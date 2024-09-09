الدفاع والداخلية قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا إلى شروط وأحكام السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكدت وزارتا الدفاع والداخلية أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا الى شروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة.
جاء ذلك في بيان توضيحي من وزارتي الدفاع والداخلية لـ«كونا» ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين.
وقال البيان إن القرار يأتي استنادا الى شروط وأحكام (السكنية) والقوانين المنظمة والتي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في 3 حالات، وهي حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة، وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي، وزوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.
وذكر أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت على الغير «بالباطن» أو تحويلها الى سكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة، ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وغير ذلك من المخالفات. وأضاف البيان: «وعليه وجب استرداد المسكن المخصص لهم بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن».
وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية «تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية».
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