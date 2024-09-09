«سول. أونلاين» لخدمات المحاسبة تطلق أعمالها في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت شركة ((سول. أونلاين)) SOL أعمالها رسمياً في دبي من منطقة الخليج التجاري، بهدف دعم الشركات الموجودة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة احتياجاتها في مجالي المحاسبة والامتثال.
وتستفيد الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة المدعومة بالتكنولوجيا المالية، من حلول متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة العمليات المالية وأتمتة الإجراءات وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.
وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المحاسبة الشاملة وضبط الحسابات وإدارة ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وخدمات إدارة الرواتب وإعداد التقارير المالية، إضافة إلى خدمات المساندة الشاملة .
وقال سورين مانوكيان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة: ((اخترنا دبي لإطلاق ((سول. أونلاين)) نظراً لما توفره الإمارة من بيئة أعمال حيوية وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أسواق دول مجلس التعاون والعالم.
وقد اخترنا التوقيت المثالي لإطلاق خدماتنا تزامناً مع إصدار قانون ضريبة الشركات، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على حلول المحاسبة الفعالة. وبفضل البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي، يسمح لنا هذا التغيير بتقديم خدمات محاسبة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمساعدة الشركات في مواكبة التغيرات في مشهد الضرائب)).
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