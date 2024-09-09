أكبر عملية هيكلة في نفط الكويت



ترقية وتدوير 110 رؤساء فرق و17 مديراً وتعيين 9 كبير اختصاصيين ومستشار

إلغاء عدد من الهياكل الإدارية واستحداث أخرى وفقاً لمتطلبات الخطط الإستراتيجية

التغييرات التنظيمية تستهدف تعظيم أصول الشركة لتطوير خطط العمل والإنتاج تحقيق المزيد من المرونة والاستقلالية لسرعة اتخاذ القرار واستغلال الخبرات والكفاءات



أحمد مغربي

أجرت شركة الكويت أكبر عملية هيكلة في تاريخها بعدما أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت م.أحمد العيدان، أمس الاثنين، تعميما بتغييرات تنظيمية في إطار المراجعة الشاملة لإعادة هيكلة المديريات بالشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

وشملت عملية الهيكلة ترقيات وتدويرا لـ 136 مديرا ورئيس فريق وكبير اختصاصيين، ومستشار، إذ تمت ترقية وتدوير 110 من رؤساء الفرق، وترقية 17 مديرا، وتعيين 9 كبير اختصاصيين، ومستشار، على أن يعمل بالتغييرات التنظيمية اعتبارا من الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وقالت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» إن عملية الهيكلة تأتي استكمالا للقرارات التي اتخذتها الشركة في سبتمبر 2023 بشأن تقليص الهيكل الإداري وإعادة تشكيله بهدف تسريع اتخاذ القرار، مبينا أن العملية شهدت إلغاء عدد من الهياكل الإدارية واستحداث هياكل أخرى وفقا لمتطلبات الخطط الاستراتيجية للشركة.

وأضافت المصادر ان ذلك يأتي إلى جانب إسناد عمليات الحفر إلى كل مديرية من مديريات الشركة في الشمال وجنوب شرق.

ووفقا للتعميم، فإن التغييرات التنظيمية تستهدف تعظيم دور أصول الشركة لتطوير خطط العمل والإنتاج الحالية والتحديات المستقبلية بما يحقق المزيد من المرونة والاستقلالية التي تسهم في سرعة اتخاذ القرار والاستغلال الأمثل للخبرات والكفاءات بما يخدم بيئة العمل لتكون أكثر فاعلية للمحافظة على زيادة الإنتاج والعمل على التحسين المستمر وتعزيز ريادة الشركة في قطاع النفط والغاز وفقا للمعايير العالمية للصناعة.

وجاء في التعميم ما يلي:

أولا: مدير إدارة المشاريع والهندسة

يصبح سامي عبدالله الياقوت مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (إدارة المشاريع والهندسة)، ويصبح هزاع حسن الأزمع رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 14، ويصبح نجيب مصطفى الزيد رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 15، وتم إلغاء فريق عمل إدارة المشاريع 16، ويصبح هديان فهد العجمي رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 23، ويصبح نزار محمود الريس رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 24 ويصبح عبداللطيف عبدالعزيز شعبان رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 25، ويلغى فريق عمل إدارة المشاريع 26.

وفي مجموعة إدارة المشاريع III، يصبح كل من مثنى علي المؤمن وعبدالهادي مبارك الزعبي ومحمد عبدالله الرشيدي وجراح جاسم الوزان كبير اختصاصيين.

أما فريق عمل إدارة المشاريع 31 فأصبح محمد مبارك القحطاني رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 31، وفي فريق عمل إدارة المشاريع 33 يصبح محمد ضبيب الرشيدي رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 33، وتصبح ناهد عايض الهاجري رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع 34 ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة إدارة المشاريع III، وتم إلغاء فرق عمل إدارة المشاريع 35 و36، وفي مجموعة مساندة المشاريع والهندسة أصبح صباح عبدالهادي معرفي كبير اختصاصيين، كما أصبح أحمد أنور الفزيع رئيسا لفريق عمل التصميم، وتم نقل فريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع إلى مجموعة مساندة المشاريع والهندسة على ان يستمر ناصر بدر أبوطالب رئيسا لفريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع.

وتمت إعادة تسمية فريق عمل مراقبة المشاريع II ليصبح فريق عمل مراقبة المشاريع وتصبح دلال قبلان العبيان رئيسا لفريق عمل مراقبة المشاريع، كما أصبح خالد راضي المزيد رئيسا لفريق عمل المقاييس، وتم إلغاء فرق عمل مراقبة المشاريع I وفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية. حل مجموعة تأهيل التربة

وقررت شركة نفط الكويت حل مجموعة تأهيل التربة وإلغاء فرق عمل مشاريع تأهيل التربة I وII وفريق عمل مساندة تأهيل التربة.

