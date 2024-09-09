Tuesday, 10 September 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواجهات مثيرة بدوري أبطال أوروبا للسيدات

9/9/2024 7:25:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬حيث‭ ‬تتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬مقعدا‭ ‬متبقيا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭.‬

وتتواجد‭ ‬فرق‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وليون‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وصيف‭ ‬نسخة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وصاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬وتشيلسي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬باقي‭ ‬المتأهلين‭.‬

وأسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مواجهة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬سانت‭ ‬بولين‭ ‬النمساوي‭ ‬مع‭ ‬مورا‭ ‬السلوفيني‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬مع‭ ‬هاماربي‭ ‬السويدي‭ ‬وأوسيك‭ ‬الكرواتي‭ ‬مع‭ ‬تفينتي‭ ‬الهولندي‭ ‬وجالطة
سراي‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬وروما‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬سيرفيت‭ ‬جنيف‭ ‬السويسري‭.‬

كما‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي‭ ‬منافسه‭ ‬فاليرنجا‭ ‬النرويجي،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬فورسكلا‭ ‬بولتافا‭ ‬الأوكراني‭ ‬مع‭ ‬سيلتك‭ ‬الاسكتلندي‭.‬

وتشهد‭ ‬مواجهات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬منافسات‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وباريس‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورج‭ ‬الألماني،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مع‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الذهاب‭ ‬لهذا‭ ‬الدور‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الإياب‭ ‬يومي‭ ‬25‭ ‬و26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

كما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN09092024000055011008ID1108654764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث