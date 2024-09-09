مواجهات مثيرة بدوري أبطال أوروبا للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬حيث‭ ‬تتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬مقعدا‭ ‬متبقيا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭.‬

وتتواجد‭ ‬فرق‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وليون‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وصيف‭ ‬نسخة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وصاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬وتشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬باقي‭ ‬المتأهلين‭.‬

وأسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مواجهة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬سانت‭ ‬بولين‭ ‬النمساوي‭ ‬مع‭ ‬مورا‭ ‬السلوفيني‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬مع‭ ‬هاماربي‭ ‬السويدي‭ ‬وأوسيك‭ ‬الكرواتي‭ ‬مع‭ ‬تفينتي‭ ‬الهولندي‭ ‬وجالطة

سراي‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬وروما‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬سيرفيت‭ ‬جنيف‭ ‬السويسري‭.‬

كما‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي‭ ‬منافسه‭ ‬فاليرنجا‭ ‬النرويجي،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬فورسكلا‭ ‬بولتافا‭ ‬الأوكراني‭ ‬مع‭ ‬سيلتك‭ ‬الاسكتلندي‭.‬

وتشهد‭ ‬مواجهات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬منافسات‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وباريس‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورج‭ ‬الألماني،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مع‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الذهاب‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الإياب‭ ‬يومي‭ ‬25‭ ‬و26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

كما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