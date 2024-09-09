أبل تكشف عن طرازات أيفون 16 بمزايا الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت شركة «أبل» عن هواتف
«آيفون 16»، والمصمم كليا لاستغلال قدرات الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم من الألمنيوم، ويشمل زجاجا خلفيا كسابقيه، ويصدر في 5 ألوان، وستحتوي طرازات Pro على زر كاميرا على الجانب الأيمن لالتقاط الصور بسهولة وتحكم أكبر، يطلق عليه اسم Capture Button.
وتأتي هواتف «آيفون 16» بخياران للحجم، 6.1 بوصات لهاتف Iphone
16 و6.7 بوصات لهاتف iPhone 16 Plus، فيما تأتي الهواتف الأكبر iPhone 16 Pro بحجم 3.6 بوصات، وiPhone 16 Pro Max، بحجم 3.9 بوصات.
وخلال افتتاح المؤتمر السنوي للشركة، قال الرئيس التنفيذي تيم كوك، إن ما ستقدمه الشركة من تحديث لمنتجاتها يواكب سباق الذكاء الاصطناعي، وقال «سنتحدث اليوم عن Apple Watch وAirPods وiPhone».
وبالعودة إلى الهواتف، فقد تم إضافة أزرار عمل قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى زر «التحكم في الكاميرا» الجديد بالكامل لتوفير وصول فوري إلى الكاميرا بنقرة واحدة، بالإضافة إلى القدرة على ضبط ميزات الكاميرا المختلفة عن طريق تحريك إصبعك.
وتأتي هواتف أيفون بشريحة A18 جديدة تماما تم إنشاؤها لهاتف «آيفون 16»، ومحسنة لتشغيل نماذج توليدية كبيرة ومحرك عصبي أسرع مرتين، وكاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل، بدقة 4 أضعاف دقة «آيفون 14»، وكاميرا جديدة فائقة الاتساع تسمح بالتركيز التلقائي والتقاط المزيد من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وقالت «أبل» إن شريحة A18 الجديدة التي تم إنشاؤها لهاتف «آيفون 16» تتميز بتقنية 3 نانومتر وأربعة أنوية كفاءة، تستخدم في كل شيء تقريبا، مضيفة أن الرقاقة تقدم أداء مستداما أعلى بنسبة 30% للألعاب.
وستكون الرقاقة أسرع بنسبة 60% من وحدة المعالجة المركزية في «آيفون 12»، وتتحدى السرعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة، مضيفة أن وحدة معالجة الرسومات في «آيفون 16» أسرع بنسبة 40% من تلك الموجودة في «آيفون 15».
ويحتوي هاتف «آيفون 16 برو» على شاشة مقاس 6.3 بوصات، ويحتوي هاتف «آيفون 16 برو ماكس» على شاشة مقاس 6.9 بوصات، وهي أكبر من الموديلات السابقة، والتي كانت مقاساتها 6.1 بوصات و6.7 بوصات على التوالي.
وقالت أبل إن الموديلات الجديدة تحتوي أيضا على «أرق حواف في أي منتج من منتجات أبل»، ووصفتها بأنها «أفضل شاشات آيفون لدينا على الإطلاق»، ويبلغ وزن التيتانيوم نصف وزن الفولاذ المقاوم للصدأ تقريبا وهو «أكثر مقاومة للخدش من أشكال التيتانيوم الأخرى التي استخدمها الآخرون».
وستأتي الهواتف بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والطبيعي و«الصحراوي»، وقالت الشركة أيضا إن هاتف «آيفون 16 برو ماكس» الجديد يتمتع «بأفضل عمر بطارية على الإطلاق» لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.
وقالت الشركة إن طرازات آيفون برو الجديدة تتضمن شريحة A18 Pro مع ترانزستورات 3 نانومتر من الجيل الثاني ومحرك عصبي جديد مكون من 16 نواة يعمل على تشغيل «أبل إنتلجنس»، والمصمم خصيصا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدية، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 17% في النطاق الترددي الإجمالي لذاكرة النظام، وقالت الشركة إنها «أسرع وأكثر كفاءة من A18».
الذكاء الاصطناعي
وتحدث نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، كريج فيديريغي، عن قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة للشركة. وقد تم الإعلان عن العديد من هذه الميزات بالفعل في مؤتمر مطوري أبل في يونيو، وستتوافر المجموعة الأولى من الميزات في تحديث مجاني للبرامج الشهر المقبل.
وتتوفر «أبل انتلجنس» على هواتف iPhone 16 الجديدة وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro وPro Max.
