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أستون مارتن يتعاقد مع نيوي

9/9/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يستعد‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭- ‬للإعلان‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬أدريان‭ ‬نيوي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬مقره‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬سيلفرستون‭.‬

ويعتقد‭ ‬بأن‭ ‬نيوي،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أفضل‭ ‬عقلية‭ ‬تقنية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬جيله،‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬عقب‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭.‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬المفاجئ‭ ‬للبريطاني‭ ‬نيوي‭ ‬بالرحيل‭ ‬عن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬سويا،‭ ‬ليشعل‭ ‬رغبة‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماته،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬فيراري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بـ13‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السائقين‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬و12‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الصناع‭ (‬الفرق‭) ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة‭.‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬نيوي‭ ‬اختار‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬مارتن،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬قد‭ ‬يحصل‭ ‬بمقتضاها‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬23‭ ‬مليونا‭ ‬و700‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬سنويا‭.‬

ويأمل‭ ‬الملياردير‭ ‬الطموح‭ ‬لورنس‭ ‬سترول‭ ‬مالك‭ ‬أستون‭ ‬مارتن،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬نيوي‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭).‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬نيوي‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬وسيعمل‭ ‬تحت‭ ‬آمرته‭ ‬السائق‭ ‬لانس‭ ‬سترول‭ ‬نجل‭ ‬مالك‭ ‬الفريق،‭ ‬والإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬فيرناندو‭ ‬ألونسو،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين،‭ ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬2026‭.‬

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