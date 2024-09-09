ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي ينطلق اليوم في مومباي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينطلق اليوم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين. وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار ((ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل)).
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الملتقى منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف: إن الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلة 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول 2024، بزيادة 9.8 % عن الفترة نفسها من 2023، رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.
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