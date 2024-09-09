إيطاليا تدافع عن لقبها في كأس ديفيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تستهل إيطاليا، المحرومة من خدمات نجميها يانيك سينر ولورنتسو موزيتي، حملة الدفاع عن لقبها بطلة لكأس ديفيس بمواجهة البرازيل وبلجيكا وهولندا ضمن المجموعة الأولى التي تستضيف منافساتها مدينة بولونيا الإيطالية من الثلاثاء وحتى الأحد.
ويخوض كل فريق ثلاث مباريات منها اثنتان في منافسات الفردي، إضافة إلى واحدة تكون حاسمة في منافسات الزوجي إذا اقتضت الحاجة. وعرض سينر المصنف أولا عالميا والمتوج بلقب فلاشينغ ميدوز المشاركة في مباراة منتخبه الأخيرة ضد هولندا الأحد، لكن المدرب الإيطالي فيليبو فولاندري رفض طلبه للسماح له بالتعافي. أما موزيتي المُتعب من صيف شهد إحرازه الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، فقد سُمح له بالغياب عن المشاركة.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو فريق حامل اللقب جيدا جدا، لاسيما بوجود فلافيو كوبولي، ماتيو أرنالدي وماتيو بيريتيني.
ويتعيّن على أستراليا التي خسرت النهائي في 2022 وفي 2023 أمام كندا وإيطاليا تواليا، المنافسة في مجموعة تحتضن مبارياتها مدينة فالنسيا، إلى جانب المضيفة إسبانيا وفرنسا وتشيكيا.
ويبحث المصنف ثانيا عالميا الإسباني كارلوس ألكاراس عن تسجيل عودة قوية مع منتخب بلاده بعدما غاب عنه في النسخة الماضية، تاركا زملاءه بقيادة المدرب دافيد فيرير يخرجون من دور المجموعات.
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