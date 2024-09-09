هيا بنا إلى العين

تتجه الأنظار اليوم إلى استاد هزاع بن زايد التحفة المعمارية الرائعة التي استضافت العديد من المناسبات الكروية قارياً وعالمياً، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بلقاء في غاية الأهمية بين منتخبنا الوطني ومنتخب إيران المرشح الدائم من القارة للعب في نهائيات كأس العالم، فقد كثف منتخبنا استعداداته للقاء، حيث ندخل التصفيات المونديالية بمعنويات عالية.

وهذه دعوة للجماهير.. نريد منكم الذهاب لمدينة العين الخضراء الجميلة التي تفتح النفس، متمنياً أن يواصل الأبيض مشواره، نريده أن يستمر ويكمل المشوار، فالمجموعة الحالية في مرحلة تتطلب بأن نقف خلفها ولا نعرقله مسيرتها بالآراء التي لا تخدم سوى الهدم والضرر والتشويش في مواقف ومشاهد مستغربة، منتخبنا بهذه المجموعة المطعم بعدد من العناصر الجديدة سيلاقي أحد أقوى الفرق، أقولها بكل صراحة ما حققه الأبيض في الدوحة لم يكن يتخيله الكثيرون، الغالبية كانوا يتوقعون الخسارة ولكن حدث ما لم يكن في ((بالهم))، فالمنتخب تغير في الشوط الثاني وقدم عرضاً يستحق عليه الفوز والعودة بثلاث نقاط وثلاثة أهداف، سعدنا بالمجموعة الحالية التي نأمل لها الاستمرارية ومساندتها، البوصلة تغيرت الآن بتغييرات جذرية كاملة لمنظومة اللعبة، والمشوار الثاني يتطلب الحذر والتركيز لأننا نلعب مع فريق قوي نعرفه جيداً، اللقاءات الكروية بين البلدين شهدت أول مرة على مستوى الفرق المحلية، حيث تشكل أول فريق باسم منتخب دبي، ولعب على الأراضي الإيرانية عدداً من المباريات الودية، ومع فتح السفارة بطهران عام 1973 كان ضمن طاقهما الدبلوماسي 3 لاعبي كرة ونجوم في فترة الستينات هم الشيخ حشر آل مكتوم والمرحوم علي البدور ويونس ومحمد نور، والثلاثة لعبوا لفريق الشباب بديرة في تلك الفترة، بينما لعب المنتخب الوطني الذي مثل الدولة لإقامة معسكر تدريبي عام 74 قبل المشاركة بكأس الخليج الثالثة في الكويت، ولعبنا أمام منتخب شيراز والاهواز، بينما مباراته الثالثة تأجلت بسبب الطقس وتساقط الثلوج ما حال دون استكمال المعسكر.

فالذكريات جميلة.. اليوم نريد أن نحول فرحتنا لفوز ثانٍ له معناه الكبير، فهيا بنا إلى العين التي تنتظركم لدعم ممثل الوطن.. والله من وراء القصد