الصحة علاج 20% من الخلل في أحد الأنظمة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبداللهتعمل وزارة الصحة على قدم وساق على الخلل في أحد أنظمتها، حيث تم علاج ما يقارب 20% من الخلل، الذي تعرضت له الوزارة أمس الأول في الوقت الذي فعلت الوزارة إجراءات الحماية.

وذكرت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» أنه وبجهود العاملين في وزارة الصحة بمختلف الفئات الوظيفية، لم تتعطل الخدمات الصحية، واستمرت المرافق في تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.

وبينت المصادر أن الوزارة لجأت إلى النظام الورقي، الذي لم يؤثر على مستوى الخدمة، بل استمر تقديم جميع الخدمات من صرف الأدوية والأشعة وإجراء التحاليل الطبية، واستقبال المرضى والمراجعين في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم خدمة الإجازات المرضية.