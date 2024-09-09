تسهيل حصول الشركات على التقارير الائتمانية عبر «الأنصاري»

أعلنت ((الاتحاد للمعلومات الائتمانية))؛ الجهة الاتحادية المتخصصة بتقنية البيانات، التي تبسط المعلومات لتظهر قوة التحليلات، عن تعاونها مع ((الأنصاري للصرافة)).

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في دولة الإمارات، حيث يتيح للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومن ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة – التي يبلغ عددها أكثر من 250 فرعاً موزّعاً على جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة - للتحقّق من الهوية، واستلام التقرير الائتماني عبر البريد الإلكتروني. ستسهل هذه الخطوة حصول الشركات المُسجَّلة في دولة الإمارات، على خدمات ومنتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، دون الحاجة لزيارة أي من فروعها في أبوظبي أو دبي.

ووقّع كلّ من مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة ((الأنصاري للصرافة))، اتفاقية التعاون، في حفل حضره نخبة من المديرين من الجهتين.

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