ثانيا: مديرية التخطيط والابتكار

وفي مديرية التخطيط والابتكار أصبح عبيد منسي الشمري رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة (التخطيط والابتكار)، ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التخطيط والابتكار)، وفي مجموعة تكامل الإنتاج تم تعيين عبدالعزيز علي محمد مديرا لمجموعة تكامل الإنتاج ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التخطيط والابتكار)، وأصبح مشاري بدر الصقعبي رئيسا لفريق إدارة منظومة الإنتاج ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة تكامل الإنتاج.

ثالثا: مديرية الشؤون الإدارية والمالية

أما مديرية الشؤون الإدارية والمالية وتحديدا في المجموعة الطبية (مستشفى الأحمدي) فأصبح عبدالعزيز داود القصار رئيسا لفريق عمل صيانة مستشفى الأحمدي، وفي فريق عمل خدمات المرافق الطبية

أصبح محمد عبدالله الكندري رئيسا لفريق عمل خدمات المرافق الطبية.

وفي مجموعة الموارد البشرية أصبح عبدالرحمن محمد الشمري رئيسا لفريق عمل التعويضات ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الموارد البشرية، وتم إلغاء فريق عمل الإسكان.

أما مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي فتمت إعادة تسمية فريق عمل التطوير الوظيفي والتخطيط ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي I على ان يعين رئيس فريق عمل التطوير الوظيفي I في وقت لاحق.

ويعاد تسمية فريق عمل إدارة المواهب ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي II وتصبح أنفال عمر الشعلان رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي II، ويعاد تسمية فريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي (للمرافق السطحية) وينقل إلى مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي ويصبح رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي (للمرافق السطحية).

ويعاد تسمية فريق عمل تطوير العمالة الفنية ليصبح فريق عمل التطوير الوظيفي (تحت السطحية) وينقل إلى مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي ويصبح عيسى هادي الديحاني رئيسا لفريق عمل التطوير الوظيفي (تحت السطحية) ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي.

رابعا: مديرية شمال وغرب الكويت

وجاء في التعميم إعادة تدوير وترقيات في مديرية شمال وغرب الكويت، حيث تمت إعادة تسمية فريق عمل التخطيط (شمال الكويت) ليصبح فريق عمل التخطيط (شمال وغرب الكويت)، ويصبح عبدالله مزيد المزيد رئيسا لفريق عمل التخطيط (شمال وغرب الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (شمال وغرب الكويت).

وتم إلغاء فرق عمل التخطيط (غرب الكويت) وفريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (شمال الكويت) ومجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت) ويصبح مقداد عبدالعزيز النقي مديرا لمجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (شمال وغرب الكويت)، أما فريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت) فيستمر خالد عبدالسلام الدهيم رئيسا لفريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).

أما فريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل) فيستمر مجديد عبدالله المطوع رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل)، وفريق عمل التكامل والريادة (النفط الثقيل) يستمر خالد أحمد ذياب رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (النفط الثقيل)، وفي فريق عمل إصلاح الآبار (النفط الثقيل) يستمر فهد فواز الضامن رئيسا لفريق عمل إصلاح الآبار (النفط الثقيل)، على أن يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).

وفي مجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت) يعين سعد عوض مطر مديرا لمجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت) ويستمر مشعل محمد المفرج كبير اختصاصيين، وفي فريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت) تصبح فاطمة جاسم المحميد رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت)، وفي فريق عمل تطوير حقول (الروضتين) يستمر جاسم حامد بعركي رئيسا لفريق عمل تطوير حقول (الروضتين)، وفي فريق عمل تطوير حقول (الصابرية) يستمر سعود محمد الحداد رئيسا لفريق عمل تطوير حقول (الصابرية)، وفي فريق عمل تطوير الحقول الجديدة (بحرة) يستمر محمد فلاح عبدالرحيم رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة (بحرة).

وفي فريق عمل إصلاح الآبار I (شمال الكويت) يستمر عبدالله محمد العجمي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل إصلاح الآبار II (شمال الكويت) يستمر شريف عبداللطيف العوضي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل إصلاح الآبار III (شمال الكويت) يستمر عبدالله جعفر ميرزا رئيسا للفريق وفي فريق عمل التكامل والريادة (شمال الكويت) يستمر حمد سالم الرشيدي رئيسا للفريق، على أن يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت).

