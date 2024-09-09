مالكة «Wetransfer» تسرّح 75 % من موظفيها

أكد لوكا فيراري الرئيس التنفيذي لشركة Bending Spoons الإيطالية لتطوير التطبيقات، أن الشركة ستسرّح 75 % من موظفي منصة مشاركة الملفات WeTransfer. وقال فيراري ((لن أكون أكثر تحديداً في هذه المرحلة، لأن تسريح العمال لم يتم تحديده بالكامل بعد)). وأجرت شركة التطبيقات التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، خامس عملية استحواذ لها هذا العام، عندما اشترت WeTransfer في يوليو.

جمعت Bending Spoons في فبراير، 155 مليون دولار، من خلال زيادة رأس المال، ما رفع قيمة الشركة إلى 2.55 مليار دولار. وقالت الشركة المالكة لشركة WeTransfer، التي تأسست عام 2009 في هولندا، إنها سعت إلى طرح عام أولي في أمستردام، بتقييم مستهدف يصل إلى 716 مليون يورو في عام 2022، لكن الخطة ألغيت بسبب تقلبات السوق، كما قالت في ذلك الوقت.

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