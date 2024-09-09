«سول. أونلاين» لخدمات المحاسبة تطلق أعمالها في دبي

أطلقت شركة ((سول. أونلاين)) أعمالها رسمياً في دبي من منطقة الخليج التجاري، بهدف دعم الشركات الموجودة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة احتياجاتها في مجالي المحاسبة والامتثال.

وتستفيد الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة المدعومة بالتكنولوجيا المالية، من حلول متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة العمليات المالية وأتمتة الإجراءات وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.

وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المحاسبة الشاملة وضبط الحسابات وإدارة ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وخدمات إدارة الرواتب وإعداد التقارير المالية، إضافة إلى خدمات المساندة الشاملة .

وقال سورين مانوكيان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الشركة: ((اخترنا دبي لإطلاق ((سول. أونلاين)) نظراً لما توفره الإمارة من بيئة أعمال حيوية وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أسواق دول مجلس التعاون والعالم.

وقد اخترنا التوقيت المثالي لإطلاق خدماتنا تزامناً مع إصدار قانون ضريبة الشركات، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على حلول المحاسبة الفعالة. وبفضل البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي، يسمح لنا هذا التغيير بتقديم خدمات محاسبة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمساعدة الشركات في مواكبة التغيرات في مشهد الضرائب)).

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