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الفوز أو الدخول في الأزمة بالنسبة إلى فرنسا

9/9/2024 7:25:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ديسين‭-‬شاربيو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحاشي‭ ‬خسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬تواليا،‭ ‬يحتاج‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬البلجيكي‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكي‭ ‬يتجنب‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬عميقة‭ ‬لم‭ ‬يشهدها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬خسر‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬باللقب‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬إنكلترا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا‭ ‬1‭-‬3‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭.‬

وأقر‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬مايك‭ ‬مينيان‭ ‬بأن‭ ‬الصفعة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬فريقه‭ ‬بالخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مؤلمة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

تخلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬عن‭ ‬ركيزتين‭ ‬أساسيتين‭ ‬وهما‭ ‬صلابته‭ ‬الدفاعية‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة‭. ‬فخلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬إيطاليا‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬دخل‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ليستهل‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الفائز‭ ‬بها‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بأسوأ‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬ستزداد‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬وقائده‭ ‬السابق‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرض‭ ‬فريقه‭ ‬لخسارة‭ ‬جديدة‭. ‬وكان‭ ‬المنتخبان‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسجل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هدفا‭ ‬متأخرا‭ ‬جاء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬بواسطة‭ ‬مدافع‭ ‬بلجيكا‭ ‬المخضرم‭ ‬يان‭ ‬فيرتونخن‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بدقيقتين‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬فعّالا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التهديفية‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬بواسطة‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬أما‭ ‬الأهداف‭ ‬الأخرى‭ ‬فجاءت‭ ‬من‭ ‬هدفين‭ ‬عكسيين‭ ‬ومن‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إيطاليا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬13‭ ‬ثانية‭ ‬بواسطة‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬وهو‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬بإشراف‭ ‬ديشان‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬تدريبه‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬ويونيو‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬والأوروغواي‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬وأمام‭ ‬البرازيل‭ ‬0‭-‬3‭. ‬ ‭*‬ ‭ ‬مينيان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬


مبدأ‭ ‬المداورة‭ ‬

وكان‭ ‬ديشان‭ ‬كشف‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬بأنه‭ ‬سيعتمد‭ ‬مبدأ‭ ‬المداورة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة،‭ ‬اعتبر‭ ‬بأن‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬سنخوضها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخدمنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الناحية‭ ‬وتحديدا‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬وتوزيع‭ ‬أوقات‭ ‬اللعب‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأسلوب‭ ‬الممل‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يعزو‭ ‬ديشان‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬غيابات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬أبرزها‭ ‬لإدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬المصاب‭ ‬وأدريان‭ ‬رابيو‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ناد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬أضيف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ ‬ووارن‭ ‬زائير‭-‬إيمري‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬الأخير‭ ‬للفريق‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬النشيط‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬المردود‭ ‬المطلوب‭ ‬منه،‭ ‬كما‭ ‬خاض‭ ‬يوسف‭ ‬فوفانا‭ ‬أسوأ‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬ديشان‭ ‬قد‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬المقدمة‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يشرك‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الجديد‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬أساسيا‭ ‬بعد‭ ‬اكتفاء‭ ‬الأخير‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭.‬

وقام‭ ‬مهاجم‭ ‬فرنسا‭ ‬واتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬بانتقاد‭ ‬ذاتي‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نظهر‭ ‬قتالية‭ ‬عالية‭ ‬ضد‭ ‬إيطاليا،‭ ‬كنا‭ ‬نلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬فردية‭ ‬وليس‭ ‬جماعية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ (‬ضد‭ ‬بلجيكا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬أننا‭ ‬ارتكبنا‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬‮«‬يحصل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التكتيكية،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستعيد‭ ‬الرغبة‭ ‬والقتالية‭ ‬في‭ ‬اللعب‮»‬‭.‬


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