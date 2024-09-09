صناديق «بتكوين» تسجل أطول سلسلة تخارجات بـ 1.2 مليار دولار

سجلت صناديق ((بتكوين)) المتداولة في الولايات المتحدة أطول سلسلة من صافي تدفقات الاستثمارات الخارجة اليومية منذ طرحها في مطلع هذا العام، ضمن موجة تخارج أوسع نطاقاً من الأصول مرتفعة المخاطر خلال فترة صعبة على الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي ما سحبه المستثمرون من المجموعة التي تضم 12 صندوقاً متداولاً نحو 1.2 مليار دولار خلال الأيام الثمانية المنتهية في 6 سبتمبر، وفقاً لبيانات ((بلومبرغ)). ويأتي ذلك وسط فترة تشهد فيها أسعار الأسهم والسلع الأولية تقلباً بسبب مخاوف النمو الاقتصادي.

ويُلقي تفاوت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، وكذلك الضغوط الانكماشية في الصين بظلالهما على المتداولين، فيما تعصف حالة ضبابية بسوق العملات المشفرة، التي باتت اتجاهاتها ترتبط بشكل وثيق بتحركات الأسهم، بناءً على ارتفاع معامل الارتباط بين الاثنين في الأجل القصير.

وواجهت ((بتكوين)) تحديات منذ بداية سبتمبر، حيث تراجع سعرها بنحو 7%، إلا أن الأصل الرقمي الأكبر في العالم حقق مكاسب طفيفة خلال نهاية الأسبوع، وارتفع سعر ((بتكوين)) بنحو 1% إلى 54870 دولاراً خلال التداولات.

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