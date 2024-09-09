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نجاح أول عملية تبادل لزراعة الكلى بين الأسر بمستشفى جابر

9/9/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر د.سجى سرور عن نجاح أول عملية تبادل لزراعة الكلى بين الأسر، وذلك بالتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل، حيث يعد هذا البرنامج مبادرة رائدة تهدف إلى تحسين فرص المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى من خلال توسيع دائرة المتبرعين.
وقالت سرور إن عملية زراعة الكلى بالتبادل حل للمرضى الذين لديهم متبرع من أقاربهم مستعد للتبرع بالكلى، ولكن لا يمكنه التبرع بسبب عدم التطابق المناعي الناتج عن وجود أجسام مضادة أو اختلاف فصائل الدم بين المتبرع والمتلقي، وفي هذه الحالة، وبوجود مريض آخر لديه متبرع من أقاربه غير متطابق معه إما مناعيا أو بفصيلة الدم، يتم تبادل المتبرعين بحيث المتبرع من العائلة الأولى يتبرع بالكلى للمريض في العائلة الثانية، والمتبرع من العائلة الثانية يتبرع بالكلى للمريض في العائلة الأولى، مما يتيح للجميع فرصة الحصول على زراعة ناجحة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز خدمات زراعة الأعضاء في البلاد، حيث يساهم البرنامج الجديد في تقليل فترات الانتظار وتحسين نسب النجاح للعمليات، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المستمرة للكويت في تطوير الرعاية الصحية وتقديم أفضل مستويات العلاج للمرضى.
وأشارت إلى أن نجاح هذه العملية يمثل خطوة مهمة في تعزيز فرص المرضى في الحصول على زراعة كلى ملائمة، وأن البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل يعكس التزامنا بتوفير أفضل الحلول الطبية للمرضى، ويعزز من إمكانياتنا في معالجة الحالات المستعصية التي كانت تواجه صعوبة في إيجاد متبرعين متوافقين، مؤكدة على مواصلة هذا النجاح وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من المرضى والأسر، مضيفة أن عملية تبادل الكلى حلا مبتكرا للمشاكل التي تواجه العديد من المرضى الذين يعانون من صعوبة في العثور على متبرعين متوافقين داخل الأسرة.
بدورها، ذكرت رئيس وحدة المناعة ومختبر تطابق الأنسجة لزراعة الأعضاء والخلايا الجذعية في مركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والمختبرات التخصصية، والمشرف على برنامج التبادل د.ندى الشطي ان هذا الإنجاز هو ثمرة جهود طويلة وتعاون مثمر بين مختلف الأقسام الطبية.
وبينت الشطي ان هذا البرنامج لا يسهم فقط في تحسين حياة المرضى، بل يفتح آفاقا جديدة لعمليات زراعة الأعضاء في الكويت وأضافت أن هذه الخطوة جاءت في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز خدمات زراعة الأعضاء في البلاد، حيث يساهم البرنامج الجديد في تقليل فترات الانتظار والتخفيف من معاناة المرضى.
وأفادت بأن البرنامج يهدف إلى زيادة أعداد المتبرعين الأحياء وتجاوز مشكلة عدم توافق فصائل الدم أو الأنسجة بين المتبرع والمريض القريب له. ومن خلال هذا البرنامج، يتمكن المرضى من تبادل المتبرعين بين الأسر المختلفة، مما يزيد من فرص العثور على متبرع مناسب لكل حالة.

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