أما مجموعة العمليات (شمال الكويت)، فيستمر علي حسين قاسم مديرا لمجموعة العمليات (شمال الكويت)، وفي فريق عمل الصيانة (الروضتين) يستمر راشد فهد الدوسري رئيسا لفريق عمل الصيانة (الروضتين)، وفي فريق عمل عمليات الإنتاج (الصابرية/ بحرة) يستمر بدر عبدالله صالح رئيسا للفريق، وفي فريق عمل عمليات الإنتاج (الروضتين) يستمر عبدالله يوسف القبندي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الصيانة (الصابرية/ بحرة) يصبح محمد مصطفى الصراف رئيسا لفريق عمل الصيانة (الصابرية/ بحرة) ويعاد تسمية فريق عمل معاينة الآبار (شمال الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (شمال الكويت) ويصبح محمد أحمد البلالي رئيسا لفريق عمل التدخل في الآبار (شمال الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل عمليات الإنتاج (النفط الثقيل) ليصبح فريق عمل عمليات الإنتاج والصيانة (النفط الثقيل) وينقل إلى مجموعة العمليات (شمال الكويت) ويصبح طلال عبدالواحد الحساوي رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج والصيانة (النفط الثقيل) وينقل فريق عمل إدارة المشاريع (شمال الكويت) إلى مجموعة العمليات (شمال الكويت) ويستمر عبدالعزيز ناجم الناجم رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع (شمال الكويت).

أما فريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت) فيعين رئيس فريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت) في وقت لاحق، وفي مجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت) يستمر عبدالعزيز هلال ساجر مديرا لمجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت)، أما فريق عمل تطوير الحقول (أم قدير) فيستمر جاسم محمد المنصور رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (أم قدير) وفي فريق عمل تطوير الحقول (المناقيش)، يستمر علي عبدالله العازمي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (المناقيش) وفي فريق عمل تطوير الحقول الجديدة (غرب الكويت) يستمر مشعل عبدالحميد الوادي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة (غرب الكويت)، وفي فريق عمل الدراسات المكمنية (غرب الكويت) تستمر أبرار إسماعيل القطان رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية غرب الكويت)، أما فريق عمل التكامل والريادة (غرب الكويت) فيستمر عبدالله إبراهيم بوعيده رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (غرب الكويت).

أما فريق عمل إصلاح الآبار (غرب الكويت) فيستمر صالح طالب مقيم رئيسا للفريق، وتعاد تسمية مجموعة الحفر II لتصبح مجموعة الحفر (شمال وغرب الكويت) وتنقل إلى مديرية شمال وغرب الكويت، ويصبح هادي سعد العجمي مديرا لمجموعة الحفر (شمال وغرب الكويت).

كما جاء في التعميم إعادة تسمية فريق عمل الحفر 21 ليصبح فريق عمل الحفر I (شمال وغرب الكويت) ويصبح ناصر خلف البرازي رئيسا لفريق عمل الحفر I (شمال وغرب الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 22 ليصبح فريق عمل الحفر II (شمال وغرب الكويت) ويصبح ضاري محمد السعدي رئيسا لفريق عمل الحفر II (شمال وغرب الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 23 ليصبح فريق عمل الحفر III (شمال وغرب الكويت)، ويصبح فيصل عادل الناقة رئيسا لفريق عمل الحفر III (شمال وغرب الكويت)، ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 24 ليصبح فريق عمل الحفر IV (شمال وغرب الكويت)، ويصبح علي داود الخالدي رئيسا لفريق عمل الحفر IV (شمال وغرب الكويت) ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 33 ليصبح فريق عمل الحفر V (شمال وغرب الكويت) وينقل إلى مجموعة الحفر (شمال وغرب الكويت) ويصبح جمعة بلال بشير رئيسا لفريق عمل الحفر V (شمال وغرب الكويت).

وفي مجموعة العمليات (غرب الكويت) يستمر فلاح مطلق العازمي مديرا لمجموعة العمليات (غرب الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (شمال وغرب الكويت)، ويستمر منور جزال الشمري كبير اختصاصيين، وفي فريق عمل عمليات الإنتاج (غرب الكويت) يستمر محمد عواد البرازي رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (غرب الكويت)، وفي فريق عمل الصيانة (غرب الكويت) يستمر أسامة سحيم الدبوس رئيسا للفريق.

وفي فريق عمل مناولة المياه (غرب الكويت) يستمر هايف خالد الحويلة رئيسا للفريق ويعاد تسمية فريق عمل معاينة الآبار (غرب الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (غرب الكويت) ويصبح خالد سامي العلي رئيسا لفريق عمل التدخل في الآبار (غرب الكويت) وينقل فريق عمل إدارة المشاريع (غرب الكويت) إلى مجموعة العمليات (غرب الكويت) ويستمر نواف صالح الأثري رئيسا لفريق عمل إدارة المشاريع (غرب الكويت)، وتعاد تسمية مجموعة مساندة العمليات (غرب الكويت) لتصبح مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويصبح حمد سعود العجمي مديرا للمجموعة.

وفي فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (شمال الكويت) يستمر يوسف إبراهيم القلاف رئيسا للفريق، ويستمر عدنان عبدالله دشتي رئيسا لفريق عمل عمليات الخدمات الفنية (شمال الكويت)، وفي فريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (شمال الكويت) يستمر خالد حبيب صخي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل إدارة سلامة العمليات (شمال الكويت) يستمر جواد أسد أكبر رئيسا للفريق، وينقل فريق عمل عمليات الخدمات الفنية (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويصبح محمد حمود الصلال رئيسا للفريق وينقل فريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويستمر محمد راشد الرشيدي رئيسا للفريق.

كما ينقل فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويستمر أحمد عيسى الشطي رئيسا للفريق وينقل فريق عمل إدارة سلامة العمليات (غرب الكويت) إلى مجموعة مساندة العمليات (شمال وغرب الكويت) ويستمر انور سامي الوهيب رئيسا للفريق.

وجاء في التعميم حل مجموعة مساندة العمليات (غرب الكويت) وحل مجموعة العمليات (النفط الثقيل) وإلغاء فرق عمل الصيانة (النفط الثقيل) وفريق عمل الخدمات الفنية (النفط الثقيل) وفريق عمل معاينة الآبار (النفط الثقيل).

خامسا: مديرية جنوب وشرق الكويت

وفي مديرية جنوب شرق الكويت تم إلغاء فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (جنوب وشرق الكويت)، وإعادة تسمية مجموعة الحفر III لتصبح مجموعة الحفر (جنوب وشرق الكويت) وتنقل إلى مديرية جنوب وشرق الكويت ويصبح بدر مطلق العازمي مديرا للمجموعة ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 31 ليصبح فريق عمل الحفر I (جنوب وشرق الكويت) ويصبح دخيل راشد العنزي رئيسا للفريق ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 32 ليصبح فريق عمل الحفر II (جنوب وشرق الكويت) ويصبح مشاري نجيب المضف رئيسا للفريق ويعاد تسمية فريق عمل الحفر 34 ليصبح فريق عمل الحفر III (جنوب وشرق الكويت) ويصبح علي عبدالله بوخمسين رئيسا للفريق.

وفي مجموعة العمليات (جنوب الكويت) تم إعادة تسمية فريق عمل معاينة الآبار (جنوب الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (جنوب الكويت) على أن يصبح ثنيان حمد العصفور رئيسا لفريق عمل التدخل في الآبار (جنوب الكويت)، وفي مجموعة العمليات (شرق الكويت) تم إعادة تسمية فريق عمل معاينة الآبار (شرق الكويت) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (شرق الكويت) ويصبح عبدالمحسن عبدالعزيز العبيدي رئيسا للفريق، وتم نقل مجموعة عمليات التصدير إلى مديرية جنوب وشرق الكويت على أن يصبح شملان بدر الرومي مديرا لمجموعة عمليات التصدير، ويستمر محمد عبدالله التميمي في منصب كبير اختصاصيين.

وفي فريق عمل عمليات التصدير يستمر حسين أحمد السعيد رئيسا للفريق، وفي فريق عمل صيانة التصدير يستمر فلاح عبيد شلوان رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الخدمات الفنية للتصدير يستمر محمود غلوم الكندري رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الحركة والقياس لتصدير النفط يستمر راشد عبدالهادي المري رئيسا للفريق.

وتنقل مجموعة العمليات البحرية إلى مديرية جنوب وشرق الكويت ويستمر سامي فليح الصواغ مديرا لمجموعة العمليات البحرية، أما فريق عمل عمليات الميناء I سيستمر محمد حسن العجمي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل عمليات الميناء II سيستمر عيسى عبدالعزيز العيار رئيسا للفريق، وفي فريق عمل عمليات الميناء III سيستمر لافي مبارك المرتجي رئيسا للفريق، وفي فريق عمل خدمات عمليات الميناء سيستمر أحمد محمد العوضي رئيسا للفريق.

كما جاء في التعميم نقل مجموعة المساندة البحرية إلى مديرية جنوب وشرق الكويت على ان يستمر عبدالكريم حجر المطيري مديرا لمجموعة المساندة البحرية، وفي فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (البحرية) يستمر عبدالرحمن عبدالله الهاجري رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (البحرية)، وفي فريق عمل مساندة الصيانة والخدمات الفنية يستمر أحمد علي العسيري رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والخدمات الفنية، أما فريق عمل الصيانة البحرية سيستمر سعود مضحي العتيبي رئيسا لفريق عمل الصيانة البحرية، وفي مجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت) سيتم تعيين رئيس فريق عمل تطوير الحقول II (شرق الكويت) في وقت لاحق.

سادسا: مديرية الغاز والبيئة:

وفي مديرية الغاز والبيئة وتحديدا في فريق عمل التخطيط (الغاز والبيئة) أصبح رعد عبدالخضر غريب رئيسا لفريق العمل، وتم إلغاء فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (الغاز)، أما في مجموعة تطوير حقول الغاز تم تعيين محمد عبدالله البحر مديرا للمجموعة، وفي مجموعة عمليات الغاز أصبح يوسف فهد العجمي رئيسا لفريق عمل عمليات الغاز (جنوب وشرق الكويت)، وفي فريق عمل صيانة الغاز (جنوب وشرق الكويت) أصبح عبدالهادي خالد الحويلة رئيسا للفريق.

وفي مجموعة الإنتاج ومشاريع الغاز تم إعادة تسمية فريق عمل معاينة الآبار (الغاز) ليصبح فريق عمل التدخل في الآبار (الغاز) وأصبح عبدالعزيز عبدالله دشتي رئيسا للفريق، وفي مجموعة عمليات مساندة الغاز أصبح عبدالرحمن فرج العنزي رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الغاز)، وأصبح فيصل عبدالله ميرزا مديرا لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الغاز والبيئة)، كما ويصبح سامي رمضان الكندري كبير اختصاصيين.

وفي فريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة اصبح محمد صادق العسلاوي رئيسا للفريق، وتم نقل فريق عمل إدارة الطوارئ والأزمات إلى مجموعة الصحة والسلامة والبيئة ويستمر ناصر بدر البحيري رئيسا لفريق عمل إدارة الطوارئ والأزمات ويستحدث فريق عمل البيئة وتحول الطاقة ويصبح محمد يعقوب حيدر رئيسا لفريق عمل البيئة وتحول الطاقة، وفي فريق عمل الصحة المهنية والسلامة يعين رئيس فريق عمل الصحة المهنية والسلامة في وقت لاحق، وفي فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الأحمدي) سيعين رئيس فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الأحمدي) في وقت لاحق.

وتمت إعادة تسمية مجموعة الحفر I لتصبح مجموعة الحفر (الغاز) وتنقل إلى مديرية الغاز والبيئة ويصبح بندر غالب المطيري مديرا لمجموعة الحفر (الغاز)، وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (11) ليصبح فريق عمل الحفر I (الغاز) ويصبح خالد صالح محمود رئيسا لفريق عمل الحفر I (الغاز)، وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (12) ليصبح فريق عمل الحفر II (الغاز) ويصبح مشعل داود الخالدي رئيسا لفريق عمل الحفر II (الغاز) وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (13) ليصبح فريق عمل الحفر III (الغاز) ويصبح مهند سليمان المحيلان رئيسا لفريق عمل الحفر III (الغاز)، وتعاد تسمية فريق عمل الحفر (14) ليصبح فريق عمل الحفر IV (الغاز) ويصبح حسين علي باقر رئيسا لفريق عمل الحفر IV (الغاز).

محمد صادقي مديراً لمجموعة العقود التجارية

جاء في تعميم «نفط الكويت» أنه تم استحداث مجموعة تطوير الأعمال في مديرية الاستكشاف والحفر على ان يعين مدير مجموعة تطوير الأعمال في وقت لاحق، وتم استحداث فريق عمل الالتزام التجاري والأنظمة على ان يعين رئيس فريق عمل الالتزام التجاري والأنظمة في وقت لاحق ويستحدث فريق عمل تطوير المواد الهيدروكربونية، ويعين رئيس فريق عمل تطوير الموارد الهيدروكربونية في وقت لاحق، ويستحدث فريق عمل مراقبة البيانات وإعداد التقارير، ويعين رئيس فريق عمل مراقبة البيانات وإعداد التقارير في وقت لاحق. وفي مجموعة الاستكشافات الجديدة سوف يعين رئيس فريق عمل التعاون الاستراتيجي والعقود في وقت لاحق.

