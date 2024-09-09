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سيركاتي يدعو إلى التحلي بالشجاعة

9/9/2024 7:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ملبورن‭ - (‬رويترز‭): ‬دعا‭ ‬المدافع‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليساندرو‭ ‬سيركاتي‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بالشجاعة‭ ‬الهجومية‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الهزيمة‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭.‬

وأثارت‭ ‬الخسارة‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬المصنفة‭ ‬80‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬جولد‭ ‬كوست‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬شكاوى‭ ‬مألوفة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأسترالية‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬الدفاعات‭ ‬العنيدة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الأقل‭ ‬تصنيفا‭.‬

ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬أستراليا،‭ ‬المصنفة‭ ‬24‭ ‬عالميا،‭ ‬تحمل‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وقال‭ ‬سيركاتي،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الهزيمة‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬ألا‭ ‬يلعب‭ ‬زملاؤه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمان‭ ‬ضد‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعا‭ ‬وشجاعة‭ ‬هجوميا‭. ‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬مبدعون،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬أصبح‭ ‬علينا‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نضغط‭ ‬على‭ ‬الزر‭ ‬لمنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬لتحمل‭ ‬نصف‭ ‬المخاطرة‭. ‬اتخاذ‭ ‬المخاطرة‭ ‬بالدفع‭ ‬بلاعب‭ ‬أو‭ ‬لاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‮»‬‭. ‬وواصل‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬عندما‭ ‬نلعب‭ ‬ضد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬مثل‭ ‬اليابان‭ ‬والسعودية‭ ‬سنذهب‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬الهزيمة‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬قال‭ ‬سيركاتي‭ ‬إن‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬يتوقع‭ ‬اعتماد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬دفاعية‭ ‬والسعي‭ ‬لتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬عبر‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ (‬20‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬يملكون‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬السريعين‭ ‬وسيحاولون‭ ‬تشكيل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬مرمانا‭ ‬عبر‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭. ‬لكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سنحاول‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬غدا‭. ‬سنحاول‭ ‬استغلال‭ ‬المساحات‭ ‬واستدراجهم‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‮»‬‭. ‬

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