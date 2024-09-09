خلل في البصمة الثالثة بمدارس التربية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
واصلت وزارة التربية
جهودها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمعالجة الخلل الفني في البصمة الثالثة للإدارات المدرسية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن سجل نظام البصمة في «التربية» يظهر أن هناك بصمة حضور وانصراف وبصمة ثالثة لإثبات التواجد في الدوام، مشيرة إلى انه على موقع الديوان يظهر بصمتان فقط مع اختلاف في الوقت لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت المصادر ان «التربية» تعمل مع «الديوان» على سرعة إنهاء الخلل وضبط الوقت، مطمئنة الإدارات المدرسية ان الأمور طيبة
ولا تدعو للقلق.
من جانب آخر، تبذل المناطق التعليمية جهودا جبارة في استقبال المراجعين وتسليم قرارات النقل للمعلمين والمعلمات سواء الداخلي أو الخارجي.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن قطاع التعليم يعمل بالتنسيق مع المناطق التعليمية على التوزيع العادل بين المدارس، واضعا في عين الاعتبار ميزانية كل مدرسة.
وذكرت المصادر انه تم تحديد مراكز عمل للمعلمين الجدد وسوف يباشرون عملهم في مدارسهم فور الانتهاء من الدورة التدريبية التنشيطية التي تقيمها كل منطقة لمعلميها الجدد، لافتة إلى ان يوم الاثنين المقبل سيكون الجميع في مدرسته بعد انتهاء الدورة التي ستستمر حتى الخميس المقبل.
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