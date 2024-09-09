وزير خارجية مصر في الإمارات

زيارة وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي لأبوظبي، أكثر من زيارة اعتيادية بروتوكولية بين بلدين شقيقين.

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واللقاء مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عكسا ((تناغماً وتفاهماً)) كبيرين في العديد من ملفات التوتر والصراع في المنطقة، وفي مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين.

جميعنا في العالم العربي مع القضية الفلسطينية وضرورة دعمها، لكن نختلف كثيراً في طريقة مقاربة هذا الدعم وإجراءات هذا التأييد.

ما بين القاهرة وأبوظبي تفاهم عميق في طريقة التعامل العربي الواقعي مع هذا الملف بعيداً عن الشعارات الكبيرة أو اللغة السياسية الشعبوية التي تبدو – للوهلة الأولى – عاطفية عند الترديد ولكن ((لا تغني ولا تسمن من جوع)) ولا تؤدي – عملياً – إلى تحسين أوضاع الوضع المأساوي في غزة، وإيقاف نزيف الدم في السودان، وتوحيد العمل السياسي في ليبيا، ولإحداث استقرار في لبنان.

وما سمعه وزير الخارجية المصري في زيارته إلى أبوظبي من صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو وزير الخارجية، يدعم فكرة المنهج الواقعي لاتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمات ونزع فتيل التوترات في المنطقة، وأهمها ملف الوضع المأساوي لشعبنا الفلسطيني في غزة وضرورة الخروج من نفق الدم النازف إلى إيقاف إطلاق النار وبدء عملية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وإحلال منهج التنمية والتعمير بدلاً من القتال والخراب.

الذي يجمع المنطق السياسي الحاكم لكل من أبوظبي والقاهرة هو ضرورة إيجاد الحلول العملية بدلاً من التشنج السياسي، والفهم الصحيح لترتيب أولويات الحل: فوقف إطلاق نار نهائي، عودة كاملة للنازحين، دخول كاف للمساعدات، إقامة إدارة فلسطينية قادرة على تحقيق الأمن وإعادة البناء.

وكما أكد وزير الخارجية المصري في أبوظبي، فإن العلاقات بين دولتي الإمارات ومصر هي علاقات استراتيجية تحقق التكامل والتعاون بين البلدين، كما تؤشر الأرقام والإحصائيات الحقيقية في كافة مجالات التعاون، حيث تتصدر الإمارات المركز الأول في الاستثمارات الدولية والعربية في مصر.

وبالطبع لا ينسى شعب مصر دعم الإمارات له في ثورة 2013، وفي حرب الجيش المصري ضد الإرهاب التكفيري في سيناء.

زيارة وزير الخارجية المصري نجحت بشكل كبير في إقامة ((جسر علاقات شخصية)) للوزير الذي تسلم مهامه في ظروف صعبة وحساسة منذ أشهر قليلة، وهذا أمر بالغ الأهمية في العلاقات الثنائية وفي مجال التنسيق الدبلوماسي.

إنه فصل جديد إيجابي لتطوير العلاقات من حسن إلى أحسن.