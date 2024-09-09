كومان: لا أخشى موسيالا وفريتز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نوردهورن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬رونالد‭ ‬كومان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الهولندي،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬الثنائي‭ ‬الألماني‭ ‬المتألق‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬وفلوريان‭ ‬فريتز،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬كومان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬موسيالا‭ ‬وفريتز‭ ‬ثنائي‭ ‬رائع،‭ ‬لكننا‭ ‬لدينا‭ ‬أيضا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجيدين‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬وسيتسببون‭ ‬في‭ ‬المتاعب‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬5‭/‬2،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬موسيالا‭ ‬هدفا‭ ‬وصنع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬المجر‭ ‬5‭/‬صفر‭. ‬وسيفتقد‭ ‬كومان‭ ‬خدمات‭ ‬جيريمي‭ ‬فريمبونج‭ ‬مدافع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية‭. ‬وسيتواجد‭ ‬المهاجم‭ ‬فوتر‭ ‬فيجورست‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬بعدما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لخطأ،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬عاد‭ ‬للفندق‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬التدريبات‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬قلل‭ ‬كومان‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬نعطي‭ ‬الأمر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬حجمه‮»‬‭.‬