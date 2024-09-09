Tuesday, 10 September 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«سول. أونلاين» لخدمات المحاسبة تطلق أعمالها في دبي

9/9/2024 7:30:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة ((سول. أونلاين)) SOL أعمالها رسمياً في دبي من منطقة الخليج التجاري، بهدف دعم الشركات الموجودة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة احتياجاتها في مجالي المحاسبة والامتثال.

وتستفيد الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة المدعومة بالتكنولوجيا المالية، من حلول متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة العمليات المالية وأتمتة الإجراءات وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.

وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المحاسبة الشاملة وضبط الحسابات وإدارة ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وخدمات إدارة الرواتب وإعداد التقارير المالية، إضافة إلى خدمات المساندة الشاملة .

وقال سورين مانوكيان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة: ((اخترنا دبي لإطلاق ((سول. أونلاين)) نظراً لما توفره الإمارة من بيئة أعمال حيوية وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أسواق دول مجلس التعاون والعالم.

وقد اخترنا التوقيت المثالي لإطلاق خدماتنا تزامناً مع إصدار قانون ضريبة الشركات، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على حلول المحاسبة الفعالة. وبفضل البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي، يسمح لنا هذا التغيير بتقديم خدمات محاسبة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمساعدة الشركات في مواكبة التغيرات في مشهد الضرائب)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09092024000110011019ID1108654790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث