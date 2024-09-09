كومان: لا أخشى موسيالا وفريتز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نوردهورن - (د ب أ): قال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إنه لا يخشى الثنائي الألماني المتألق جمال موسيالا وفلوريان فريتز، وذلك قبل مواجهة المنتخبين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وقال كومان في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: «أعلم أن موسيالا وفريتز ثنائي رائع، لكننا لدينا أيضا العديد من اللاعبين الجيدين في خط الوسط، وسيتسببون في المتاعب للمنتخب الألماني».
وحقق كلا الفريقين فوزا كبيرا في الجولة الأولى من البطولة هذا الأسبوع، حيث فاز منتخب هولندا على البوسنة والهرسك 5/2، فيما سجل موسيالا هدفا وصنع ثلاثة أهداف في المباراة التي حقق فيها المنتخب الألماني فوزا كبيرا على المجر 5/صفر. وسيفتقد كومان خدمات جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن، الذي غادر معسكر المنتخب الهولندي لأسباب شخصية. وسيتواجد المهاجم فوتر فيجورست على مقاعد البدلاء بعدما تسبب في أزمة خلال تدريبات الفريق بعد تعرضه لخطأ، وكان أول من عاد للفندق بعد نهاية التدريبات. ورغم ذلك قلل كومان من أهمية تلك الواقعة.
وقال مدرب منتخب هولندا: «لقد تحدثنا عن ذلك، لا نعطي الأمر أكبر من حجمه».
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