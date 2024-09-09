«جيه إل إل»: الإمارات قطعت خطوات كبيرة في مجال تحسين شفافية السوق العقاري

قطعت الإمارات خطوات كبيرة في مجال تحسين شفافية السوق العقاري، حيث جاءت دبي وأبوظبي من بين أفضل 5 أسواق شهدت تحسُّناً في درجة الشفافية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة ((جيه إل إل)).

وحصلت دبي على المرتبة الثالثة وأبوظبي على المرتبة الخامسة نظراً للتحسينات التي قامت بها الإمارتان في الفترة من 2022 إلى 2024 وتقديرهما كأحد أفضل الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم في التوسع في القدرات الرقمية وتنفيذ لوائح قوية لمكافحة غسل الأموال وملكية المنتفعين وزيادة توفير بيانات السوق لمقدمي الخدمات من الشركات الراسخة والناشئة.

كما تقدمت دبي مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة 28 في المؤشر للعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الذي يدخل ضمن فئة ((الشفافية)). وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فعالية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق مبادرات قائمة على التكنولوجيا مثل ((حاضنة الابتكار العقاري)) و((مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار)) قد ساهم في تعزيز تقدم دبي في المؤشر، وتمكين المجتمع العقاري في دبي، وخلق الثقة بالقطاع، وبناء بيئة استثمارية عالمية المستوى.

كما تؤكد التحسينات التي تم إجراؤها على الخدمات الرقمية من خلال واجهة تطبيق ((دبي ريست))، المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، وإتاحة الوصول إلى معلومات الأراضي أو أنظمة التخطيط الحضري، التزام الإمارة بالتحسين المستمر في الممارسات العقارية.

وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: ((يعكس التقدم الذي أحرزته دبي في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 التزامنا الراسخ تجاه بناء منظومة عقارية مبتكرة ترتكز على الشفافية والموثوقية.

نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة رؤية دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.

نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري مستدام يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وهذا الإنجاز يؤكّد الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة. ونعمل على تمكين القطاع من خلال التحول الرقمي وتطوير معايير الشفافية لضمان أن تكون دبي دائماً في طليعة الأسواق العقارية العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم)).

وتقدمت أبوظبي أربع مراتب عن عام 2022 في مستوى ((شبه الشفافية)) لتحقق المرتبة 41 في المؤشر.

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