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«غوغل» تواجه محاكمة جديدة تتعلق بمكافحة الاحتكار

9/9/2024 7:30:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد مرور شهر على إعلان قاضٍ أمريكي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة ((غوغل)) في ((احتكار غير قانوني))، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى، تتعلق بمكافحة الاحتكار، وتهدد بتفكيك الشركة، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها. تزعم وزارة العدل الأمريكية، وعدة ولايات، أن ((غوغل)) تورط في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.

وتزعم الحكومة الأمريكية في أوراق قدمتها لمحكمة، أن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع، تمكن ((غوغل)) من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتاً على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.

تقول ((غوغل)) إن القضية تستند إلى ((إنترنت الأمس))، عندما كانت الحواسيب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول ((يو آر إل)). ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي، مثل ((تيك توك))، أو خدمات بث مقاطع الفيديو، مثل ((بيكوك))، للوصول إلى الجمهور.

وأعلن قاضٍ في مقاطعة كولومبيا، أن محرك البحث ((غوغل)) يشكل احتكاراً مستمراً، بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي يدفعها سنوياً لشركات مثل ((آبل))، لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيس للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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