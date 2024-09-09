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فينسنت مستشار خاص في الاتحاد الفرنسي للسلة

9/9/2024 7:25:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تعيين‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬فينسنت‭ ‬كوليت‭ ‬مستشارا‭ ‬خاصا‭ ‬للإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضى‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬للمنتخب‭.‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مارس‭ ‬2009،‭ ‬أعاد‭ ‬كوليت‭ ‬كتابة‭ ‬كتب‭ ‬التاريخ‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الفرنسي‭.‬

لم‭ ‬يضيع‭ ‬كوليت‭ ‬أي‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬خلال‭ ‬مغامرته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬طول‭ ‬مدة‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب،‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬قاد‭ ‬فيها‭ ‬الفريق،‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها،‭ ‬والميداليات‭ ‬التي‭ ‬توج‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬بطولات‭ ‬أوروبية،‭ ‬و4‭ ‬بطولات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬و4‭ ‬دورات‭ ‬أولمبية‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬بالتراضي،‭ ‬سيتم‭ ‬إنهاء‭ ‬مهمة‭ ‬كوليت‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬كمدرب‭ ‬مساعد‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬فرق‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬أو‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لأحد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

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