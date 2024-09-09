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فيلم بيتلجوس بيتلجوس ينطلق بقوة على شباك التذاكر الأميركي

9/9/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق «بيتلجوس بيتلجوس» بقوة على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حقق هذا الفيلم الذي يعود إلى الشاشة بعد 36 عاما من جزء أول، إيرادات عالية ناهزت 110 ملايين دولار، وفق الأرقام الأولية الصادرة أمس الأول عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.
وقال المحلل في شركة «فرنشايز إنترنتينمنت ريسيرتش» ديفيد أ.غروس إن انطلاقة فيلم تيم بيرتون الشهير «بيتلجوس» عام 1988 لم تكن قوية، لكن «هذه المرة، كان المشاهدون يعرفون ما يمكن توقعه» في هذه الكوميديا المتمحورة على الموت والأشباح، وبالتالي «حقق الفيلم نجاحا شعبيا كبيرا».
ويتولى مايكل كيتون البالغ اليوم 73 عاما دور طارد الأرواح الشرير كما فعل في الجزء الأول من هذا الفيلم الذي أنتجته «وارنر براذرز».
ويتشارك كيتون البطولة مع نجمتين كانتا موجودتين في الفيلم الأول هما وينونا رايدر (52 عاما) وكاثرين أوهارا (70 عاما). وتمكن هذا الفيلم الكوميدي من عالم «مارفل» للأبطال الخارقين من حصد 7.2 ملايين دولار بين الجمعة والأحد بحسب ما أفادت «إكزبيتر ريليشنز»، ما رفع إجمالي مداخيله في الولايات المتحدة وبقية العالم خلال سبعة أسابيع إلى نحو 1.3 مليار دولار.
وتقدم من المرتبة الرابعة إلى الثالثة برصيد 5.2 ملايين دولار فيلم «ريغن» عن سيرة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن الذي يتولى دينيس كويد تجسيد شخصيته.
وحل رابعا بانخفاض مركزين فيلم الرعب الخيالي العلمي «إيليين: رومولوس»، إذ حقق هذا الجزء الجديد من سلسلة «إيليين»، وهو التاسع، إيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة بعد طرحه.
ويتناول الجزء الجديد من بطولة كايلي سبايني وديفيد جونسون قصة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون كائنات مخيفة خلال استكشافهم محطة فضائية مهجورة.

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