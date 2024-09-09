إجراءات تأديبية بحق مير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬بلنسية‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬بحق‭ ‬مهاجمه‭ ‬رافائيل‭ ‬مير‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬إلقاء‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسبانية‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مزاعم‭ ‬ارتكابه‭ ‬اعتداء‭ ‬جنسيا‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬النادي‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأديبية،‭ ‬لكن‭ ‬مصادر‭ ‬قالت‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬المهاجم‭ ‬سيتعرض‭ ‬لغرامة‭ ‬مالية‭ ‬وسيُستبعد‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬محددة‭.‬

وقال‭ ‬بلنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يكرر‭ ‬نادي‭ ‬بلنسية‭ ‬إدانته‭ ‬الشديدة‭ ‬للعنف‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬وصوره‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬المتهم‭ ‬بريء‭ ‬حتى‭ ‬تثبت‭ ‬إدانته‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬يحترمها‭ ‬نظامنا‭ ‬القانوني‭. ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬للمحاكم‭ ‬لتحديد‭ ‬توقيت‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوقائع‭ ‬المزعومة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأنها‭ ‬مع‭ ‬رافا‭ ‬مير‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بلنسية‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنادي‭... ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬بلنسية‭ ‬بدراسة‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬المطبق‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬وقرر‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تأديبية‮»‬‭.‬



