إجراءات تأديبية بحق مير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): أعلن بلنسية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الاثنين البدء في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مهاجمه رافائيل مير (27 عاما) بعد إلقاء الشرطة الإسبانية القبض عليه الأسبوع الماضي بسبب مزاعم ارتكابه اعتداء جنسيا.
ولم يكشف النادي رسميا عن تفاصيل الإجراءات التأديبية، لكن مصادر قالت لرويترز إن المهاجم سيتعرض لغرامة مالية وسيُستبعد من تشكيلة الفريق فترة غير محددة.
وقال بلنسية في بيان «يكرر نادي بلنسية إدانته الشديدة للعنف بكل أشكاله وصوره مع احترام القاعدة التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهي قاعدة يحترمها نظامنا القانوني. الأمر متروك للمحاكم لتحديد توقيت الإجراءات المتعلقة بالوقائع المزعومة التي يتم التحقيق بشأنها مع رافا مير».
وأضاف بلنسية «مع ذلك، فيما يتعلق بالنادي... فقد قام بلنسية بدراسة الموقف من واقع نظام العقوبات المطبق في كرة القدم الاحترافية وقرر اتخاذ إجراءات تأديبية».
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