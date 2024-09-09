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كين عاشر لاعب يخوض 100 مباراة دولية

9/9/2024 7:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬المائة‭ ‬أمام‭ ‬فنلندا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ليصبح‭ ‬عاشر‭ ‬لاعب‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

وأصبح‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ (‬31‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬66‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬99‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬إنجلترا‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يخوض‭ ‬مائة‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬إنجلترا‭ ‬منذ‭ ‬المهاجم‭ ‬وين‭ ‬روني‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2014‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬سيقيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬احتفالا‭ ‬خاصا‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬مباراة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتكريم‭ ‬كين‭ ‬بالمباراة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وسيكرم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬أيضا‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬سفين‭ ‬جوران‭ ‬إريكسون‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬76‭ ‬عاما‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

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