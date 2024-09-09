فينسنت مستشار خاص في الاتحاد الفرنسي للسلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (د ب أ): قرر الاتحاد الفرنسي لكرة السلة تعيين مدرب المنتخب الأول فينسنت كوليت مستشارا خاصا للإدارة الفنية للاتحاد، بعد أن قضى 15 عاما مديرا فنيا للمنتخب.
ومنذ أن تولى تدريب المنتخب الفرنسي في 4 مارس 2009، أعاد كوليت كتابة كتب التاريخ الخاصة بالمنتخب الفرنسي.
لم يضيع كوليت أي رقم قياسي خلال مغامرته مع المنتخب الفرنسي، من حيث طول مدة تواجده في تدريب المنتخب، المباريات التي قاد فيها الفريق، المباريات التي فاز بها، والميداليات التي توج بها، حيث قاد المنتخب الفرنسي في 6 بطولات أوروبية، و4 بطولات لكأس العالم، و4 دورات أولمبية.
وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة السلة عبر موقعه الإلكتروني، أنه وفقا لاتفاق بالتراضي، سيتم إنهاء مهمة كوليت مع الاتحاد في حال موافقته على العمل كمدرب مساعد مع أحد فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أو توليه منصب المدير الفني لأحد الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي.
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