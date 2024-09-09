أكبر عملية هيكلة في نفط الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ترقية وتدوير 110 رؤساء فرق و17 مديراً وتعيين 9 كبير اختصاصيين ومستشار
إلغاء عدد من الهياكل الإدارية واستحداث أخرى وفقاً لمتطلبات الخطط الإستراتيجية
التغييرات التنظيمية تستهدف تعظيم أصول الشركة لتطوير خطط العمل والإنتاج
تحقيق المزيد من المرونة والاستقلالية لسرعة اتخاذ القرار واستغلال الخبرات والكفاءات
أحمد مغربي
أجرت شركة نفط الكويت أكبر عملية هيكلة في تاريخها بعدما أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت م.أحمد العيدان، أمس الاثنين، تعميما بتغييرات تنظيمية في إطار المراجعة الشاملة لإعادة هيكلة المديريات بالشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.
وشملت عملية الهيكلة ترقيات وتدويرا لـ 136 مديرا ورئيس فريق وكبير اختصاصيين، ومستشار، إذ تمت ترقية وتدوير 110 من رؤساء الفرق، وترقية 17 مديرا، وتعيين 9 كبير اختصاصيين، ومستشار، على أن يعمل بالتغييرات التنظيمية اعتبارا من الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وقالت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» إن عملية الهيكلة تأتي استكمالا للقرارات التي اتخذتها الشركة في سبتمبر 2023 بشأن تقليص الهيكل الإداري وإعادة تشكيله بهدف تسريع اتخاذ القرار، مبينا أن العملية شهدت إلغاء عدد من الهياكل الإدارية واستحداث هياكل أخرى وفقا لمتطلبات الخطط الاستراتيجية للشركة.
وأضافت المصادر ان ذلك يأتي إلى جانب إسناد عمليات الحفر إلى كل مديرية من مديريات الشركة في الشمال وجنوب شرق.
ووفقا للتعميم، فإن التغييرات التنظيمية تستهدف تعظيم دور أصول الشركة لتطوير خطط العمل والإنتاج الحالية والتحديات المستقبلية بما يحقق المزيد من المرونة والاستقلالية التي تسهم في سرعة اتخاذ القرار والاستغلال الأمثل للخبرات والكفاءات بما يخدم بيئة العمل لتكون أكثر فاعلية للمحافظة على زيادة الإنتاج والعمل على التحسين المستمر وتعزيز ريادة الشركة في قطاع النفط والغاز وفقا للمعايير العالمية للصناعة.
وجاء في التعميم ما يلي:
أولا: مدير إدارة المشاريع والهندسة
يصبح سامي عبدالله الياقوت مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (إدارة المشاريع والهندسة)، ويصبح هزاع حسن الأزمع رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 14، ويصبح نجيب مصطفى الزيد رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 15، وتم إلغاء فريق عمل إدارة المشاريع 16، ويصبح هديان فهد العجمي رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 23، ويصبح نزار محمود الريس رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 24 ويصبح عبداللطيف عبدالعزيز شعبان رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 25، ويلغى فريق عمل إدارة المشاريع 26.
وفي مجموعة إدارة المشاريع III، يصبح كل من مثنى علي المؤمن وعبدالهادي مبارك الزعبي ومحمد عبدالله الرشيدي وجراح جاسم الوزان كبير اختصاصيين.
أما فريق عمل إدارة المشاريع 31 فأصبح محمد مبارك القحطاني رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 31، وفي فريق عمل إدارة المشاريع 33 يصبح محمد ضبيب الرشيدي رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 33، وتصبح ناهد عايض الهاجري رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 34 ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة إدارة المشاريع III، وتم إلغاء فرق عمل إدارة المشاريع 35 و36، وفي مجموعة مساندة المشاريع والهندسة أصبح صباح عبدالهادي معرفي كبير اختصاصيين، كما أصبح أحمد أنور الفزيع رئيسا لفريق عمل التصميم، وتم نقل فريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع إلى مجموعة مساندة المشاريع والهندسة على ان يستمر ناصر بدر أبوطالب رئيسا لفريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع.
وتمت إعادة تسمية فريق عمل مراقبة المشاريع II ليصبح فريق عمل مراقبة المشاريع وتصبح دلال قبلان العبيان رئيسا لفريق عمل مراقبة المشاريع، كما أصبح خالد راضي المزيد رئيسا لفريق عمل المقاييس، وتم إلغاء فرق عمل مراقبة المشاريع I وفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية. حل مجموعة تأهيل التربة
وقررت شركة نفط الكويت حل مجموعة تأهيل التربة وإلغاء فرق عمل مشاريع تأهيل التربة I وII وفريق عمل مساندة تأهيل التربة.
