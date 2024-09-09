أميرة ويلز تتعافى من السرطان وتخطط لاستئناف حياتها العامة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تخطط أميرة ويلز كيت ميدلتون للعودة إلى الحياة العامة في وقت لاحق من هذا العام، مع نيتها الانضمام إلى العائلة المالكة في احتفالية «يوم الأحد التذكاري» واستضافة حفل ترانيم عيد الميلاد السنوي.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، تأتي هذه الخطط في وقت تواصل فيه الأميرة التعافي من السرطان، بعد خضوعها لجراحة كبيرة في البطن وأشهر من جلسات العلاج الكيميائي الوقائي.
ورغم تحسن حالتها، فقد أكدت كيت ميدلتون في رسالة مؤثرة أنها لاتزال تمر بـ «أيام جيدة وأخرى سيئة»، بينما أشار بعض أصدقائها إلى أن هذه الصعوبات الصحية لاتزال قائمة، وأن كيت تعقد اجتماعات من المنزل بانتظام، بعد استمتاعها بعطلة الصيف مع أسرتها.
ومن المتوقع أن تشارك كيت في خدمة «يوم الأحد التذكاري» في وايتهول بتاريخ 10 نوفمبر المقبل، وتخطط أيضا لتنظيم حفل ترانيم عيد الميلاد في ديسمبر بوستمنستر آبي.
وفي تحديث قبل الاحتفال، قالت كيت في رسالة مؤثرة انها تحرز تقدما جيدا لكنها «لم تخرج من الازمة بعد، ولديها أيام جيدة وأيام سيئة» بينما تواصل علاجها.
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