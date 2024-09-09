Tuesday, 10 September 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.93 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

9/9/2024 7:30:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.93 مليار درهم، تمت عبر 1020 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 803 مبايعات بقيمة 1.92 مليار درهم، منها 87 مبايعة لأراضٍ، و684 مبايعة لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة بوكدرة المبيعات من حيث القيمة، بـ 129 مليون درهم، عبر 68 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة دبي هيلز بقيمة 114 مليون درهم، نتجت عن 13 صفقة، وثالثاً منطقة برج خليفة بـ 98 مليون درهم، عبر 30 صفقة، ورابعاً منطقة دبي مارينا، عبر 29 صفقة، بقيمة 74 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة قناة دبي المائية، بقيمة 70 مليون درهم، وتمتد على مساحة 6706 أمتار مربعة، إلى جانب بيع فيلا جاهزة في منطقة دبي هيلز، ضمن مشروع ((كلوب فيلاز))، بقيمة 11 مليون درهم، وتتكون من أربع غرف وصالة، وتمتد على مساحة 313 متراً مربعاً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 857 مليون درهم، تمت عبر 179 معاملة، منها 61 رهناً لأرض، و106 رهونات لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 158 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09092024000110011019ID1108654794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث