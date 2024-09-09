الصحة علاج 20% من الخلل في أحد الأنظمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
تعمل وزارة الصحة على قدم وساق على علاج
الخلل في أحد أنظمتها، حيث تم علاج ما يقارب 20% من الخلل، الذي تعرضت له الوزارة أمس الأول في الوقت الذي فعلت الوزارة إجراءات الحماية.
وذكرت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» أنه وبجهود العاملين في وزارة الصحة بمختلف الفئات الوظيفية، لم تتعطل الخدمات الصحية، واستمرت المرافق في تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.
وبينت المصادر أن الوزارة لجأت إلى النظام الورقي، الذي لم يؤثر على مستوى الخدمة، بل استمر تقديم جميع الخدمات من صرف الأدوية والأشعة وإجراء التحاليل الطبية، واستقبال المرضى والمراجعين في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم خدمة الإجازات المرضية.
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