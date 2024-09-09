أستون مارتن يتعاقد مع نيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): يستعد فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- للإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع أدريان نيوي اليوم الثلاثاء من مقره الرئيسي في سيلفرستون.
ويعتقد بأن نيوي، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل عقلية تقنية من بين أبناء جيله، وافق على الانضمام إلى أستون مارتن عقب رحيله عن ريد بول.
وجاء القرار المفاجئ للبريطاني نيوي بالرحيل عن ريد بول بعد حوالي عقدين من التعاون سويا، ليشعل رغبة الفرق الكبرى في الاستفادة من خدماته، وفي مقدمتها فيراري، وذلك بعد أن لعب دورا محوريا في الفوز بـ13 لقبا في فئة السائقين ببطولة العالم و12 لقبا في فئة الصناع (الفرق) مع ثلاثة فرق مختلفة.
لكن يبدو أن نيوي اختار الانضمام إلى أستون مارتن، في صفقة قد يحصل بمقتضاها على 20 مليون يورو (23 مليونا و700 ألف دولار) سنويا.
ويأمل الملياردير الطموح لورنس سترول مالك أستون مارتن، أن يكون التعاقد مع نيوي خطوة أولى في سبيل تحقيق حلمه المتمثل في الفوز بلقب بطولة العالم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
ومن المنتظر أن يبدأ نيوي عمله في أستون مارتن في الموسم المقبل من بطولة العالم، وسيعمل تحت آمرته السائق لانس سترول نجل مالك الفريق، والإسباني المخضرم فيرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، والذي يمتد عقده حتى نهاية 2026.
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