وقال إن «أبل انتلجنس» تعمل عبر اللغة والصور والحركة والسياق الشخصي. وقال فيديريغي إن البيانات لا يتم تخزينها أو مشاركتها مع أبل أبدا، ويمكن للخبراء المستقلين التحقق من هذه الخصوصية.
وإحدى الميزات التي أبرزها فيديريغي هي ميزة الرموز التعبيرية التوليدية الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة عن طريق كتابة بضع كلمات. يمكن للمستخدمين أيضا كتابة الكلمات لسحب الصور ومقاطع الفيديو التي يريدون العثور عليها.
وقال فيديريغي إن «أبل انتلجنس» تمثل أيضا بداية عصر جديد لمساعدها الصوتي سيري. يمكن للمستخدمين توجيه «سيري» بالنص، وطرح الأسئلة بأصواتهم (حتى لو تعثروا في الكلمات)، واستخراج تفاصيل معينة من المحادثات النصية والمزيد.
وستأتي ميزات مثل إنشاء الرموز التعبيرية وميزة الذكاء البصري الجديدة لاحقا. تتيح لك الذكاء البصري القيام بأشياء مثل التقاط صورة كلب لمعرفة سلالته.
أبل ووتش
وأعلنت «أبل» عن إطلاق ساعة «أبل ووتش سيريس 10»، حيث تضمن نظام التشغيل مجموعات أكثر ذكاء، وتطبيق صور أفضل، إضافة إلى تطبيق الترجمة، وقالت إن معالج ساعة أبل 10 هو S10 بمحرك عصبي رباعي النواة، وسلسلة التيتانيوم 10 خالية من الكربون بنسبة 100%.
وستكون الساعة بثلاثة ألوان، من بينها الذهبي والرمادي الداكن، مع أشرطة معدنية متناسقة، ويمكن لساعة أبل الجديدة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم حيث 80% من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم لم يتم تشخيصهم.
ويمكن شحن ساعة أبل الجديدة بما يصل إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط، وسيكون الطلب متوفرا ابتداء من اليوم الاثنين، فيما سيتم التسليم يوم 20 سبتمبر، ويبدأ سعرها من 399 دولارا.
كما أعلنت «أبل» عن ساعة «أبل الترا 2»، والتي ستكون متوفرة للطلب ابتداء من اليوم فيما سيتم البيع في 20 سبتمبر بسعر يبدأ من 799 دولارا.
سماعة «آيربودز 4»
وخلال المؤتمر، كشفت شركة أبل عن سماعاتها الجديدة «آيربودز 4»، والتي تجمع بين التصميم الحالي وسماعات «آيربودز برو»، مع سيقان قصيرة قليلا، وقد تحسن ملاءمة السماعات للأذن، ويتضمن الجيل الرابع من «آيربودز» شريحة H2، التي قدمتها أبل لأول مرة مع «آيربودز برو» الجيل الثاني.
وتتميز شريحة H2 بتوفير تجربة صوتية استثنائية، بما في ذلك Bass أعمق وجودة صوت أفضل، وتقول «أبل» إنها أضافت ميزة عزل الضوضاء مع نسخة Airpods 4 لأول مرة.
وتدعم «آيربودز 4» تقنية بلوتوث 5.3 لاتصال أسرع وأكثر استقرارا مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتم زيادة عمر البطارية بفضل شريحة H2 وتقنية البلوتوث الحديثة.
وتشمل تحسينات علبة الشحن لـ «آيربودز 4» إضافة شريحة U1 لتحديد الموقع بدقة، بالإضافة إلى مكبر صوت للعثور على العلبة بسهولة.
ومن المرجح أن تحصل «آيربودز 4» على دعم للشحن عبر شاحن أبل ووتش بالإضافة إلى شواحن Qi وMagSafe.
ومن المتوقع أن تتوافر السماعة الجديدة للعملاء في 20 الجاري.
وقالت «أبل» إن 80% من الأشخاص البالغين لم يخضعوا لفحص السمع منذ خمس سنوات.، وإنها تقدم اختبار سمع معتمدا لمدة خمس دقائق.
%75 من إيرادات «أبل».. تعتمد على «أيفون»
تعتمد نحو 75% من إيرادات شركة «أبل» على أجهزة «آيفون» والخدمات المتاحة من خلالها.
وكتب محلل «بلومبيرغ» مارك جورمان «أتوقع أن يكون زر الكاميرا الحساس للمس موجودا في جميع طرازات iPhone 16 غدا. الحواف الأكثر نحافة في إصدارات Pro ملحوظة، وكذلك تحسينات عمر البطارية».
لا أتوقع رفع سعر الأولي الخاص بنسخة برو من 999 دولارا»، وأضاف «سيكون التركيز الكبير على الذكاء الاصطناعي وشريحة A18 في جميع أركان الهاتف».
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