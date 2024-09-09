جامعة دبي الوطنية.. في خدمة التعليم

باستثمارات ضخمة بلغت مبدئياً نحو 4.5 مليارات درهم أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دبي الوطنية، مشروعاً جديداً ضمن تطوير الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً وبهدف واضح وبيّنٍ وهو أن تكون هذه الجامعة أفضل جامعة شابة خلال العقد القادم، وضمن أفضل في الإسهامات البحثية، توفر برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية، بهوية إماراتية وبرامج ومخرجات عالمية تخدم مسيرة بلادنا التنموية.

تحدٍّ آخر تضعه القيادة نصب عينيها وهو صناعة أجيال قادرة على استيعاب المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل للحاضر والمستقبل لبلادنا وهي تنطلق بخطوات ثابتة ووثابة نحو فضاء لا يعرف المستحيل ولا حتى الانتظار لالتقاط الأنفاس.

مهام جديدة وتحديات كبيرة يضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بين يدي نجليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرئيس الأعلى للجامعة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب الرئيس الأعلى للجامعة، لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة وفق المستهدفات الاستراتيجية تتمثل في إسهامات بحثية تنافسية تخصصية لابتكار حلول عملية مستقبلية.

الجامعة المستقبلية بما قدر لها من إمكانيات مادية ضخمة سيكون نصيبها كذلك تمكين رأس المال البشري في مجال البحث العلمي ليكون مستعداً وجاهزاً للمستقبل، فيها مجالات تطبيقية ومسارات لنقل المعرفة، تفتح ذراعيها لطلبة متميزين من مختلف الجنسيات، رهان الالتحاق بها هو التميز ولا شي عداه، ليحظوا بأساليب تدريس مبتكرة وتكون أفضل تجربة جامعية.

صرح تعليمي جديد يواكب الجديد وينطلق نحو المستقبل بما أتيح له من مقدرات ورعاية، تسهم في أن يولد قوياً ليكبر ويشب قوياً منطلقاً من هوية وقيم ثابتة، يرفد إلى المجتمع أجيالاً متميزة صنعت لتقدم ما يسعد شعوبهم وأمتهم.