ثانيا: مديرية التخطيط والابتكار
وفي مديرية التخطيط والابتكار أصبح عبيد منسي الشمري رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة (التخطيط والابتكار)، ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التخطيط والابتكار)، وفي مجموعة تكامل الإنتاج تم تعيين عبدالعزيز علي محمد مديرا لمجموعة تكامل الإنتاج ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التخطيط والابتكار)، وأصبح مشاري بدر الصقعبي رئيسا لفريق إدارة منظومة الإنتاج ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة تكامل الإنتاج.
ثالثا: مديرية الشؤون الإدارية والمالية
أما مديرية الشؤون الإدارية والمالية وتحديدا في المجموعة الطبية (مستشفى الأحمدي) فأصبح عبدالعزيز داود القصار رئيسا لفريق عمل صيانة مستشفى الأحمدي، وفي فريق عمل خدمات المرافق الطبية
أصبح محمد عبدالله الكندري رئيسا لفريق عمل خدمات المرافق الطبية.
وفي مجموعة الموارد البشرية أصبح عبدالرحمن محمد الشمري رئيسا لفريق عمل التعويضات ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الموارد البشرية، وتم إلغاء فريق عمل الإسكان.
أما مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي فتمت إعادة تسمية فريق عمل التطوير الوظيفي والتخطيط ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي I على ان يعين رئيس فريق عمل التطوير الوظيفي I في وقت لاحق.
ويعاد تسمية فريق عمل إدارة المواهب ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي II وتصبح أنفال عمر الشعلان رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي II، ويعاد تسمية فريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي (للمرافق السطحية) وينقل إلى مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي ويصبح رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي (للمرافق السطحية).
ويعاد تسمية فريق عمل تطوير العمالة الفنية ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي (تحت السطحية) وينقل إلى مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي ويصبح عيسى هادي الديحاني رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي (تحت السطحية) ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي.
رابعا: مديرية شمال وغرب الكويت
وجاء في التعميم إعادة تدوير وترقيات في مديرية شمال وغرب الكويت، حيث تمت إعادة تسمية فريق عمل التخطيط (شمال الكويت) ليصبح فريق عمل التخطيط (شمال وغرب الكويت)، ويصبح عبدالله مزيد المزيد رئيسا لفريق عمل التخطيط (شمال وغرب الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (شمال وغرب الكويت).
وتم إلغاء فرق عمل التخطيط (غرب الكويت) وفريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (شمال الكويت) ومجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت) ويصبح مقداد عبدالعزيز النقي مديرا لمجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (شمال وغرب الكويت)، أما فريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت) فيستمر خالد عبدالسلام الدهيم رئيسا لفريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).
أما فريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل) فيستمر مجديد عبدالله المطوع رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل)، وفريق عمل التكامل والريادة (النفط الثقيل) يستمر خالد أحمد ذياب رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (النفط الثقيل)، وفي فريق عمل إصلاح الآبار (النفط الثقيل) يستمر فهد فواز الضامن رئيسا لفريق عمل إصلاح الآبار (النفط الثقيل)، على أن يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).
وفي مجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت) يعين سعد عوض مطر مديرا لمجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت) ويستمر مشعل محمد المفرج كبير اختصاصيين، وفي فريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت) تصبح فاطمة جاسم المحميد رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت)، وفي فريق عمل تطوير حقول (الروضتين) يستمر جاسم حامد بعركي رئيسا لفريق عمل تطوير حقول (الروضتين)، وفي فريق عمل تطوير حقول (الصابرية) يستمر سعود محمد الحداد رئيسا لفريق عمل تطوير حقول (الصابرية)، وفي فريق عمل تطوير الحقول الجديدة (بحرة) يستمر محمد فلاح عبدالرحيم رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة (بحرة).
وفي فريق عمل إصلاح الآبار I (شمال الكويت) يستمر عبدالله محمد العجمي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل إصلاح الآبار II (شمال الكويت) يستمر شريف عبداللطيف العوضي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل إصلاح الآبار III (شمال الكويت) يستمر عبدالله جعفر ميرزا رئيسا للفريق وفي فريق عمل التكامل والريادة (شمال الكويت) يستمر حمد سالم الرشيدي رئيسا للفريق، على أن يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت).
أما مجموعة العمليات (شمال الكويت)، فيستمر علي حسين قاسم مديرا لمجموعة العمليات (شمال الكويت)، وفي فريق عمل الصيانة (الروضتين) يستمر راشد فهد الدوسري رئيسا لفريق عمل الصيانة (الروضتين)، وفي فريق عمل عمليات الإنتاج (الصابرية/ بحرة) يستمر بدر عبدالله صالح رئيسا للفريق، وفي فريق عمل عمليات الإنتاج (الروضتين) يستمر عبدالله يوسف القبندي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الصيانة (الصابرية/ بحرة) يصبح محمد مصطفى الصراف رئيسا لفريق عمل الصيانة (الصابرية/ بحرة) ويعاد تسمية فريق عمل معاينة الآبار (شمال الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (شمال الكويت) ويصبح محمد أحمد البلالي رئيسا لفريق عمل التدخل في الآبار (شمال الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل عمليات الإنتاج (النفط الثقيل) ليصبح فريق عمل عمليات الإنتاج والصيانة (النفط الثقيل) وينقل إلى مجموعة العمليات (شمال الكويت) ويصبح طلال عبدالواحد الحساوي رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج والصيانة (النفط الثقيل) وينقل فريق عمل إدارة المشاريع (شمال الكويت) إلى مجموعة العمليات (شمال الكويت) ويستمر عبدالعزيز ناجم الناجم رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع (شمال الكويت).
أما فريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت) فيعين رئيس فريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت) في وقت لاحق، وفي مجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت) يستمر عبدالعزيز هلال ساجر مديرا لمجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت)، أما فريق عمل تطوير الحقول (أم قدير) فيستمر جاسم محمد المنصور رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (أم قدير) وفي فريق عمل تطوير الحقول (المناقيش)، يستمر علي عبدالله العازمي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (المناقيش) وفي فريق عمل تطوير الحقول الجديدة (غرب الكويت) يستمر مشعل عبدالحميد الوادي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة (غرب الكويت)، وفي فريق عمل الدراسات المكمنية (غرب الكويت) تستمر أبرار إسماعيل القطان رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية غرب الكويت)، أما فريق عمل التكامل والريادة (غرب الكويت) فيستمر عبدالله إبراهيم بوعيده رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (غرب الكويت).
أما فريق عمل إصلاح الآبار (غرب الكويت) فيستمر صالح طالب مقيم رئيسا للفريق، وتعاد تسمية مجموعة الحفر II لتصبح مجموعة الحفر (شمال وغرب الكويت) وتنقل إلى مديرية شمال وغرب الكويت، ويصبح هادي سعد العجمي مديرا لمجموعة الحفر (شمال وغرب الكويت).
كما جاء في التعميم إعادة تسمية فريق عمل الحفر 21 ليصبح فريق عمل الحفر I (شمال وغرب الكويت) ويصبح ناصر خلف البرازي رئيسا لفريق عمل الحفر I (شمال وغرب الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 22 ليصبح فريق عمل الحفر II (شمال وغرب الكويت) ويصبح ضاري محمد السعدي رئيسا لفريق عمل الحفر II (شمال وغرب الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 23 ليصبح فريق عمل الحفر III (شمال وغرب الكويت)، ويصبح فيصل عادل الناقة رئيسا لفريق عمل الحفر III (شمال وغرب الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 24 ليصبح فريق عمل الحفر IV (شمال وغرب الكويت)، ويصبح علي داود الخالدي رئيسا لفريق عمل الحفر IV (شمال وغرب الكويت) ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 33 ليصبح فريق عمل الحفر V (شمال وغرب الكويت) وينقل إلى مجموعة الحفر (شمال وغرب الكويت) ويصبح جمعة بلال بشير رئيسا لفريق عمل الحفر V (شمال وغرب الكويت).
وفي مجموعة العمليات (غرب الكويت) يستمر فلاح مطلق العازمي مديرا لمجموعة العمليات (غرب الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (شمال وغرب الكويت)، ويستمر منور جزال الشمري كبير اختصاصيين، وفي فريق عمل عمليات الإنتاج (غرب الكويت) يستمر محمد عواد البرازي رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (غرب الكويت)، وفي فريق عمل الصيانة (غرب الكويت) يستمر أسامة سحيم الدبوس رئيسا للفريق.
