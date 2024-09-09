أبل تكشف عن طرازات أيفون 16 بمزايا الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة «أبل» عن «آيفون 16»، والمصمم كليا لاستغلال قدرات الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم من الألمنيوم، ويشمل زجاجا خلفيا كسابقيه، ويصدر في 5 ألوان، وستحتوي طرازات Pro على زر كاميرا على الجانب الأيمن لالتقاط الصور بسهولة وتحكم أكبر، يطلق عليه اسم Capture Button.وتأتي هواتف «آيفون 16» بخياران للحجم، 6.1 بوصات لهاتف 16 و6.7 بوصات لهاتف iPhone 16 Plus، فيما تأتي الهواتف الأكبر iPhone 16 Pro بحجم 3.6 بوصات، وiPhone 16 Pro Max، بحجم 3.9 بوصات.وخلال افتتاح المؤتمر السنوي للشركة، قال الرئيس التنفيذي تيم كوك، إن ما ستقدمه الشركة من تحديث لمنتجاتها يواكب سباق الذكاء الاصطناعي، وقال «سنتحدث اليوم عن Apple Watch وAirPods وiPhone».وبالعودة إلى الهواتف، فقد تم إضافة أزرار عمل قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى زر «التحكم في الكاميرا» الجديد بالكامل لتوفير وصول فوري إلى الكاميرا بنقرة واحدة، بالإضافة إلى القدرة على ضبط ميزات الكاميرا المختلفة عن طريق تحريك إصبعك.وتأتي هواتف أيفون بشريحة A18 جديدة تماما تم إنشاؤها لهاتف «آيفون 16»، ومحسنة لتشغيل نماذج توليدية كبيرة ومحرك عصبي أسرع مرتين، وكاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل، بدقة 4 أضعاف دقة «آيفون 14»، وكاميرا جديدة فائقة الاتساع تسمح بالتركيز التلقائي والتقاط المزيد من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة.وقالت «أبل» إن شريحة A18 الجديدة التي تم إنشاؤها لهاتف «آيفون 16» تتميز بتقنية 3 نانومتر وأربعة أنوية كفاءة، تستخدم في كل شيء تقريبا، مضيفة أن الرقاقة تقدم أداء مستداما أعلى بنسبة 30% للألعاب.وستكون الرقاقة أسرع بنسبة 60% من وحدة المعالجة المركزية في «آيفون 12»، وتتحدى السرعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتطورة، مضيفة أن وحدة معالجة الرسومات في «آيفون 16» أسرع بنسبة 40% من تلك الموجودة في «آيفون 15».ويحتوي هاتف «آيفون 16 برو» على شاشة مقاس 6.3 بوصات، ويحتوي هاتف «آيفون 16 برو ماكس» على شاشة مقاس 6.9 بوصات، وهي أكبر من الموديلات السابقة، والتي كانت مقاساتها 6.1 بوصات و6.7 بوصات على التوالي.وقالت أبل إن الموديلات الجديدة تحتوي أيضا على «أرق حواف في أي منتج من منتجات أبل»، ووصفتها بأنها «أفضل شاشات آيفون لدينا على الإطلاق»، ويبلغ وزن التيتانيوم نصف وزن الفولاذ المقاوم للصدأ تقريبا وهو «أكثر مقاومة للخدش من أشكال التيتانيوم الأخرى التي استخدمها الآخرون».وستأتي الهواتف بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والطبيعي و«الصحراوي»، وقالت الشركة أيضا إن هاتف «آيفون 16 برو ماكس» الجديد يتمتع «بأفضل عمر بطارية على الإطلاق» لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.وقالت الشركة إن طرازات آيفون برو الجديدة تتضمن شريحة A18 Pro مع ترانزستورات 3 نانومتر من الجيل الثاني ومحرك عصبي جديد مكون من 16 نواة يعمل على تشغيل «أبل إنتلجنس»، والمصمم خصيصا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدية، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 17% في النطاق الترددي الإجمالي لذاكرة النظام، وقالت الشركة إنها «أسرع وأكثر كفاءة من A18».

الذكاء الاصطناعي

وتحدث نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، كريج فيديريغي، عن قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة للشركة. وقد تم الإعلان عن العديد من هذه الميزات بالفعل في مؤتمر مطوري أبل في يونيو، وستتوافر المجموعة الأولى من الميزات في تحديث مجاني للبرامج الشهر المقبل.

وتتوفر «أبل انتلجنس» على هواتف iPhone 16 الجديدة وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro وPro Max.

وقال إن «أبل انتلجنس» تعمل عبر اللغة والصور والحركة والسياق الشخصي. وقال فيديريغي إن البيانات لا يتم تخزينها أو مشاركتها مع أبل أبدا، ويمكن للخبراء المستقلين التحقق من هذه الخصوصية.

