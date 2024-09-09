Tuesday, 10 September 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالكة «Wetransfer» تسرّح 75 % من موظفيها

9/9/2024 7:30:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد لوكا فيراري الرئيس التنفيذي لشركة Bending Spoons الإيطالية لتطوير التطبيقات، أن الشركة ستسرّح 75 % من موظفي منصة مشاركة الملفات WeTransfer. وقال فيراري ((لن أكون أكثر تحديداً في هذه المرحلة، لأن تسريح العمال لم يتم تحديده بالكامل بعد)). وأجرت شركة التطبيقات التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، خامس عملية استحواذ لها هذا العام، عندما اشترت WeTransfer في يوليو.

جمعت Bending Spoons في فبراير، 155 مليون دولار، من خلال زيادة رأس المال، ما رفع قيمة الشركة إلى 2.55 مليار دولار. وقالت الشركة المالكة لشركة WeTransfer، التي تأسست عام 2009 في هولندا، إنها سعت إلى طرح عام أولي في أمستردام، بتقييم مستهدف يصل إلى 716 مليون يورو في عام 2022، لكن الخطة ألغيت بسبب تقلبات السوق، كما قالت في ذلك الوقت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09092024000110011019ID1108654796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث