2.93 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.93 مليار درهم، تمت عبر 1020 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 803 مبايعات بقيمة 1.92 مليار درهم، منها 87 مبايعة لأراضٍ، و684 مبايعة لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة بوكدرة المبيعات من حيث القيمة، بـ 129 مليون درهم، عبر 68 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة دبي هيلز بقيمة 114 مليون درهم، نتجت عن 13 صفقة، وثالثاً منطقة برج خليفة بـ 98 مليون درهم، عبر 30 صفقة، ورابعاً منطقة دبي مارينا، عبر 29 صفقة، بقيمة 74 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة قناة دبي المائية، بقيمة 70 مليون درهم، وتمتد على مساحة 6706 أمتار مربعة، إلى جانب بيع فيلا جاهزة في منطقة دبي هيلز، ضمن مشروع ((كلوب فيلاز))، بقيمة 11 مليون درهم، وتتكون من أربع غرف وصالة، وتمتد على مساحة 313 متراً مربعاً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 857 مليون درهم، تمت عبر 179 معاملة، منها 61 رهناً لأرض، و106 رهونات لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 158 مليون درهم.

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