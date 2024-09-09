الدفاع والداخلية قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا إلى شروط وأحكام السكنية

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت وزارتا الدفاع والداخلية أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا الى شروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة.

جاء ذلك في بيان توضيحي من وزارتي الدفاع والداخلية لـ«كونا» ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين.

وقال البيان إن القرار يأتي استنادا الى شروط وأحكام (السكنية) والقوانين المنظمة والتي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في 3 حالات، وهي حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة، وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي، وزوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.

وذكر أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت على الغير «بالباطن» أو تحويلها الى سكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة، ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وغير ذلك من المخالفات. وأضاف البيان: «وعليه وجب استرداد المسكن المخصص لهم بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن».

وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية «تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية».