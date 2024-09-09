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سينر يحرز لقب فلاشينغ ميدوز

9/9/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وبتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬استغرق‭ ‬ساعتين‭ ‬و16‭ ‬دقيقة،‭ ‬أصبح‭ ‬سينر‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬منذ‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬غييرمو‭ ‬فيلاس‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬يفتتح‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬بتتويجين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وحافظ‭ ‬سينر‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬خرج‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬النهائي‭ ‬السادس‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬امتدادا‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭.‬

وحقق‭ ‬سينر‭ ‬الانجاز‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬والمصنف‭ ‬12‭ ‬عالميا،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬مكررا‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬حين‭ ‬بات‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬بلاده‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬والثالث‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬الاحتراف‭ ‬بعد‭ ‬أدريانو‭ ‬باناتا‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬لقب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس،‭ ‬وماتيو‭ ‬بيريتيني‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭.‬




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