وفي فريق عمل مناولة المياه (غرب الكويت) يستمر هايف خالد الحويلة رئيسا للفريق ويعاد تسمية فريق عمل معاينة الآبار (غرب الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (غرب الكويت) ويصبح خالد سامي العلي رئيسا لفريق عمل التدخل في الآبار (غرب الكويت) وينقل فريق عمل إدارة المشاريع (غرب الكويت) إلى مجموعة العمليات (غرب الكويت) ويستمر نواف صالح الأثري رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع (غرب الكويت)، وتعاد تسمية مجموعة مساندة العمليات (غرب الكويت) لتصبح مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويصبح حمد سعود العجمي مديرا للمجموعة.
وفي فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (شمال الكويت) يستمر يوسف إبراهيم القلاف رئيسا للفريق، ويستمر عدنان عبدالله دشتي رئيسا لفريق عمل عمليات الخدمات الفنية (شمال الكويت)، وفي فريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (شمال الكويت) يستمر خالد حبيب صخي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل إدارة سلامة العمليات (شمال الكويت) يستمر جواد أسد أكبر رئيسا للفريق، وينقل فريق عمل عمليات الخدمات الفنية (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويصبح محمد حمود الصلال رئيسا للفريق وينقل فريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويستمر محمد راشد الرشيدي رئيسا للفريق.
كما ينقل فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويستمر أحمد عيسى الشطي رئيسا للفريق وينقل فريق عمل إدارة سلامة العمليات (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويستمر انور سامي الوهيب رئيسا للفريق.
وجاء في التعميم حل مجموعة مساندة العمليات (غرب الكويت) وحل مجموعة العمليات (النفط الثقيل) وإلغاء فرق عمل الصيانة (النفط الثقيل) وفريق عمل الخدمات الفنية (النفط الثقيل) وفريق عمل معاينة الآبار (النفط الثقيل).
خامسا: مديرية جنوب وشرق الكويت
وفي مديرية جنوب شرق الكويت تم إلغاء فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (جنوب وشرق الكويت)، وإعادة تسمية مجموعة الحفر III لتصبح مجموعة الحفر (جنوب وشرق الكويت) وتنقل إلى مديرية جنوب وشرق الكويت ويصبح بدر مطلق العازمي مديرا للمجموعة ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 31 ليصبح فريق عمل الحفر I (جنوب وشرق الكويت) ويصبح دخيل راشد العنزي رئيسا للفريق ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 32 ليصبح فريق عمل الحفر II (جنوب وشرق الكويت) ويصبح مشاري نجيب المضف رئيسا للفريق ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 34 ليصبح فريق عمل الحفر III (جنوب وشرق الكويت) ويصبح علي عبدالله بوخمسين رئيسا للفريق.
وفي مجموعة العمليات (جنوب الكويت) تم إعادة تسمية فريق عمل معاينة الآبار (جنوب الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (جنوب الكويت) على أن يصبح ثنيان حمد العصفور رئيسا لفريق عمل التدخل في الآبار (جنوب الكويت)، وفي مجموعة العمليات (شرق الكويت) تم إعادة تسمية فريق عمل معاينة الآبار (شرق الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (شرق الكويت) ويصبح عبدالمحسن عبدالعزيز العبيدي رئيسا للفريق، وتم نقل مجموعة عمليات التصدير إلى مديرية جنوب وشرق الكويت على أن يصبح شملان بدر الرومي مديرا لمجموعة عمليات التصدير، ويستمر محمد عبدالله التميمي في منصب كبير اختصاصيين.
وفي فريق عمل عمليات التصدير يستمر حسين أحمد السعيد رئيسا للفريق، وفي فريق عمل صيانة التصدير يستمر فلاح عبيد شلوان رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الخدمات الفنية للتصدير يستمر محمود غلوم الكندري رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الحركة والقياس لتصدير النفط يستمر راشد عبدالهادي المري رئيسا للفريق.
وتنقل مجموعة العمليات البحرية إلى مديرية جنوب وشرق الكويت ويستمر سامي فليح الصواغ مديرا لمجموعة العمليات البحرية، أما فريق عمل عمليات الميناء I سيستمر محمد حسن العجمي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل عمليات الميناء II سيستمر عيسى عبدالعزيز العيار رئيسا للفريق، وفي فريق عمل عمليات الميناء III سيستمر لافي مبارك المرتجي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل خدمات عمليات الميناء سيستمر أحمد محمد العوضي رئيسا للفريق.
