Tuesday, 10 September 2024 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة علاج 20% من الخلل في أحد الأنظمة

9/9/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تعمل وزارة الصحة على قدم وساق على علاج الخلل في أحد أنظمتها، حيث تم علاج ما يقارب 20% من الخلل، الذي تعرضت له الوزارة أمس الأول في الوقت الذي فعلت الوزارة إجراءات الحماية.

وذكرت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» أنه وبجهود العاملين في وزارة الصحة بمختلف الفئات الوظيفية، لم تتعطل الخدمات الصحية، واستمرت المرافق في تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.

وبينت المصادر أن الوزارة لجأت إلى النظام الورقي، الذي لم يؤثر على مستوى الخدمة، بل استمر تقديم جميع الخدمات من صرف الأدوية والأشعة وإجراء التحاليل الطبية، واستقبال المرضى والمراجعين في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم خدمة الإجازات المرضية.

MENAFN09092024000130011022ID1108654640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث