إيطاليا تدافع عن لقبها في كأس ديفيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تستهل‭ ‬إيطاليا،‭ ‬المحرومة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬نجميها‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬ولورنتسو‭ ‬موزيتي،‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬بطلة‭ ‬لكأس‭ ‬ديفيس‭ ‬بمواجهة‭ ‬البرازيل‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬منافساتها‭ ‬مدينة‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالية‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وحتى‭ ‬الأحد‭.‬

ويخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬منها‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬واحدة‭ ‬تكون‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‭. ‬وعرض‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬أولا‭ ‬عالميا‭ ‬والمتوج‭ ‬بلقب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبه‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬هولندا‭ ‬الأحد،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فيليبو‭ ‬فولاندري‭ ‬رفض‭ ‬طلبه‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬بالتعافي‭. ‬أما‭ ‬موزيتي‭ ‬المُتعب‭ ‬من‭ ‬صيف‭ ‬شهد‭ ‬إحرازه‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬فقد‭ ‬سُمح‭ ‬له‭ ‬بالغياب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يبدو‭ ‬فريق‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬جيدا‭ ‬جدا،‭ ‬لاسيما‭ ‬بوجود‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبولي،‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬وماتيو‭ ‬بيريتيني‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وفي‭ ‬2023‭ ‬أمام‭ ‬كندا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬تواليا،‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬تحتضن‭ ‬مبارياتها‭ ‬مدينة‭ ‬فالنسيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المضيفة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وتشيكيا‭.‬

ويبحث‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬تاركا‭ ‬زملاءه‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬دافيد‭ ‬فيرير‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

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