وإحدى الميزات التي أبرزها فيديريغي هي ميزة الرموز التعبيرية التوليدية الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة عن طريق كتابة بضع كلمات. يمكن للمستخدمين أيضا كتابة الكلمات لسحب الصور ومقاطع الفيديو التي يريدون العثور عليها.

وقال فيديريغي إن «أبل انتلجنس» تمثل أيضا بداية عصر جديد لمساعدها الصوتي سيري. يمكن للمستخدمين توجيه «سيري» بالنص، وطرح الأسئلة بأصواتهم (حتى لو تعثروا في الكلمات)، واستخراج تفاصيل معينة من المحادثات النصية والمزيد.

وستأتي ميزات مثل إنشاء الرموز التعبيرية وميزة الذكاء البصري الجديدة لاحقا. تتيح لك الذكاء البصري القيام بأشياء مثل التقاط صورة كلب لمعرفة سلالته.

أبل ووتش

وأعلنت «أبل» عن إطلاق ساعة «أبل ووتش سيريس 10»، حيث تضمن نظام التشغيل مجموعات أكثر ذكاء، وتطبيق صور أفضل، إضافة إلى تطبيق الترجمة، وقالت إن معالج ساعة أبل 10 هو S10 بمحرك عصبي رباعي النواة، وسلسلة التيتانيوم 10 خالية من الكربون بنسبة 100%.

وستكون الساعة بثلاثة ألوان، من بينها الذهبي والرمادي الداكن، مع أشرطة معدنية متناسقة، ويمكن لساعة أبل الجديدة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم حيث 80% من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم لم يتم تشخيصهم.

ويمكن شحن ساعة أبل الجديدة بما يصل إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط، وسيكون الطلب متوفرا ابتداء من اليوم الاثنين، فيما سيتم التسليم يوم 20 سبتمبر، ويبدأ سعرها من 399 دولارا.

كما أعلنت «أبل» عن ساعة «أبل الترا 2»، والتي ستكون متوفرة للطلب ابتداء من اليوم فيما سيتم البيع في 20 سبتمبر بسعر يبدأ من 799 دولارا.

سماعة «آيربودز 4»

وخلال المؤتمر، كشفت شركة أبل عن سماعاتها الجديدة «آيربودز 4»، والتي تجمع بين التصميم الحالي وسماعات «آيربودز برو»، مع سيقان قصيرة قليلا، وقد تحسن ملاءمة السماعات للأذن، ويتضمن الجيل الرابع من «آيربودز» شريحة H2، التي قدمتها أبل لأول مرة مع «آيربودز برو» الجيل الثاني.

وتتميز شريحة H2 بتوفير تجربة صوتية استثنائية، بما في ذلك Bass أعمق وجودة صوت أفضل، وتقول «أبل» إنها أضافت ميزة عزل الضوضاء مع نسخة Airpods 4 لأول مرة.

وتدعم «آيربودز 4» تقنية بلوتوث 5.3 لاتصال أسرع وأكثر استقرارا مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتم زيادة عمر البطارية بفضل شريحة H2 وتقنية البلوتوث الحديثة.

وتشمل تحسينات علبة الشحن لـ «آيربودز 4» إضافة شريحة U1 لتحديد الموقع بدقة، بالإضافة إلى مكبر صوت للعثور على العلبة بسهولة.

ومن المرجح أن تحصل «آيربودز 4» على دعم للشحن عبر شاحن أبل ووتش بالإضافة إلى شواحن Qi وMagSafe.

ومن المتوقع أن تتوافر السماعة الجديدة للعملاء في 20 الجاري.

وقالت «أبل» إن 80% من الأشخاص البالغين لم يخضعوا لفحص السمع منذ خمس سنوات.، وإنها تقدم اختبار سمع معتمدا لمدة خمس دقائق.



%75 من إيرادات «أبل».. تعتمد على «أيفون»

تعتمد نحو 75% من إيرادات شركة «أبل» على أجهزة «آيفون» والخدمات المتاحة من خلالها.

وكتب محلل «بلومبيرغ» مارك جورمان «أتوقع أن يكون زر الكاميرا الحساس للمس موجودا في جميع طرازات iPhone 16 غدا. الحواف الأكثر نحافة في إصدارات Pro ملحوظة، وكذلك تحسينات عمر البطارية».

لا أتوقع رفع سعر الأولي الخاص بنسخة برو من 999 دولارا»، وأضاف «سيكون التركيز الكبير على الذكاء الاصطناعي وشريحة A18 في جميع أركان الهاتف».