كما جاء في التعميم نقل مجموعة المساندة البحرية إلى مديرية جنوب وشرق الكويت على ان يستمر عبدالكريم حجر المطيري مديرا لمجموعة المساندة البحرية، وفي فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (البحرية) يستمر عبدالرحمن عبدالله الهاجري رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (البحرية)، وفي فريق عمل مساندة الصيانة والخدمات الفنية يستمر أحمد علي العسيري رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والخدمات الفنية، أما فريق عمل الصيانة البحرية سيستمر سعود مضحي العتيبي رئيسا لفريق عمل الصيانة البحرية، وفي مجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت) سيتم تعيين رئيس فريق عمل تطوير الحقول II (شرق الكويت) في وقت لاحق.
سادسا: مديرية الغاز والبيئة:
وفي مديرية الغاز والبيئة وتحديدا في فريق عمل التخطيط (الغاز والبيئة) أصبح رعد عبدالخضر غريب رئيسا لفريق العمل، وتم إلغاء فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (الغاز)، أما في مجموعة تطوير حقول الغاز تم تعيين محمد عبدالله البحر مديرا للمجموعة، وفي مجموعة عمليات الغاز أصبح يوسف فهد العجمي رئيسا لفريق عمل عمليات الغاز (جنوب وشرق الكويت)، وفي فريق عمل صيانة الغاز (جنوب وشرق الكويت) أصبح عبدالهادي خالد الحويلة رئيسا للفريق.
وفي مجموعة الإنتاج ومشاريع الغاز تم إعادة تسمية فريق عمل معاينة الآبار (الغاز) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (الغاز) وأصبح عبدالعزيز عبدالله دشتي رئيسا للفريق، وفي مجموعة عمليات مساندة الغاز أصبح عبدالرحمن فرج العنزي رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الغاز)، وأصبح فيصل عبدالله ميرزا مديرا لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الغاز والبيئة)، كما ويصبح سامي رمضان الكندري كبير اختصاصيين.
وفي فريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة اصبح محمد صادق العسلاوي رئيسا للفريق، وتم نقل فريق عمل إدارة الطوارئ والأزمات إلى مجموعة الصحة والسلامة والبيئة ويستمر ناصر بدر البحيري رئيسا لفريق عمل إدارة الطوارئ والأزمات ويستحدث فريق عمل البيئة وتحول الطاقة ويصبح محمد يعقوب حيدر رئيسا لفريق عمل البيئة وتحول الطاقة، وفي فريق عمل الصحة المهنية والسلامة يعين رئيس فريق عمل الصحة المهنية والسلامة في وقت لاحق، وفي فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الأحمدي) سيعين رئيس فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الأحمدي) في وقت لاحق.
وتمت إعادة تسمية مجموعة الحفر I لتصبح مجموعة الحفر (الغاز) وتنقل إلى مديرية الغاز والبيئة ويصبح بندر غالب المطيري مديرا لمجموعة الحفر (الغاز)، وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (11) ليصبح فريق عمل الحفر I (الغاز) ويصبح خالد صالح محمود رئيسا لفريق عمل الحفر I (الغاز)، وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (12) ليصبح فريق عمل الحفر II (الغاز) ويصبح مشعل داود الخالدي رئيسا لفريق عمل الحفر II (الغاز) وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (13) ليصبح فريق عمل الحفر III (الغاز) ويصبح مهند سليمان المحيلان رئيسا لفريق عمل الحفر III (الغاز)، وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (14) ليصبح فريق عمل الحفر IV (الغاز) ويصبح حسين علي باقر رئيسا لفريق عمل الحفر IV (الغاز).
محمد صادقي مديراً لمجموعة العقود التجارية
جاء في تعميم «نفط الكويت» أنه تم استحداث مجموعة تطوير الأعمال في مديرية الاستكشاف والحفر على ان يعين مدير مجموعة تطوير الأعمال في وقت لاحق، وتم استحداث فريق عمل الالتزام التجاري والأنظمة على ان يعين رئيس فريق عمل الالتزام التجاري والأنظمة في وقت لاحق ويستحدث فريق عمل تطوير المواد الهيدروكربونية، ويعين رئيس فريق عمل تطوير الموارد الهيدروكربونية في وقت لاحق، ويستحدث فريق عمل مراقبة البيانات وإعداد التقارير، ويعين رئيس فريق عمل مراقبة البيانات وإعداد التقارير في وقت لاحق. وفي مجموعة الاستكشافات الجديدة سوف يعين رئيس فريق عمل التعاون الاستراتيجي والعقود في وقت لاحق.
