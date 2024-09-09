9.9 مليارات درهم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال 7 أشهر

سجلت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 نحو 9.95 مليارات درهم، مقارنة بـ9.25 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 7.56%، وفقاً لتحليل ((البيان)) لمتوسط العائد على الغرف الفندقية في الإمارة وعدد الليالي المحجوزة.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي ارتفع بنسبة 3% إلى 24.51 مليون ليلة، مقارنة مع 23.85 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 5% ليسجل 406 دراهم مقارنة بـ388 درهماً.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ووضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وأظهرت البيانات أن الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي ارتفعت مع الافتتاحات الفندقية الجديدة لتصل إلى 151.4 ألف غرفة بنمو 2% في أول 7 أشهر من 2024 مقارنة مع 148.7 ألف غرفة في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت بنسبة 1% إلى 825 منشأة بنهاية يوليو 2024، مقابل 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

وحافظت فنادق دبي على مسارها التصاعدي في جميع المؤشرات الرئيسة، والتي تشمل العائدات على الغرف المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية، وعدد المنشآت. وتظل توقعات الأداء المستقبلي للقطاع الفندقي في دبي، إيجابية مع استمرار هذا النهج التصاعدي، حيث يتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الغرف الفندقية مدعومة بالفعاليات العالمية التي تنظمها المدينة، بالإضافة إلى مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز