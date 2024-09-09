«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تطلق برنامجاً متخصصاً لاستقطاب الشباب لسوق العمل اللوجستي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق برنامج مهني متخصص في القطاع اللوجستي يهدف إلى تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما له من قيمة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة الرامية إلى الاستثمار في الشباب المواطنين بتقديم أفضل البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة، ودمجهم في سوق العمل لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جهود المؤسسة

ويأتي هذا البرنامج في إطار عمل دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتطوير قدرات الشباب المواطنين وتوفير التعليم والتدريب الميداني المتخصص وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وضمن جهود المؤسسة في دمجهم في المجال اللوجستي، وبما يؤهلهم للبحث عن فرص مهنية مناسبة في القطاع الخاص، حيث يسهم البرنامج في تعزيز دور الشركات العاملة في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به في استقطاب الكفاءات الوطنية واستقطاب الكوادر الوطنية لهذا القطاع.

وفي هذا السياق، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن البرنامج المهني المتخصص يعكس رؤية القيادة الرشيدة ويدعم أهداف ((أجندة دبي الاقتصادية)) D33 لزيادة دمج المواطنين في سوق العمل، مشيراً إلى توافق البرنامج مع ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال المادي، معرباً عن اعتزازه بالدور المؤثر الذي تلعبه جمارك دبي في تحقيق المستهدفات والخطط الاستراتيجية لدبي خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة تُعد من بين أكثر الدوائر الحكومية تركيزاً في خطتها الخمسية على إعداد قيادات إماراتية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة وما تحمله من فرص، مضيفاً أن جمارك دبي توفر بيئة عمل إيجابية ومحفزة مستندة على الكفاءة والابتكار، وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير المهارات والكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن البرنامج المهني الجديد والذي يركز على القطاع اللوجستي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يتسم بنهج يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال اللوجستيات المتطورة والمسارين المهني والإداري، مؤكداً أن الدائرة تعتزم توسيع نطاق المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى فائدة، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز مؤشر المسؤولية المجتمعية.

وأضاف بوسناد أنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج علمياً وميدانياً وفي مواقع مختلفة تتبع جمارك دبي، وذلك بهدف تخريج نخبة متميزة من الشباب المواطنين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل وتقديم الخدمات الجمركية واللوجستية بجودة وكفاءة عالية.

بدوره، نوه محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، بالفرص الجديدة التي سيوفرها البرنامج للشباب المواطنين ودعم خبراتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تحظى القطاعات اللوجستية المتطورة بأهمية متنامية كونها من أكبر القطاعات الحيوية ومن أسرعها نمواً والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيعمل البرنامج على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال مركز التدريب الجمركي بالدائرة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالقطاع الخاص وفق منهجية شاملة لتحقيق المستهدفات المرجوة منه، مما يعزز من فرص إلحاقهم بسوق العمل.

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