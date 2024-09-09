علي السلطان لـ الأنباء حيادية اللوكر سر نجاحه وأجندة فريد من نوعه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أُحضر لعمل درامي.. و«حكومة الإعمار» نقلة نوعية بالنسبة لي
ياسر العيلة
يعتبر علي السلطان من المخرجين المميزين بين أبناء جيله في الكويت، وله بصمات واضحة في البرامج المنوعة والرياضية، ويمتلك أسلوبا إخراجيا خاصا به، بالإضافة إلى أفكاره المتجددة في كل عمل يقدمه، وهو مخرج يجيد التركيز على التفاصيل الدقيقة لإضفاء المصداقية على العمل، بالإضافة لقدرته على صناعة صورة مبهرة ومعبرة وحقيقية.
«الأنباء» التقت السلطان في مقره بقناة الروضتين، حيث حدثنا عن جديده الفترة الحالية على مستوى البرامج والدراما، وأيضا تصوير الفيديو كليب، فإلى التفاصيل:
في البداية ما جديدك؟
٭ أجهز حاليا لتصوير فيديو كليب لمطرب كويتي جديد اسمه ثابت، من كلماته وألحانه، واستخدمت طريقة مختلفة نوعا ما في التصوير، وإن شاء الله تعجب المشاهدين.
ما سر النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج الرياضي «اللوكر» الذي يعرض على شاشة قناة «الروضتين» الالكترونية؟
٭ البرنامج من انتاج شركة «بابلش» للإنتاج الفني، والحمد لله كل حلقة منه تحدث ضجة وتثير الجدل في الشارع الرياضي، والسبب يعود لأننا محيادين وعلى مسافة واحدة من الجميع، ولسنا مع طرف ضد طرف آخر، والبرنامج من تقديم عمر الدويسان واشراف عام عبدالله الباوي، وضيوف الحلقات منوعون من المحللين المميزين منهم على سبيل المثال راشد البديح ووليد نصار وزياد الشطي ومحمد اديلم، وعدد كبير من لاعبي منتخب الكويت القدامى، بالإضافة للكاتب الكبير جاسم اشكناني وهو قامة وقيمة كبيرة في الاعلام الرياضي.
لماذا دائما يحدث جدال حاد بين ضيوف البرنامج في الكثير من الحلقات؟
٭ هذا أمر طبيعي ومتعارف عليه في كل البرامج الرياضية التي يتواجد فيها اكثر من ضيف، فكل واحد منهم يعبر عن رأيه ويتمسك به، في حين أن هذا الرأي يتعارض مع رأي باقي الضيوف، لكن هذا الجدال لا يخرج عن اطار الاحترام، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
وماذا لديك من برامج اخرى؟
٭ أعد حاليا لبرنامج وثائقي خاص بتلفزيون الكويت يحمل عنوان «حكومة الإعمار»، وهذا البرنامج يعد نقلة نوعية بالنسبة لي في مجال الإخراج لأنه يتناول حقبة بداية التسعينيات، ونستضيف من خلاله عددا من الوزراء السابقين المعنيين بملف اعمار الكويت في تلك الحقبة، وتشهد كل حلقة عرض فيديوهات لأول مرة وبشكل حصري.
ما تفسيرك للنجاح الكبير الذي يحققه برنامجك «اجندة» الذي تعده وتقدمة الفنانة الشابة شهد الراشد؟
٭ لم أستغرب النجاح الذي يحققه البرنامج حاليا لأنه فريد من نوعه، فهو فني منوع تعتمد فكرته على طريقة حوار مختلفة، حيث يجلس الضيف أمام مرآة ومن خلفه المذيعة التي توجه له أسئلة قوية وجريئة، ويرد عليها الضيف أمام المرآة وكأنه يواجه نفسه ويتحدث معها بكل شفافية، وفي بداية حلقات البرنامج كنا نسعى للفنانين ونتصل عليهم ليكونوا ضيوفا معنا، لكن الحمد لله وبسبب الأصداء الجميلة التي يحققها البرنامج والذي تصدرت حلقاته «التريند» في مواقع التواصل الاجتماعي داخل الكويت وخارجها اصبح الفنانون والمشاهير يتواصلون معنا ليكونوا ضيوفا بالحلقات المقبلة والتي ستشهد أسماء نجوم كبيرة سواء من جيل الكبار او من الشباب من داخل الكويت وخارجها.
حدثنا عن أبرز الأسماء التي تم استضافتها في البرنامج حتى الآن؟
٭ كثيرون منهم على سبيل المثال لا الحصر الفنانون الكبار جاسم النبهان وعبدالامام عبدالله وباسمة حمادة وشهاب حاجية والإعلامية القديرة دولت شوقي واحمد الفرج والكاتب الكبير جاسم اشكناني وآخرون.
وما تقييمك لقناة «الروضتين» بكل صراحة؟
٭ كما تعلم ان تقديم محتوى اعلامي جيد شيء صعب في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم وليس الكويت فقط، لكن الحمد لله القناة حققت خلال سنة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدات بلغت 16 مليون مشاهدة، وهذا رقم يضعنا امام مسؤولية كبيرة بأن نجتهد اكثر واكثر خلال الفترة المقبلة.
لماذا لم تدخل عالم الإخراج الدرامي حتى الآن بالرغم من تلقيك اكثر من عرض في السنوات الأخيرة؟
٭ خطوة الإخراج الدرامي ليست بالسهلة، وانا مؤمن بأن «في التأني السلامة»، وكل شيء في وقته حلو، واعلنها لأول مرة من خلالكم انا احضر حاليا لعمل درامي تراجيدي «سيزون» وجار حاليا اختيار الفنانين، وأتمنى التوفيق في تلك الخطوة الجديدة على مشواري الفني.
وبالنسبة لشركة «بابلش» للإنتاج الفني، ما جديدها الفترة المقبلة؟
٭ نجهز لمجموعة من البرامج الجديدة منها برنامج رياضي جرئ للكاتب الكبير جاسم اشكناني، بالإضافة لتقديم موسم جديد من برنامج «أسوأ نساء الكون» على مدار التاريخ للدكتور علي التركي، عقب النجاح الذي حققه الموسم الماضي، والذي حمل عنوان «اكتشافات الدكتور علي التركي»، والبرنامجان من اخراجي وسيتم عرضهما على قناة «الروضتين»، كذلك لدي مشروع برنامج مسابقات لشهر رمضان المقبل، وجار حاليا التفاوض على القناة التي سيعرض من خلالها.
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