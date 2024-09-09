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مناظرة الحسم اليوم هاريس ستستند إلى مهارتها القضائية والمفاجأة سلاح ترامب

9/9/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتواجه مرشحا الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية كامالا هاريس، للمرة الأولى أمام ملايين الأميركيين في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين.
ووسط ترقب أميركي وعالمي هائل، ستجرى هذه المناظرة من دون جمهور في الساعة الرابعة فجر الاربعاء بتوقيت الكويت.
وتتجلى أهمية هذه المناظرة في أنها قد تكون الوحيدة بين المرشحين الرئاسيين، إذ إنهما لم يتفقا - حتى الآن - على موعد لمناظرات أخرى. كما ينظر إلى هذه المواجهة المباشرة «بفارغ الصبر» من جانب ملايين الأميركيين، إذ إنها الأولى من نوعها بعد المناظرة التي أجريت في 27 يونيو الماضي بين ترامب والرئيس جو بايدن، الذي اضطر بسبب «أدائه غير الموفق» خلالها، إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لتحل محل نائبته هاريس.
وعلى الرغم من اختلافاتهما سيكون لكل من المرشحين الهدف نفسه، ألا وهو إقناع النواة الصلبة للناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد في بلد منقسم بشدة. ويتوقع أن يتبع ترامب خلال المناظرة، التي قد تشكل عاملا حاسما في الشوط الأخير من الانتخابات، أسلوبا هجوميا خاصة أن انسحاب بايدن جعله المرشح الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، كما سيعتمد المرشح الجمهوري على أسلوب «المفاجأة»، حيث يقول: «يمكنكم الحضور مع كل الاستراتيجية التي تريدون، لكنه يتعين عليكم التكيف مع الأجواء» خلال النقاش.
وأصر المرشح الجمهوري على عدم التحضير للمناظرة، وفضل التركيز على المشاركة وتنشيط الفعاليات المرتبطة بحملته الانتخابية، مؤكدا أنه «سيكون مستعدا للمناظرة بمجرد وصوله إلى المسرح في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا».
وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» متحدثا عن المناظرة المرتقبة: «يمكنك أن تدخل بأي استراتيجية تريد، عليك فقط أن تتكيف مع ما يحدث أثناء المناظرة»، ما يعني انه سيعتمد على عنصر «المفاجأة» لإرباك هاريس، ليرد بحسب ما يتطلبه الموقف في حينه.
ثم اقتبس عن الملاكم مايك تايسون عبارة له، قائلا: «الجميع لديهم خطة.. حتى يتلقوا ضربة في الوجه».
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن فريق ترامب عقد جلسة تحضير للمناظرة استمرت 3 ساعات، في ناديه الخاص في بيدمينستر، نيوجيرسي. وسيواجه ترامب، تحدي إعطاء ناخبيه مقدار ما يريدون، بلا زيادة ولا نقصان.
وإذا كان أسلوب ترامب الناري والمطول يثير حماس قاعدته اليمينية، فإن السؤال يبقى في معرفة انعكاساته على مرشحة تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد. ويرجح ان تعتمد هاريس على أسلوبها الهادئ وتاريخها كمدعية عامة مستندة إلى التكتيك القضائي في الادعاء لإحراج الخصم والرد على هجماته.
حيث يتوقع أن تترافع خلال المناظرة ضد «مدان يواجه اتهامات بالتآمر لقلب هزيمته في انتخابات 2020».
وتمضي المرشحة الديموقراطية، وهي أول امرأة سوداء وجنوب آسيوية تتولى منصب نائبة الرئيس، بضعة أيام في مدينة بيتسبرغ القريبة من فيلادلفيا للاستعداد للمناظرة.
وخلال عملها السابق مدعية عامة، وسياسية، اكتسبت هاريس خبرة على مدار السنوات السابقة في مناظرات عدة، وأظهرت قدرة على استخدام ضبط النفس والفكاهة لتحييد خصومها.
وقالت هاريس إنها مستعدة لمواجهة الإهانات التي يطلقها ترامب وتشويهه للحقائق، حتى مع تركيز حملتها على الطبقة الوسطى وفرص مستقبل أفضل للبلاد. وأضافت في مقابلة إذاعية مع برنامج «ريكاي سمالي مورنينغ شو»: «علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أنه غير ملزم بقول الحقيقة». وتابعت: «يميل للدفاع عن نفسه وليس عن الشعب الأميركي، وأعتقد أن ذلك سيظهر خلال المناظرة».
ويرى حلفاء هاريس أن مهاراتها القضائية قد تساعدها في مواجهة ترامب، لكنها ستبقى، مع ذلك، مضطرة إلى محاربة الصور النمطية المتحيزة بشأن العنصرية حول «النساء السوداوات الغاضبات»، كما ترى ريبيكا غيل، أستاذة العلوم السياسية في جامعة نيفادا لاس فيغاس.
كما ستواجه نائبة بايدن أيضا ضغوطا لتكون أقل غموضا حول سياستها، رغم أن حملتها ستستمر على الأرجح في اتباع استراتيجية «عدم التسبب بأضرار» والتي كان بنتيجتها إجراءها مقابلة تلفزيونية واحدة فقط منذ حلولها محل بايدن.
وعلى الرغم من الآراء المختلفة حول مدى تأثير المناظرات الرئاسية على قرارات الناخبين، إلا أن بإمكانها حتما أن تتسبب أحيانا بزلازل سياسية.
في غضون ذلك، أظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لآراء الناخبين أن الفارق بين ترامب وهاريس ضئيل بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة.
وبحسب هذه الاستبيانات، فإن الملياردير الجمهوري الذي يقدم نفسه باعتباره «مخلصا للأميركيين المحرومين وضحايا التضخم» يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض في يناير المقبل على الرغم من مشاكله القضائية الراهنة والفوضى التي أحاطت بمغادرته الرئاسة في 2021.
كذلك، فإن هاريس التي أعطت زخما كبيرا للمعسكر الديموقراطي بعد دخولها المتأخر إلى السباق الرئاسي محل الرئيس جو بايدن يمكنها، وفق هذه الاستطلاعات، أن تفوز بالانتخابات.
وعلى المستوى الوطني، يتقدم ترامب (78 عاما) على نائبة الرئيس بنقطة واحدة (48% مقابل 47%)، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع كلية «سيينا» في الفترة بين 3 و6 الجاري.
وما يزيد من صعوبة التكهن بهوية الفائز ان هذا الاستطلاع الأخير اظهر أن الفارق بين المرشحين في الولايات المتأرجحة شبه منعدم، إذ تفوقت هاريس على ترامب بما بين نقطة و3 نقاط مئوية في كل من ويسكونسن (50 مقابل 47) وميشيغن (49 مقابل 47) وبنسلفانيا (49 مقابل 48).
في المقابل، تعادل المرشحان (48/48) في كل من نيفادا وجورجيا وكارولاينا الشمالية وأريزونا، وفقا للاستطلاع نفسه. ولم تختلف النتائج كثيرا في استطلاع آخر أجرته في الفترة نفسها (3-6 الجاري) شبكة «سي بي إس نيوز» بالتعاون مع مركز «يوغوف» ونشرت نتيجته مؤخرا.
وأظهر هذا الاستطلاع أن المعركة على المحك في 3 ولايات تتقدم هاريس في اثنتين منها على ترامب بما بين نقطة ونقطتين مئويتين ميشيغن (50 مقابل 49) وويسكونسن (51 مقابل 49) بينما تتعادل مع ترامب في بنسلفانيا (50/50).

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