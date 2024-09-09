«الإمارات دبي الوطني» الأكثر حصولاً على شهادة LEED البلاتينية عالمياً

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، إنجازاً جديداً في مجال الاستدامة، حيث أصبح المؤسسة الأكثر حصولاً على شهادات الريادة البلاتينية في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) على مستوى العالم بـ 16 شهادة، وهو أعلى تصنيف للمباني المستدامة، يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويؤكد هذا الإنجاز، التزام البنك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والريادة في القطاع المصرفي.

وكما في سبتمبر 2024، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على 35 شهادة LEED بلاتينية وذهبية لفروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند - حيث أصبح فرع مركز الملك عبد الله المالي، الذي تم افتتاحه مؤخراً، أول فرع مصرفي في المملكة العربية السعودية، يحصل على شهادة LEED بلاتينية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، تحصل على شهادة ((بارك سمارت)) الذهبية، تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات التابعة له في ند الشبا في دبي.

وفي عام 2024 وحده، حصل 20 فرعاً من فروع البنك في دولة الإمارات والسعودية والهند، على شهادة LEED من الفئتين البلاتينية والذهبية، وهما أعلى تصنيفين يمكن تحقيقهما دولياً. ومؤخراً، حصلت فروع البنك في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي، وابن بطوطة مول، وإلكترا، على شهادة LEED البلاتينية (الإصدار 4 للتصميم الداخلي والبناء)، بينما حصل فرع البنك في الطائف على شهادة LEED الذهبية.

وقالت إيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: (( نلتزم بتبنّي ممارسات صديقة للبيئة عبر كافة عملياتنا التشغيلية وتحقيق أعلى معايير الأبنية الخضراء. ولكون الاستدامة مسؤولية مشتركة، نحرص في البنك، على أن نكون نموذجاً رائداً، تتطلع إليه الشركات الأخرى)).

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