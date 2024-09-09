جامعاتنا.. والمستقبل

جامعاتنا منارات معرفية، ومنصات تعليمية مرموقة، تسهم في بناء الأجيال ومستقبل الوطن، تدربهم وتؤهلهم وتشحذ فيهم الهمة وتحفز لديهم روح الابتكار، ليكونوا أكثر قدرة على مواكبة متطلبات العصر وما يشهده من تغيرات وقفزات نوعية في ظل بروز أدوات الذكاء الاصطناعي على اختلاف استخداماتها، واتساع نطاق التوقعات حول حجم التغيير الذي سيحدثه في غضون السنوات المقبلة.

جامعاتنا بدأت بإعداد نفسها عبر تصميم تخصصات وبرامج نوعية وجديدة بالكامل تحاكي المستقبل، وهو ما يتجلى في ((جامعة دبي الوطنية)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد المقبل، وها هي تطل بهوية إماراتية وبرامج نوعية وأخرى مبتكرة، لتعكس بذلك رؤية قيادتنا الحكيمة وإيمانها بضرورة الاستثمار في الإنسان، وإدراكها لقيمة العلم وأهمية مواصلته بوصفه ضمانة لاستمرار التنمية في الأوطان.

جامعاتنا الإماراتية لا تقف على الهامش، وإنما أثبتت مكانتها واستمرارية تقدمها على المستوى الدولي، عبر المحافظة على وجودها في مؤشرات التصنيف العالمية للجامعات وتحسين مواقعها في الترتيب العالمي، فقد حلت 12 جامعة إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم ضمن تصنيف ((كيو إس 2025))، وجاءت 7 جامعات ضمن أفضل 800 جامعة طبقاً لتصنيف مؤسسة تايمز لعام 2024.

هذه الإنجازات تبين مدى التزام جامعاتنا وحرصها على تحقيق التميز في برامجها وخططها التي تواكب أحدث المعايير العالمية، وما تحرزه مؤسسات التعليم العالي من تقدم نوعي يعكس طموحات دولتنا في تطوير الجامعات الوطنية لتصبح على قدم المساواة مع أرقى الجامعات العالمية، من خلال منظومة تعليمية مُبتكرة، تعزز مهارات الطالب، ضمن برامج أكاديمية تنافسية معتمدة تنسجم مع أولويات حكومتنا، ونقل للمعرفة والخبرات والتجارب من مختلف دول العالم.

مسار:

جامعاتنا منارات علم ومركز لاستقطاب الطلبة والأساتذة الدوليين.