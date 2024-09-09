نقل مباراة الأهلي وبريسبوليس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور - (د ب أ): أكد نضال بحران المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الاثنين أن إدارة المسابقات بالاتحاد القاري وافقت على طلب نقل مباراة نادي أهلي جدة السعودي وبريسبوليس الإيراني في افتتاح مباريات دوري ابطال آسيا للنخبة من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الى ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وأوضح
نضال بحران في تصريحات لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد الآسيوي تلقى طلبا من النادي الأهلي بنقل المباراة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل لعدم إمكانية حجز ملعب مدينة الملك عبدالله ضمن الفترة الزمنية النظامية لإقامة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأصدر الأهلي بيانا أمس الأحد أكد فيه تمسكه بحقه باللعب باستاد الملك عبدالله بجدة لكن محاولاته لحجز الملعب فشلت بسبب الحجز المسبق لإقامة مباراة الاتحاد والوحدة الدورية يوم 15 سبتمبر الجاري وهو ما عجل بطلب النادي لتغيير الملعب إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.
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