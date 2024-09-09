سيركاتي يدعو إلى التحلي بالشجاعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ملبورن - (رويترز): دعا المدافع الأسترالي أليساندرو سيركاتي منتخب بلاده إلى التحلي بالشجاعة الهجومية أمام إندونيسيا اليوم الثلاثاء للعودة إلى المسار الصحيح في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك عقب الهزيمة المفاجئة أمام البحرين.
وأثارت الخسارة 1-صفر أمام البحرين المصنفة 80 عالميا في جولد كوست يوم الخميس الماضي شكاوى مألوفة في وسائل الإعلام الأسترالية حول عدم قدرة المنتخب الوطني على اختراق الدفاعات العنيدة للمنتخبات الأقل تصنيفا.
ولا تستطيع أستراليا، المصنفة 24 عالميا، تحمل أي تعثر آخر في جاكرتا إذا كانت تأمل في التأهل مباشرة إلى نهائيات 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال سيركاتي، الذي يلعب في الدوري الإيطالي، إنه لا جدوى من التركيز على الهزيمة من البحرين، لكنه يأمل ألا يلعب زملاؤه في الفريق من أجل الأمان ضد إندونيسيا.
وقال للصحفيين: «أود أن أفكر أنه في هذه المباراة يمكننا أن نكون أكثر إبداعا وشجاعة هجوميا. لدينا لاعبون مبدعون، لذلك نحن قادرون على القيام بذلك. أصبح علينا فقط أن نضغط على الزر لمنحهم الثقة لتحمل نصف المخاطرة. اتخاذ المخاطرة بالدفع بلاعب أو لاعبين اثنين للحصول على فرصة أمام المرمى». وواصل: «ثم عندما نلعب ضد المنتخبات الكبيرة مثل اليابان والسعودية سنذهب هناك من أجل الفوز».
وعقب الهزيمة من البحرين، قال سيركاتي إن منتخب بلاده يتوقع اعتماد إندونيسيا أيضا على طريقة دفاعية والسعي لتسجيل الأهداف عبر الهجمات المرتدة.
وقال اللاعب (20 عاما): «يملكون بعض اللاعبين السريعين وسيحاولون تشكيل خطورة على مرمانا عبر الهجمات المرتدة. لكن بالتأكيد سنحاول منع حدوث ذلك غدا. سنحاول استغلال المساحات واستدراجهم خارج منطقة الجزاء».
MENAFN09092024000055011008ID1108654766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.