وفي مديرية التجارية والخدمات المشتركة تمت إعادة تسمية مجموعة العقود لتصبح مجموعة العقود والمساندة التجارية ويصبح محمد إسماعيل صادقي مديرا لمجموعة العقود والمساندة التجارية ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التجارية والخدمات المشتركة) وتستمر ريما عبدالله العوضي كبير اختصاصين وتستمر إيمان عبدالرحيم الكندري كبير اختصاصيين.

وفي فريق عمل العقود I تستمر نورة أسامة التركيت رئيسا لفريق عمل العقود I، وفي فريق عمل العقود II يستمر مصعب هلال العلي رئيسا لفريق عمل العقود II وفي فريق عمل العقود III يستمر هيثم حسن كرم رئيسا لفريق عمل العقود III وفي فريق عمل العقود IV سوف يعين رئيس فريق عمل العقود IV في وقت لاحق.

وتم نقل فريق عمل خدمات العقود والمشتريات إلى مجموعة العقود والمساندة التجارية على ان يستمر مشعل أحمد السمدان رئيسا لفريق عمل خدمات العقود والمشتريات وتم نقل فريق عمل إدارة علاقات الموردين إلى مجموعة العقود والمساندة التجارية على أن يصبح نواف سالم الهاجري رئيسا لفريق عمل إدارة علاقات الموردين، وتم إلغاء فريق عمل العقود V.

وفي مجموعة المشتريات وإدارة المواد أصبحت منال حمود أبوشيبة كبير اختصاصيين، وفي فريق عمل المشتريات I أصبح عبدالعزيز رضا حسين رئيسا لفريق عمل المشتريات I، وفي فريق عمل ضبط المواد أصبحت لطيفة جاسم المطوع رئيسا لفريق عمل ضبط المواد، وفي فريق عمل إدارة المخازن أصبحت محمد حسين العازمي رئيسا لفريق عمل إدارة المخازن وتمت إعادة تسمية فريق عمل تخطيط الاحتياجات واستراتيجيات المصادر ليصبح فريق عمل الاحتياجات واستراتيجيات المصادر وأصبح يوسف سعد الدويلة رئيسا لفريق عمل الاحتياجات واستراتيجيات المصادر.

وتمت إعادة تسمية مجموعة الأمن لتصبح مجموعة الأمن والإطفاء واصبح سيف سعد الرشيدي مديرا لمجموعة الأمن والإطفاء ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (التجارية والخدمات المشتركة)، أما فريق عمل الأمن (الأحمدي) فيستمر فيصل سعد الجابر رئيسا لفريق عمل الأمن (الأحمدي) وفريق عمل الأمن (جنوب وشرق الكويت) يستمر جاسم عيسى المرزوق رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الأمن (شمال وغرب الكويت) يستمر ثامر متعب الهذال رئيسا للفريق، وفي فريق عمل الأمن (الخدمات المساندة) يستمر ماجد يحيى أحمد رئيسا للفريق، وتم نقل فريق عمل الإطفاء (جنوب وشرق الكويت) إلى مجموعة الأمن والإطفاء على أن يستمر شجاع محمد العتيبي رئيسا للفريق وتم نقل فريق عمل الإطفاء (شمال وغرب الكويت) إلى مجموعة الأمن والإطفاء على ان يستمر فهد عبدالكريم القطان رئيسا للفريق، وتم نقل فريق عمل الإطفاء (الخدمات المساندة) إلى مجموعة الأمن والإطفاء على ان يستمر علي حسين الكنكوني رئيسا للفريق.

وفي مجموعة الخدمات المشتركة أصبح محمد عبيد العجمي رئيسا لفريق عمل المرافق، على ان تعاد تسمية فريق عمل صيانة المباني ليصبح فريق عمل صيانة المباني والطرق ويصبح هاشم عبدالنبي الهاشمي رئيسا لفريق عمل صيانة المباني والطرق ويستحدث فريق عمل مساندة الخدمات المشتركة ويصبح طلال خالد المطيري رئيسا لفريق عمل مساندة الخدمات المشتركة.

وفي نهاية التعميم، تم إلغاء فرق عمل الطرق المساندة وفريق عمل صيانة المعدات المتنقلة وتحل مجموعة المساندة التجارية ويلغى فريق عمل المساندة والدراسات وتحل مجموعة الإطفاء.