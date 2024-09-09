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نقل مباراة الأهلي وبريسبوليس

9/9/2024 7:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬نضال‭ ‬بحران‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬نقل‭ ‬مباراة‭ ‬نادي‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬وبريسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭.‬

وأوضح
نضال‭ ‬بحران‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬تلقى‭ ‬طلبا‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بنقل‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬لعدم‭ ‬إمكانية‭ ‬حجز‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬ضمن‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬النظامية‭ ‬لإقامة‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وأصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬بيانا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬تمسكه‭ ‬بحقه‭ ‬باللعب‭ ‬باستاد‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بجدة‭ ‬لكن‭ ‬محاولاته‭ ‬لحجز‭ ‬الملعب‭ ‬فشلت‭ ‬بسبب‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬لإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬الاتحاد‭ ‬والوحدة‭ ‬الدورية‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عجل‭ ‬بطلب‭ ‬النادي‭ ‬لتغيير‭ ‬الملعب‭ ‬إلى‭ ‬استاد‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭.‬

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