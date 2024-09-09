كارسلي يكتسب الثقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬لي‭ ‬كارسلي‭ ‬مدرب‭ ‬إنجلترا‭ ‬إنه‭ ‬تساءل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬مؤقتا‭ ‬لكن‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬أيرلندا‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬كمدرب‭ ‬هدأ‭ ‬هذا‭ ‬الشك‭ ‬الذاتي‭.‬

وتولى‭ ‬كارسلي،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬40‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬أيرلندا،‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لإنجلترا‭ ‬بينما‭ ‬يبحث‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬خليفة‭ ‬دائم‭ ‬للمدرب‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭.‬

ولم‭ ‬يمنح‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أيرلندا‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ربما‭ ‬عزز‭ ‬فرص‭ ‬كارسلي‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬المنصب‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬للفريق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬فنلندا‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬ويمبلي‭.‬

وقال‭ ‬كارسلي‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬‮«‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عندما‭ ‬تجلس‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬كنت‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬من‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬لكن‭ (‬الفوز‭ ‬في‭ ‬دبلن‭) ‬عزز‭ ‬ثقتي‭ ‬بنفسي‭ ‬وبقية‭ ‬أفراد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬أيضا‭ - ‬إذ‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬بخير‭ ‬وسيكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كارسلي،‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬مدرب‭ ‬إنجلترا‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬2021‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الأول‭. ‬أشعر‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬مسيرته‭ ‬نحو‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬قال‭ ‬كارسلي‭ ‬إن‭ ‬إنجلترا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬منتخبات‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‭. ‬أمامهم‭ ‬عامان‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭. ‬قطعنا‭ ‬شوطا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