ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي ينطلق اليوم في مومباي

ينطلق اليوم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين. وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار ((ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل)).

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، دولة للتجارة الخارجية، إن الملتقى منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.

وأضاف: إن الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلة 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول 2024، بزيادة 9.8 % عن الفترة نفسها من 2023، رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.

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