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دول الخليج تسعى لبناء أطول ناطحات السحاب في العالم والكويت قد تحطم الرقم القياسي

9/9/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطط السعودية لبناء ناطحة سحاب بارتفاع كيلومترين في شمال العاصمة الرياض، وإذا اكتمل بناؤها، فستكون أعلى مبنى في العالم، ووفقا لمجلة Dezeen للهندسة المعمارية والتصميم، فإن استوديو Foster + Partners البريطاني هو الشركة المعمارية الرئيسية في الاقتراح.
وفي الوقت الحالي، يعد برج خليفة أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترا (2717 قدما)، ويقع المبنى المكون من 163 طابقا في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، وتم الانتهاء منه في عام 2010.
ويأتي في المرتبة الثانية برج Merdeka 118 في كوالالمبور، ماليزيا بارتفاع 679 مترا (2227 قدما)، ويليه برج شنغهاي في شنغهاي، الصين بارتفاع 632 مترا (2073 قدما).
وعندما يتعلق الأمر بأعلى المباني في العالم، تظهر البيانات الصادرة عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية أن آسيا والشرق الأوسط يفوزان بالسباق نحو السماء. ومن بين هذه القائمة، لا يوجد سوى ناطحة سحاب واحدة، وهي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، تقع خارج هاتين المنطقتين. وتمثل الصين بشكل خاص، حيث تضم خمسة من أطول 10 مبان في العالم.
ووفقا لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، فإن برج خليفة قد يفقد لقبه لصالح برج مبارك الكبير المقترح والذي من المقرر بناؤه في مدينة الكويت بارتفاع 1001 متر (3284 قدما) و234 طابقا، ولم يتم نشر تاريخ الانتهاء بعد.
ووفقا لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية ـ وهو هيئة دولية معنية بالتصميمات المستدامة للأبنية المرتفعة ـ التي تضم نحو 70 دولة، كانت الصين صاحبة المركز الأول تمتلك 1148 مبنى يتجاوز طولها 200 متر و117 مبنى يتجاوز 300 متر.
وخارج قائمة العشرين الأوائل، جاءت المملكة المتحدة (43 ناطحة سحاب) وفرنسا (26) وألمانيا (21) والبحرين (19) والكويت (18)، في المراكز 21 و24 و26 و27 و28 على التوالي، وأظهرت بيانات القاعدة أن السعودية تمتلك أيضا 26 ناطحة سحاب يتجاوز طولها 200 متر إلى جانب 5 ناطحات أخرى يتجاوز ارتفاعها 300 متر.

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