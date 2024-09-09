علي السلطان لـ الأنباء حيادية اللوكر سر نجاحه وأجندة فريد من نوعه

أُحضر لعمل درامي.. و«حكومة الإعمار» نقلة نوعية بالنسبة لي



ياسر العيلة

يعتبر علي السلطان من المخرجين المميزين بين أبناء جيله في الكويت، وله بصمات واضحة في البرامج المنوعة والرياضية، ويمتلك أسلوبا إخراجيا خاصا به، بالإضافة إلى أفكاره المتجددة في كل عمل يقدمه، وهو مخرج يجيد التركيز على التفاصيل الدقيقة لإضفاء المصداقية على العمل، بالإضافة لقدرته على صناعة صورة مبهرة ومعبرة وحقيقية.

«الأنباء» التقت السلطان في مقره بقناة الروضتين، حيث حدثنا عن جديده الفترة الحالية على مستوى البرامج والدراما، وأيضا تصوير الفيديو كليب، فإلى التفاصيل:

في البداية ما جديدك؟

٭ أجهز حاليا لتصوير فيديو كليب لمطرب كويتي جديد اسمه ثابت، من كلماته وألحانه، واستخدمت طريقة مختلفة نوعا ما في التصوير، وإن شاء الله تعجب المشاهدين.

ما سر النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج الرياضي «اللوكر» الذي يعرض على شاشة قناة «الروضتين» الالكترونية؟

٭ البرنامج من انتاج شركة «بابلش» للإنتاج الفني، والحمد لله كل حلقة منه تحدث ضجة وتثير الجدل في الشارع الرياضي، والسبب يعود لأننا محيادين وعلى مسافة واحدة من الجميع، ولسنا مع طرف ضد طرف آخر، والبرنامج من تقديم عمر الدويسان واشراف عام عبدالله الباوي، وضيوف الحلقات منوعون من المحللين المميزين منهم على سبيل المثال راشد البديح ووليد نصار وزياد الشطي ومحمد اديلم، وعدد كبير من لاعبي منتخب الكويت القدامى، بالإضافة للكاتب الكبير جاسم اشكناني وهو قامة وقيمة كبيرة في الاعلام الرياضي.

لماذا دائما يحدث جدال حاد بين ضيوف البرنامج في الكثير من الحلقات؟

٭ هذا أمر طبيعي ومتعارف عليه في كل البرامج الرياضية التي يتواجد فيها اكثر من ضيف، فكل واحد منهم يعبر عن رأيه ويتمسك به، في حين أن هذا الرأي يتعارض مع رأي باقي الضيوف، لكن هذا الجدال لا يخرج عن اطار الاحترام، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

وماذا لديك من برامج اخرى؟

٭ أعد حاليا لبرنامج وثائقي خاص بتلفزيون الكويت يحمل عنوان «حكومة الإعمار»، وهذا البرنامج يعد نقلة نوعية بالنسبة لي في مجال الإخراج لأنه يتناول حقبة بداية التسعينيات، ونستضيف من خلاله عددا من الوزراء السابقين المعنيين بملف اعمار الكويت في تلك الحقبة، وتشهد كل حلقة عرض فيديوهات لأول مرة وبشكل حصري.

ما تفسيرك للنجاح الكبير الذي يحققه برنامجك «اجندة» الذي تعده وتقدمة الفنانة الشابة شهد الراشد؟

٭ لم أستغرب النجاح الذي يحققه البرنامج حاليا لأنه فريد من نوعه، فهو فني منوع تعتمد فكرته على طريقة حوار مختلفة، حيث يجلس الضيف أمام مرآة ومن خلفه المذيعة التي توجه له أسئلة قوية وجريئة، ويرد عليها الضيف أمام المرآة وكأنه يواجه نفسه ويتحدث معها بكل شفافية، وفي بداية حلقات البرنامج كنا نسعى للفنانين ونتصل عليهم ليكونوا ضيوفا معنا، لكن الحمد لله وبسبب الأصداء الجميلة التي يحققها البرنامج والذي تصدرت حلقاته «التريند» في مواقع التواصل الاجتماعي داخل الكويت وخارجها اصبح الفنانون والمشاهير يتواصلون معنا ليكونوا ضيوفا بالحلقات المقبلة والتي ستشهد أسماء نجوم كبيرة سواء من جيل الكبار او من الشباب من داخل الكويت وخارجها.

حدثنا عن أبرز الأسماء التي تم استضافتها في البرنامج حتى الآن؟

٭ كثيرون منهم على سبيل المثال لا الحصر الفنانون الكبار جاسم النبهان وعبدالامام عبدالله وباسمة حمادة وشهاب حاجية والإعلامية القديرة دولت شوقي واحمد الفرج والكاتب الكبير جاسم اشكناني وآخرون.

وما تقييمك لقناة «الروضتين» بكل صراحة؟

٭ كما تعلم ان تقديم محتوى اعلامي جيد شيء صعب في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم وليس الكويت فقط، لكن الحمد لله القناة حققت خلال سنة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدات بلغت 16 مليون مشاهدة، وهذا رقم يضعنا امام مسؤولية كبيرة بأن نجتهد اكثر واكثر خلال الفترة المقبلة.

لماذا لم تدخل عالم الإخراج الدرامي حتى الآن بالرغم من تلقيك اكثر من عرض في السنوات الأخيرة؟

٭ خطوة الإخراج الدرامي ليست بالسهلة، وانا مؤمن بأن «في التأني السلامة»، وكل شيء في وقته حلو، واعلنها لأول مرة من خلالكم انا احضر حاليا لعمل درامي تراجيدي «سيزون» وجار حاليا اختيار الفنانين، وأتمنى التوفيق في تلك الخطوة الجديدة على مشواري الفني.

وبالنسبة لشركة «بابلش» للإنتاج الفني، ما جديدها الفترة المقبلة؟

٭ نجهز لمجموعة من البرامج الجديدة منها برنامج رياضي جرئ للكاتب الكبير جاسم اشكناني، بالإضافة لتقديم موسم جديد من برنامج «أسوأ نساء الكون» على مدار التاريخ للدكتور علي التركي، عقب النجاح الذي حققه الموسم الماضي، والذي حمل عنوان «اكتشافات الدكتور علي التركي»، والبرنامجان من اخراجي وسيتم عرضهما على قناة «الروضتين»، كذلك لدي مشروع برنامج مسابقات لشهر رمضان المقبل، وجار حاليا التفاوض على القناة التي سيعرض من خلالها.