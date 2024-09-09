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الأرجنتين للاقتراب أكثر من حسم التأهل

9/9/2024 7:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوغوتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الكولمبي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بارانكيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬مواصلة‭ ‬النهوض‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الباراغواي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وستكون‭ ‬الأرجنتين‭ ‬أمام‭ ‬امتحان‭ ‬تجديد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كولمبيا‭ ‬العنيدة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬بعد‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ (‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬و4‭ ‬تعادلات‭) ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬وانتهى‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬لـ«ألبي‭ ‬سيليستي‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬112‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭.‬

لكن‭ ‬على‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬ان‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجمهم‭ ‬الأبرز‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الغائب‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬باكيا‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أظهرت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عضلاتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ميسي‭ ‬بفوز‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬انتزعت‭ ‬كولمبيا‭ ‬تعادلا‭ ‬متأخرا‭ ‬أمام‭ ‬بيرو‭ ‬متذيلة‭ ‬الترتيب‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬هدف‭ ‬الانقاذ‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭.‬

البرازيل‭ ‬لفوز‭ ‬ثان‭ ‬

وتأمل‭ ‬البرازيل‭ ‬حاملة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬وتمحو‭ ‬خيبة‭ ‬الهزائم‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تعرّضت‭ ‬لها‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬عندما‭ ‬تحل‭ ‬على‭ ‬الباراغواي‭.‬

وقبل‭ ‬فوزها‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الإكوادور‭ ‬بهدف‭ ‬يتيم‭ ‬سجله‭ ‬رودريغو،‭ ‬كانت‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مستغرب،‭ ‬حيث‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬نتائجها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادل‭ ‬و3‭ ‬هزائم‭. ‬وعانت‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فخرجت‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وعادت‭ ‬السلاسة‭ ‬البرازيلية‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور،‭ ‬لكن‭ ‬الترجمة‭ ‬الميدانية‭ ‬لم‭ ‬تترجم‭ ‬إلا‭ ‬بثلاث‭ ‬تسديدات‭ ‬نحو‭ ‬المرمى‭ ‬نجح‭ ‬رودريغو‭ ‬بزرع‭ ‬احداها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬25‭ ‬مترا‭. ‬فبادر‭ ‬المدرب‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لاعبيه‭ ‬وبالأخص‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬بريقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭.‬

لكنّ‭ ‬الباراغواي‭ ‬التي‭ ‬عيّنت‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬هو‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬غوستافو‭ ‬ألفارو‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬مواطنه‭ ‬دانيال‭ ‬غارنيرو‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬الاخيرة،‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬على‭ ‬تعادلها‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬لمحاولة‭ ‬انتزاع‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المرشح‭ ‬بقوة‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬ورفاقه‭.‬

وتعود‭ ‬آخر‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬للبرازيل‭ ‬4‭-‬1‭.‬

وتبحث‭ ‬الأوروغواي‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬تلتقي‭ ‬مضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬الخامسة‭.‬


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