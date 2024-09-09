خدمات دعم العمالة الوطنية رقمية بالكامل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أكدت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان جميع خدمات العمالة الوطنية أصبحت «رقمية» بالكامل عبر «أسهل» وتشمل معاملات كاونتر إدارة صرف مزايا دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان جميع العمالة الوطنية بشركات القطاع الخاص والمسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتوافر لهم عدة خدمات إلكترونية وهي: طلب تحديث البيانات الخاصة (أول مرة)، وطلب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من دعم العمالة بجميع أنواعها، ورفع الإجازات بالإضافة إلى مستند إنهاء العمل (استقالة - إقالة)، مشيرة إلى ان الخدمات متوافرة لكل الشركات التي لديها ترخيص سار من الجهة المعنية ومعتمدة لدى «التأمينات».
وذكرت المصادر ان المستندات المطلوبة لتفعيل الخدمات الإلكترونية هي نسخة من اعتماد توقيع المفوض ونسخة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع إلى جانب نموذج إقرار وتعهد، لافتة إلى ان الخدمات التي يتم توفيرها: عرض الفرص الوظيفية، والبحث عن باحثين عن عمل، وترشيح الباحثين عن العمل على وظائف الشركة، وإتمام كل تعاملات الموظفين الخاصة بدعم العمالة، والتسجيل أول مرة - تحديث بيانات، وطباعة شهادة الرواتب للعمالة وإدخال الإجازات ومعاملات إنهاء العمل.
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