وفي مديرية التجارية والخدمات المشتركة تمت إعادة تسمية مجموعة العقود لتصبح مجموعة العقود والمساندة التجارية ويصبح محمد إسماعيل صادقي مديرا لمجموعة العقود والمساندة التجارية ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التجارية والخدمات المشتركة) وتستمر ريما عبدالله العوضي كبير اختصاصين وتستمر إيمان عبدالرحيم الكندري كبير اختصاصيين.
وفي فريق عمل العقود I تستمر نورة أسامة التركيت رئيسا لفريق عمل العقود I، وفي فريق عمل العقود II يستمر مصعب هلال العلي رئيسا لفريق عمل العقود II وفي فريق عمل العقود III يستمر هيثم حسن كرم رئيسا لفريق عمل العقود III وفي فريق عمل العقود IV سوف يعين رئيس فريق عمل العقود IV في وقت لاحق.
وتم نقل فريق عمل خدمات العقود والمشتريات إلى مجموعة العقود والمساندة التجارية على ان يستمر مشعل أحمد السمدان رئيسا لفريق عمل خدمات العقود والمشتريات وتم نقل فريق عمل إدارة علاقات الموردين إلى مجموعة العقود والمساندة التجارية على أن يصبح نواف سالم الهاجري رئيسا لفريق عمل إدارة علاقات الموردين، وتم إلغاء فريق عمل العقود V.
وفي مجموعة المشتريات وإدارة المواد أصبحت منال حمود أبوشيبة كبير اختصاصيين، وفي فريق عمل المشتريات I أصبح عبدالعزيز رضا حسين رئيسا لفريق عمل المشتريات I، وفي فريق عمل ضبط المواد أصبحت لطيفة جاسم المطوع رئيسا لفريق عمل ضبط المواد، وفي فريق عمل إدارة المخازن أصبحت محمد حسين العازمي رئيسا لفريق عمل إدارة المخازن وتمت إعادة تسمية فريق عمل تخطيط الاحتياجات واستراتيجيات المصادر ليصبح فريق عمل الاحتياجات واستراتيجيات المصادر وأصبح يوسف سعد الدويلة رئيسا لفريق عمل الاحتياجات واستراتيجيات المصادر.
وتمت إعادة تسمية مجموعة الأمن لتصبح مجموعة الأمن والإطفاء واصبح سيف سعد الرشيدي مديرا لمجموعة الأمن والإطفاء ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التجارية والخدمات المشتركة)، أما فريق عمل الأمن (الأحمدي) فيستمر فيصل سعد الجابر رئيسا لفريق عمل الأمن (الأحمدي) وفريق عمل الأمن (جنوب وشرق الكويت) يستمر جاسم عيسى المرزوق رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الأمن (شمال وغرب الكويت) يستمر ثامر متعب الهذال رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الأمن (الخدمات المساندة) يستمر ماجد يحيى أحمد رئيسا للفريق، وتم نقل فريق عمل الإطفاء (جنوب وشرق الكويت) إلى مجموعة الأمن والإطفاء على أن يستمر شجاع محمد العتيبي رئيسا للفريق وتم نقل فريق عمل الإطفاء (شمال وغرب الكويت) إلى مجموعة الأمن والإطفاء على ان يستمر فهد عبدالكريم القطان رئيسا للفريق، وتم نقل فريق عمل الإطفاء (الخدمات المساندة) إلى مجموعة الأمن والإطفاء على ان يستمر علي حسين الكنكوني رئيسا للفريق.
وفي مجموعة الخدمات المشتركة أصبح محمد عبيد العجمي رئيسا لفريق عمل المرافق، على ان تعاد تسمية فريق عمل صيانة المباني ليصبح فريق عمل صيانة المباني والطرق ويصبح هاشم عبدالنبي الهاشمي رئيسا لفريق عمل صيانة المباني والطرق ويستحدث فريق عمل مساندة الخدمات المشتركة ويصبح طلال خالد المطيري رئيسا لفريق عمل مساندة الخدمات المشتركة.
وفي نهاية التعميم، تم إلغاء فرق عمل الطرق المساندة وفريق عمل صيانة المعدات المتنقلة وتحل مجموعة المساندة التجارية ويلغى فريق عمل المساندة والدراسات وتحل مجموعة الإطفاء.
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