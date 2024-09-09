كين عاشر لاعب يخوض 100 مباراة دولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الاثنين إن قائد المنتخب الوطني هاري كين سيخوض مباراته الدولية المائة أمام فنلندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي اليوم الثلاثاء، ليصبح عاشر لاعب يصل إلى هذا الإنجاز.
وأصبح مهاجم بايرن ميونيخ (31 عاما)، الذي أحرز 66 هدفا في 99 مباراة مع إنجلترا منذ ظهوره الأول في 2015، أول لاعب يخوض مائة مباراة مع إنجلترا منذ المهاجم وين روني في نوفمبر 2014.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: «سيقيم الاتحاد الإنجليزي احتفالا خاصا قبل انطلاق مباراة دوري الأمم الأوروبية لتكريم كين بالمباراة الذهبية».
وسيكرم الاتحاد الإنجليزي قبل انطلاق المباراة أيضا المدرب السابق للمنتخب الوطني سفين جوران إريكسون الذي توفي عن 76 عاما الشهر الماضي.
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