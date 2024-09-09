كارسلي يكتسب الثقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال لي كارسلي مدرب إنجلترا إنه تساءل في بعض الأحيان عن ما إذا كان غير قادر على تدريب منتخب إنجلترا مؤقتا لكن فوز فريقه 2-صفر على أيرلندا في دبلن يوم السبت الماضي في أول مباراة له كمدرب هدأ هذا الشك الذاتي.
وتولى كارسلي، الذي خاض 40 مباراة مع أيرلندا، منصب المدرب المؤقت لإنجلترا بينما يبحث الاتحاد عن خليفة دائم للمدرب جاريث ساوثجيت.
ولم يمنح الفوز على أيرلندا منتخب إنجلترا بداية مثالية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم فحسب، بل ربما عزز فرص كارسلي في شغل المنصب بشكل دائم وسيكون على رأس القيادة الفنية للفريق اليوم الثلاثاء ضد فنلندا في استاد ويمبلي.
وقال كارسلي لوسائل إعلام بريطانية «دائما ما تعتقد أنه من السهل أن تكون مدربا للمنتخب الإنجليزي عندما تجلس في المنزل لكن في بعض الأحيان كنت أعتقد أنني لست متأكدا من قدرتي على القيام بذلك. لكن (الفوز في دبلن) عزز ثقتي بنفسي وبقية أفراد الجهاز الفني أيضا - إذ أننا في الواقع بخير وسيكون كل شيء على ما يرام».
وأضاف كارسلي، الذي شغل منصب مدرب إنجلترا تحت 21 عاما منذ 2021 وقاده إلى لقب بطولة أوروبا العام الماضي، «تحدثت عن الأمر في المؤتمر الصحفي الأول. أشعر أننا في وضع جيد مع اللاعبين».
وبشأن مسيرته نحو كأس العالم 2026، قال كارسلي إن إنجلترا يجب أن تظهر المزيد من السيطرة.
وتابع «الهدف النهائي هو تحقيق ذلك أمام أفضل منتخبات العالم في اللحظات الحاسمة. أمامهم عامان للوصول إلى هذه النقطة. قطعنا شوطا جيدا في تحقيق ذلك».
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