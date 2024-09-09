الحالمون بالخرافات

النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية التي ذكرتها بالأمس هي المشكلة، فكرها الاستعماري التوسعي المبني على ((خرافات)) متوارثة، كان ولا يزال هو العائق الذي يقف في وجه كل الحلول لإنهاء مأساة فلسطين.

تتبدل الأسماء، ولا تتغير المعتقدات، نسخة من شامير وإيهود باراك وبيغن وغولدا مائير ودايان، جميعهم تخرجوا في مدرسة الميليشيات المسلحة، مثل بن غفير، الذي يقود عصابات المستوطنين هذه الأيام، ويسعى بكل ما يملك من نفوذ وديني، إلى ضم الضفة الغربية لدولته، التي تزداد هشاشة نتيجة أفعالها، ومن خلفهم جميعاً رجال دين متعصبون، يضعون أنفسهم وملتهم في مكانة عليا، وبقية الملل في مكانة أدنى، ويشحنون أجيالهم بهذا الفكر العنصري، معتقدين بأنه السبيل الوحيد لإثبات وجودهم.

والمشكلة أن الغرب يعرف ذلك، ولديه قناعة تامة بأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، سببه إصرار إسرائيل على التوسع، وتحقيق أحلام بعيدة عن متناول أيديهم، ولا يتدخلون بنوايا صادقة، بل يزيدون النار حطباً، عن طريق إرسال السلاح المتطور لإسرائيل، مع المساعدات والدعم المالي، لنشر الفوضى، ليسترزقوا منها، وربما تكون أهدافهم تحققت في فترات معينة، ولكنها لن تستمر، ولن يستطيع نتنياهو أو غيره من القيادات المتطرفة، أن يحقق الدولة الممتدة من الفرات إلى النيل، كما تشير الخريطة المرسومة خلف مكتب رئيس الوزراء التوسعي، وتجربة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس وخط بارليف، أعتقد أنها لا تزال عالقة بذاكرتهم، ومواقف الأجيال اللاحقة لعام 1967، تعلم من لا يتعلم، وتوقظ ضمائر نائمة أو معطلة عن قراءة الواقع.

المشكلة ليست في حماس، فهذه حركة صنعت في الخارج، واستخدمتها القيادات الإسرائيلية لضرب منظمة التحرير، وهي اليوم تحتضر، وغداً تختفي، كما اختفت غيرها منذ 67 وحتى الآن، وسيأتي من يقض مضاجع النخبة الحالمة بالتوسع.