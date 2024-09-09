خدمات دعم العمالة الوطنية رقمية بالكامل

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانأكدت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان جميع خدمات العمالة الوطنية أصبحت «رقمية» بالكامل عبر «أسهل» وتشمل معاملات كاونتر إدارة صرف مزايا دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان جميع العمالة الوطنية بشركات القطاع الخاص والمسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتوافر لهم عدة خدمات إلكترونية وهي: طلب تحديث البيانات الخاصة (أول مرة)، وطلب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من دعم العمالة بجميع أنواعها، ورفع الإجازات بالإضافة إلى مستند إنهاء العمل (استقالة - إقالة)، مشيرة إلى ان الخدمات متوافرة لكل الشركات التي لديها ترخيص سار من الجهة المعنية ومعتمدة لدى «التأمينات».

وذكرت المصادر ان المستندات المطلوبة لتفعيل الخدمات الإلكترونية هي نسخة من اعتماد توقيع المفوض ونسخة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع إلى جانب نموذج إقرار وتعهد، لافتة إلى ان الخدمات التي يتم توفيرها: عرض الفرص الوظيفية، والبحث عن باحثين عن عمل، وترشيح الباحثين عن العمل على وظائف الشركة، وإتمام كل تعاملات الموظفين الخاصة بدعم العمالة، والتسجيل أول مرة - تحديث بيانات، وطباعة شهادة الرواتب للعمالة وإدخال الإجازات ومعاملات إنهاء العمل.