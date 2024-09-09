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خلل في البصمة الثالثة بمدارس التربية

9/9/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
واصلت وزارة التربية جهودها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمعالجة الخلل الفني في البصمة الثالثة للإدارات المدرسية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن سجل نظام البصمة في «التربية» يظهر أن هناك بصمة حضور وانصراف وبصمة ثالثة لإثبات التواجد في الدوام، مشيرة إلى انه على موقع الديوان يظهر بصمتان فقط مع اختلاف في الوقت لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت المصادر ان «التربية» تعمل مع «الديوان» على سرعة إنهاء الخلل وضبط الوقت، مطمئنة الإدارات المدرسية ان الأمور طيبة
ولا تدعو للقلق.
من جانب آخر، تبذل المناطق التعليمية جهودا جبارة في استقبال المراجعين وتسليم قرارات النقل للمعلمين والمعلمات سواء الداخلي أو الخارجي.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن قطاع التعليم يعمل بالتنسيق مع المناطق التعليمية على التوزيع العادل بين المدارس، واضعا في عين الاعتبار ميزانية كل مدرسة.
وذكرت المصادر انه تم تحديد مراكز عمل للمعلمين الجدد وسوف يباشرون عملهم في مدارسهم فور الانتهاء من الدورة التدريبية التنشيطية التي تقيمها كل منطقة لمعلميها الجدد، لافتة إلى ان يوم الاثنين المقبل سيكون الجميع في مدرسته بعد انتهاء الدورة التي ستستمر حتى الخميس المقبل.

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