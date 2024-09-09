Tuesday, 10 September 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيلينا غوميز تلتحق بنادي المليارديرات بفضل الموسيقى والتجميل

9/9/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انضمت نجمة الغناء والتمثيل الأميركية سيلينا غوميز إلى «نادي المليارديرات» رسميا، مع بلوغ قيمة ثروتها نحو 1.3 مليار دولار، وذلك بفضل كونها فنانة شهيرة، فضلا عن امتلاكها أعمالا تجارية أهمها شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها.
وفي هذا الصدد، قالت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية الأميركية إن النجمة صاحبة الـ 32 عاما، التي بدأت حياتها كمغنية وممثلة في سن صغيرة، صنعت علامتها التجارية الخاصة في مجال التجميل، وأصبحت من بين أصغر النساء اللواتي صنعن بأنفسهن ثروة تتجاوز المليار دولار.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنها بعكس صديقتها المقربة، المغنية تايلور سويفت التي أصبحت مليارديرة بفضل الموسيقى والجولات الغنائية فقط، جمعت غوميز ثروتها من الموسيقى والتمثيل ومجموعة مختلفة من الأعمال التجارية، التي منحتها مئات الملايين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبسبب شعبيتها الكبيرة، تعد سيلينا غوميز، ثالث أكثر شخص متابعة على«انستغرام»، بعد أيقونتي كرة القدم كريستيانو رونالدو (638 مليون متابع) وليونيل ميسي (504 ملايين).
ويتابع غوميز (424 مليونا)، مما يساعدها في الحصول على إعلانات ضخمة بلغت نحو 30 مليون دولار مع إحدى شركات العلامات التجارية الشهير، و10 ملايين دولار مع شركة أخرى مماثلة.
كما تمكنت نجمة الغناء والتمثيل بفضل العدد الضخم من متابعيها على «السوشيال ميديا»، من تعزيز علامتها التجارية الخاصة «رير بيوتي» التي أسستها عام 2019 لتنافس بها عملاقة مجال التجميل.
هذا، ومن المنتظر أن يعرض فيلمها «إميليا بيريز» في دور السينما في الأول من نوفمبر المقبل قبل عرضه على منصات «البث التدفقي على الانترنت» في 13 من الشهر نفسه.

MENAFN09092024000130011022ID1108654652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث