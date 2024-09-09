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أميرة ويلز تتعافى من السرطان وتخطط لاستئناف حياتها العامة

9/9/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطط أميرة ويلز كيت ميدلتون للعودة إلى الحياة العامة في وقت لاحق من هذا العام، مع نيتها الانضمام إلى العائلة المالكة في احتفالية «يوم الأحد التذكاري» واستضافة حفل ترانيم عيد الميلاد السنوي.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، تأتي هذه الخطط في وقت تواصل فيه الأميرة التعافي من السرطان، بعد خضوعها لجراحة كبيرة في البطن وأشهر من جلسات العلاج الكيميائي الوقائي.
ورغم تحسن حالتها، فقد أكدت كيت ميدلتون في رسالة مؤثرة أنها لاتزال تمر بـ «أيام جيدة وأخرى سيئة»، بينما أشار بعض أصدقائها إلى أن هذه الصعوبات الصحية لاتزال قائمة، وأن كيت تعقد اجتماعات من المنزل بانتظام، بعد استمتاعها بعطلة الصيف مع أسرتها.
ومن المتوقع أن تشارك كيت في خدمة «يوم الأحد التذكاري» في وايتهول بتاريخ 10 نوفمبر المقبل، وتخطط أيضا لتنظيم حفل ترانيم عيد الميلاد في ديسمبر بوستمنستر آبي.
وفي تحديث قبل الاحتفال، قالت كيت في رسالة مؤثرة انها تحرز تقدما جيدا لكنها «لم تخرج من الازمة بعد، ولديها أيام جيدة وأيام سيئة» بينما تواصل علاجها.

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