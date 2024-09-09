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109 آلاف إجمالي التراخيص بالمناطق الحرة في دبي

9/9/2024 7:30:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظت دبي على حصتها الأكبر من عدد تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، بإجمالي 109 آلاف ترخيص، مستقطبة 13700 ترخيص جديد منذ بداية العام وحتى الآن. جاء ذلك وفق إحصائية للسجل الاقتصادي الوطني والتي حصلت ((البيان)) على نسخة منها.

وتوزعت التراخيص ضمن 15 منطقة حرة منها: واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسع المتعددة، ومدينة ((ميدان))، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي ((جافزا))، وسلطة دبي للتطوير، وكل من مركزي دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي، ومجمع الذهب والألماس.

وعلى مستوى الدولة، قاربت تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات للمرة الأولى 200 ألف ترخيص مختصة بحصة 25 % من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة بالدولة حتى نهاية أغسطس الماضي، معززة جاذبيتها كقبلة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في قطاعات اقتصاد المستقبل. ونمت تراخيص الشركات في تلك المناطق بنسبة 16 %، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للتراخيص مني 172 ألف ترخيص بنهاية 2023، إلى 200 ألف بنهاية أغسطس 2024.

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