلك القماشة بعكازه! سرعان ما يتضح أن القماشة المسدلة تحمل صورة الديكتاتور ((ستالين)) على خلفية حمراء، ومنذ تلك اللحظة بدأت معاناة الرسام، بدأت المعاناة باستجوابه ثم سجنه، وصولاً لحرمانه من كل حقوقه، بما في ذلك أقمشة اللوحات وأدوات الرسم والطعام، وانتهاءً بالتجويع والموت!

فيلم (بعد الصورة) هو تحية لنضال هذا الفنان البولندي من قبل مواطنه المخرج البولندي أندريه فايدا.