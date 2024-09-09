مناظرة الحسم اليوم هاريس ستستند إلى مهارتها القضائية والمفاجأة سلاح ترامب

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يتواجه مرشحا الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترامب
والديموقراطية كامالا هاريس، للمرة الأولى أمام ملايين الأميركيين في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين.
ووسط ترقب أميركي وعالمي هائل، ستجرى هذه المناظرة من دون جمهور في الساعة الرابعة فجر الاربعاء بتوقيت الكويت.
وتتجلى أهمية هذه المناظرة في أنها قد تكون الوحيدة بين المرشحين الرئاسيين، إذ إنهما لم يتفقا - حتى الآن - على موعد لمناظرات أخرى. كما ينظر إلى هذه المواجهة المباشرة «بفارغ الصبر» من جانب ملايين الأميركيين، إذ إنها الأولى من نوعها بعد المناظرة التي أجريت في 27 يونيو الماضي بين ترامب والرئيس جو بايدن، الذي اضطر بسبب «أدائه غير الموفق» خلالها، إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لتحل محل نائبته هاريس.
وعلى الرغم من اختلافاتهما سيكون لكل من المرشحين الهدف نفسه، ألا وهو إقناع النواة الصلبة للناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد في بلد منقسم بشدة. ويتوقع أن يتبع ترامب خلال المناظرة، التي قد تشكل عاملا حاسما في الشوط الأخير من الانتخابات، أسلوبا هجوميا خاصة أن انسحاب بايدن جعله المرشح الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، كما سيعتمد المرشح الجمهوري على أسلوب «المفاجأة»، حيث يقول: «يمكنكم الحضور مع كل الاستراتيجية التي تريدون، لكنه يتعين عليكم التكيف مع الأجواء» خلال النقاش.
وأصر المرشح الجمهوري على عدم التحضير للمناظرة، وفضل التركيز على المشاركة وتنشيط الفعاليات المرتبطة بحملته الانتخابية، مؤكدا أنه «سيكون مستعدا للمناظرة بمجرد وصوله إلى المسرح في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا».
وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» متحدثا عن المناظرة المرتقبة: «يمكنك أن تدخل بأي استراتيجية تريد، عليك فقط أن تتكيف مع ما يحدث أثناء المناظرة»، ما يعني انه سيعتمد على عنصر «المفاجأة» لإرباك هاريس، ليرد بحسب ما يتطلبه الموقف في حينه.
ثم اقتبس عن الملاكم مايك تايسون عبارة له، قائلا: «الجميع لديهم خطة.. حتى يتلقوا ضربة في الوجه».
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن فريق ترامب عقد جلسة تحضير للمناظرة استمرت 3 ساعات، في ناديه الخاص في بيدمينستر، نيوجيرسي. وسيواجه ترامب، تحدي إعطاء ناخبيه مقدار ما يريدون، بلا زيادة ولا نقصان.
وإذا كان أسلوب ترامب الناري والمطول يثير حماس قاعدته اليمينية، فإن السؤال يبقى في معرفة انعكاساته على مرشحة تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد. ويرجح ان تعتمد هاريس على أسلوبها الهادئ وتاريخها كمدعية عامة مستندة إلى التكتيك القضائي في الادعاء لإحراج الخصم والرد على هجماته.
حيث يتوقع أن تترافع خلال المناظرة ضد «مدان يواجه اتهامات بالتآمر لقلب هزيمته في انتخابات 2020».
وتمضي المرشحة الديموقراطية، وهي أول امرأة سوداء وجنوب آسيوية تتولى منصب نائبة الرئيس، بضعة أيام في مدينة بيتسبرغ القريبة من فيلادلفيا للاستعداد للمناظرة.
وخلال عملها السابق مدعية عامة، وسياسية، اكتسبت هاريس خبرة على مدار السنوات السابقة في مناظرات عدة، وأظهرت قدرة على استخدام ضبط النفس والفكاهة لتحييد خصومها.
وقالت هاريس إنها مستعدة لمواجهة الإهانات التي يطلقها ترامب وتشويهه للحقائق، حتى مع تركيز حملتها على الطبقة الوسطى وفرص مستقبل أفضل للبلاد. وأضافت في مقابلة إذاعية مع برنامج «ريكاي سمالي مورنينغ شو»: «علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أنه غير ملزم بقول الحقيقة». وتابعت: «يميل للدفاع عن نفسه وليس عن الشعب الأميركي، وأعتقد أن ذلك سيظهر خلال المناظرة».
ويرى حلفاء هاريس أن مهاراتها القضائية قد تساعدها في مواجهة ترامب، لكنها ستبقى، مع ذلك، مضطرة إلى محاربة الصور النمطية المتحيزة بشأن العنصرية حول «النساء السوداوات الغاضبات»، كما ترى ريبيكا غيل، أستاذة العلوم السياسية في جامعة نيفادا لاس فيغاس.
كما ستواجه نائبة بايدن أيضا ضغوطا لتكون أقل غموضا حول سياستها، رغم أن حملتها ستستمر على الأرجح في اتباع استراتيجية «عدم التسبب بأضرار» والتي كان بنتيجتها إجراءها مقابلة تلفزيونية واحدة فقط منذ حلولها محل بايدن.
وعلى الرغم من الآراء المختلفة حول مدى تأثير المناظرات الرئاسية على قرارات الناخبين، إلا أن بإمكانها حتما أن تتسبب أحيانا بزلازل سياسية.
في غضون ذلك، أظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لآراء الناخبين أن الفارق بين ترامب وهاريس ضئيل بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة.
وبحسب هذه الاستبيانات، فإن الملياردير الجمهوري الذي يقدم نفسه باعتباره «مخلصا للأميركيين المحرومين وضحايا التضخم» يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض في يناير المقبل على الرغم من مشاكله القضائية الراهنة والفوضى التي أحاطت بمغادرته الرئاسة في 2021.
كذلك، فإن هاريس التي أعطت زخما كبيرا للمعسكر الديموقراطي بعد دخولها المتأخر إلى السباق الرئاسي محل الرئيس جو بايدن يمكنها، وفق هذه الاستطلاعات، أن تفوز بالانتخابات.
وعلى المستوى الوطني، يتقدم ترامب (78 عاما) على نائبة الرئيس بنقطة واحدة (48% مقابل 47%)، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» بالتعاون مع كلية «سيينا» في الفترة بين 3 و6 الجاري.
وما يزيد من صعوبة التكهن بهوية الفائز ان هذا الاستطلاع الأخير اظهر أن الفارق بين المرشحين في الولايات المتأرجحة شبه منعدم، إذ تفوقت هاريس على ترامب بما بين نقطة و3 نقاط مئوية في كل من ويسكونسن (50 مقابل 47) وميشيغن (49 مقابل 47) وبنسلفانيا (49 مقابل 48).
في المقابل، تعادل المرشحان (48/48) في كل من نيفادا وجورجيا وكارولاينا الشمالية وأريزونا، وفقا للاستطلاع نفسه. ولم تختلف النتائج كثيرا في استطلاع آخر أجرته في الفترة نفسها (3-6 الجاري) شبكة «سي بي إس نيوز» بالتعاون مع مركز «يوغوف» ونشرت نتيجته مؤخرا.
وأظهر هذا الاستطلاع أن المعركة على المحك في 3 ولايات تتقدم هاريس في اثنتين منها على ترامب بما بين نقطة ونقطتين مئويتين ميشيغن (50 مقابل 49) وويسكونسن (51 مقابل 49) بينما تتعادل مع ترامب في بنسلفانيا (50/50).
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