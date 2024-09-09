أوقفوا طنين الذباب

خطوة ضرورية ومهمة، هي الحملة التي أطلقها معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، تحت شعار ((أوقفوا الإساءات))، بهدف التصدي للذباب الإلكتروني الذي يسيء للعرب جميعاً، داعياً إلى حظر أصحاب الحسابات المسيئة، وفتح باب التسامح بين الجميع.

معاليه قال عبر حسابه على منصة ((X))، عند إطلاق الحملة: ((الرد على السفيه ليس من الأدب العربي، ولا مكان للذباب. أرجو منكم حظر كل من يسيء لأي عربي، أينما كان. إيماننا بأصالتنا وعروبتنا، هو ما يمنحنا هذا الدافع. كلهم نفس الأشخاص، يعيدون إنشاء حسابات للنميمة والتفرقة. مهنة مسلية تملأ الفراغ أحياناً، صيد الذباب)).

حملة معالي الشيخ عبد الله آل حامد، لقيت تجاوباً سريعاً في دول الخليج العربي والدول العربية، حيث بادرت شخصيات رسمية وهيئات إعلامية، إلى تأييد الحملة، وتفاعلت معها، ودعت إلى التكاتف لطرد الذباب الإلكتروني من الفضاء المفتوح ووسائط التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، يتفاعل مع الحملة، ليغرد قائلاً في حسابه على منصة ((X)): ((جهود مهمة وجادة للتصدي للحسابات المسيئة لدولنا الخليجية، والساعية لتحقيق أهداف مختلفة، عبر نشر الفتنة وخلخلة النسيج الاجتماعي الخليجي. دعوة نبيلة ومبادرة حكيمة لمعالي تركي آل الشيخ، ومعالي عبد الله آل حامد، تعكس الحرص المشترك بأهمية المشاركة لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة)). معالي تركي آل الشيخ، رد بدوره على تغريدة الدكتور أنور قرقاش، في حسابه على المنصة نفسها، قائلاً: ((معالي الغالي د. أنور... دائماً جميل بعباراتك وأسلوبك، وراقٍ بطرحك... تحياتي لك وأهلي في بلدي الثاني الإمارات)).

هذا التناغم بين مسؤولين يتولون مناصب رفيعة في دول الخليج العربي، يشكل أبلغ رد على ((الذباب الإلكتروني))، الذي يسعى إلى إفساد العلاقة بين شعوب المنطقة، وبث الفتنة في أوساط بعض الفئات القابلة للتأثر بالحملات الخبيثة، وهي فئات مضلَّلة، ومستهدفة، لأسباب غير خافية على أحد، تَرْكُها لحملات التضليل هذه خطأٌ وخطرٌ، لأن معظم النار من مستصغر الشرر. التغريدات والبثوث الموجهة لإحداث فتنة بين أبناء دول الخليج العربي والأمة العربية، تتكاثر بشكل كبير، مستغلةً الأحداث التي تقع في المنطقة، وهي تستخدم أساليب رخيصة، قد تنطلي على البعض، لذا، فإن التصدي لها يتطلب العقل والحكمة، وعدم الرد عليها بالأسلوب نفسه.

هنا تحضرني ((صفات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي))، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما وصفها بأنها شخصية تمثل صورة زايد، وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، وتعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات. شخصية تبتعد عن السباب والشتائم، وكل ما يخدش الحياء في الحديث. شخصية علمية، تستخدم الحجة والمنطق في الحوار، وتقدر الكلمة الطيبة، والصورة الجميلة، والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات. شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة، وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن. شخصية مندمجة مع محيطها العالمي، تتحدث لغته، وتتناول قضاياه، وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله. شخصية واثقة من نفسها، تتقبل الاختلاف، وتبني جسوراً مع غيرها من الشعوب. الشخصية الإماراتية تعكس التواضع والطيبة ومحبة الآخرين، والانفتاح على بقية الشعوب. شخصية تعشق وطنها، وتفتخر به، وتضحي من أجله.

صفاتٌ تشكل في مجملها ما يجب أن تكون عليه الشخصية العربية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنطبق على شخصيات كل مواطني دول الخليج العربي والدول العربية، التي تخاطبها حملة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، التي أطلقها، مستلهماً إياها من توجهات وتوجيهات القيادات الخليجية والعربية الحكيمة، ومن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، وهي أهداف تصب في صميم العملية الإعلامية، التي يجب أن تضطلع بها وسائل الإعلام الخليجية والعربية، بمختلف أشكالها، إلى جانب أفراد المجتمع الذين يشكلون جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يستهدفهم ((الذباب الإلكتروني)) بطنينه المزعج.

حملة ((أوقفوا الإساءات))، يجب أن تصل إلى الذين يروجون لبعض المقاطع التي تسيء إلى بعض الدول العربية وقادتها، وهم لا يشعرون أنهم يخدمون بهذا أعداء الأمة، عن حسن نية، أو عن جهلٍ، هو إلى سوء النية أقرب.