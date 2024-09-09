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سينر يعزّز صدارته وزفيريف وفريتس أكبر المتقدمين

9/9/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزّز‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للرجال‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بلقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬وبات‭ ‬ثانيا‭ ‬رغم‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

كما‭ ‬سجّل‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفا‭ ‬لسينر‭ ‬أكبر‭ ‬القفزات‭ ‬حيث‭ ‬شقّ‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬وأصبح‭ ‬سابعا‭ ‬متقدما‭ ‬خمس‭ ‬مراتب‭.‬

وكذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درايبر‭ ‬الذي‭ ‬حقّق‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬ببلوغه‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭ ‬وبات‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العشرين‭ ‬عالميا‭.‬

وفيما‭ ‬بقي‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬ثالثا‭ ‬رغم‭ ‬خروجه‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬تراجع‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬ودّع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬مركزين‭ ‬وأصبح‭ ‬رابعا‭ ‬وهو‭ ‬الأسوأ‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2023‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

كذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬الأميركي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬4‭ ‬مراكز‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ16‭.‬

ولدى‭ ‬السيدات،‭ ‬حافظت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬رغم‭ ‬خروجها‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬متقدمة‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المتوجة‭ ‬باللقب‭ ‬السبت‭.‬

وتقدمت‭ ‬منافستها‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الاميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭ ‬وأصبحت‭ ‬ثالثة،‭ ‬فيما‭ ‬تقدمت‭ ‬مواطنتها‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬4‭ ‬مراكز‭ ‬وباتت‭ ‬ثامنة‭.‬

وسجلت‭ ‬الأميركية‭ ‬الأخرى‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬أكبر‭ ‬تراجع‭ ‬بعد‭ ‬إخفاقها‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬وباتت‭ ‬سادسة‭ ‬بتراجعها‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭.‬


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